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Все больше немцев говорят о трудных временах в мире

Павел Мыльников
20 декабря 2023 г.

Каждый шестой участник опроса Allensbach называет текущую эпоху благополучной, почти три четверти говорят о трудных временах.

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Флаг Германии над Рейхстагом
Старшее поколение гораздо чаще называет нынешнее время труднымФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Жители Германии все чаще называют мировую обстановку мрачной. Это следует из опроса, проведенного Алленсбахским институтом изучения общественного мнения (Institut für Demoskopie Allensbach) по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его результаты были обнародованы в среду, 20 декабря.

Три четверти респондентов (76 процентов) считают, что они живут в особенно беспокойное время. С 2008 года, когда этот вопрос впервые появился в перечне, доля согласных с такой точкой зрения варьировалась от 45 до 60 процентов.

Низкая уверенность в благополучии

Лишь 16 процентов опрошенных оценивают текущую эпоху как благополучную, 72 процента придерживаются противоположного взгляда, говоря о трудных временах. Столь низкий показатель уверенности в благополучии, по данным авторов исследования, является наименьшим с начала формирования тенденции 60 лет назад. В предпандемийном 2019-м каждую из двух точек зрения разделяло около 40 процентов респондентов.

При этом старшее поколение заметно чаще называет нынешнее время трудным, указывают социологи. В возрастной группе старше 45 лет такую позицию продемонстрировали более трех четвертей участников опроса, а среди лиц моложе 30 лет - 57 процентов респондентов.

Немцы чаще считают себя счастливыми, чем несчастными

Однако общее ощущение кризиса незначительно сказывается на частном отношении к повседневной жизни. Более четверти (28 процентов) убеждены, что их можно назвать счастливыми, лишь 13 процентов опрошенных выразили противоположную точку зрения. "Отношение к повседневной жизни изменилось меньше, чем оценка общей ситуации, и для большинства людей оно, вероятно, менее мрачное, чем многие считают", - отмечает социолог Томас Петерсен (Thomas Petersen).

Кроме того, лишь четверть респондентов (26 процентов) порой чувствуют себя одинокими. Среди молодежи этот показатель выше (37 процентов), чем среди лиц старше 60 лет (32 процента), а у представителей средних возрастных групп он гораздо ниже (19 процентов). Еще 50 лет назад одинокими в Германии (без учета Германской Демократической Республики) считали себя 29 процентов опрошенных.

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