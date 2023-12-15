В Германии с одиночеством борется государство

Не с кем поговорить о проблемах на работе и дома, нет тесных эмоциональных связей с партнером, есть ощущение тоски и опустошенности, - каждый четвертый немец моложе 70 лет чувствует себя очень одиноким человеком. Об этом свидетельствуют результаты "Немецкого барометра депрессии 2023 года" , опубликованного в ноябре фондом помощи Deutsche Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention. Согласно статистике, людей, которые чувствуют себя социально изолированными, становится все больше. По сравнению с данными до пандемии коронавируса их число увеличилось. У многих на этой почве развиваются серьезные заболевания - депрессия, психозы, нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Фонд защиты пациентов (Stiftung Patientenschutz) даже назвал одиночество самой распространенной болезнью Германии. Однако долгое время об этом было не принято говорить.

В Германии появилась стратегия по борьбе с одиночеством

Вывести эту тему из "зоны табу" решило федеральное правительство Германии, подготовив и опубликовав в декабре "Стратегию против одиночества". Идею объединить в одну комлексную программу уже имеющиеся меры и новые проекты предложила летом прошлого года федеральный министр по делам семьи Лиза Паус (Lisa Paus). В результате под руководством Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи (BMFSFJ) была разработана и 13 ноября 2023 одобрена правительством Германии года стратегическая программа по борьбе с одиночеством . На 30 страницах этого документа содержится более ста предложений в этой областа. Ее главные цели - привлечь внимание и изучить проблему одиночества, предложить решения.

Первая и большая часть документа посвящена вопросам изучения, анализа и мониторинга ситуации, а также повышения осведомленности общества об этой проблеме. Для этого на местах и на федеральном уровне уже проводятся и будут регулярно организовываться в будущем различные акции и кампании. В них будут задействованы общественные организации, школы, врачи, спортивные и прочие объединения и ассоциации. Важная роль в стратегии отводится проведению практических исследований по изучению благоприятных и отрицательных факторов в профилактике и борьбе с одиночеством и мониторинг ситуации. Для пожилых людей будет организовано еще больше обучающих курсов по пользованию и общению в интернете. Большое внимание уделяется развитию сетевых форматов, информирующих о проблемах социальной изоляции, их влиянии на здоровье и возможных решениях проблем. Для этого будут проводиться специальные воркшопы и дискурсы с представителями науки, медицины, политики, общественных институтов. Кроме того, правительство рассматривает возможность создания коалиции по вопросам одиночества с участием представителей бизнеса, ассоциаций, фондов и церквей, а также рабочей группы из представителей различных министерств.

Кроме планов в стратегию включены и проекты, которые уже работают и хорошо зарекомандовали себя. Прежде всего идет речь о проекте, предусматривающем строительство жилых комплексов, в которых под одной крышей проживают люди нескольких поколений. Такая модель, как показывает практика, имеет много преимуществ: при сохранении отдельного жилого пространства и личной независимости у человека появляются новые возможности для ежедневных социальных контактов - например, всегда есть с кем можно пообедать и поговорить на общей кухне. Разнообразие жизненного опыта, образования, увлечений и профессий людей, проживающих в таких домах под одной крышей, стимулирует каждого в отдельности и помогает избежать одиночества. В Германии уже существует много домов такого типа, и планируется развивать этот проект и дальше.

Действенной поддержкой для одиноких людей являются консультационные услуги по телефону и телефоны доверия. В стратегии правительства против одиночества говорится также о необходимости особой поддержки местных спортивных и клубов по интересам. Большие надежды в борьбе с одиночеством возлагаются на проект "К долголетию через музыку", федеральную программу "Интеграция через спорт", на работу Федеральной волонтерской службы (Bundesfreiwilligendienst) и т.д. При этом отмечается, что в данный момент для реализации стратегии не будут запрашиваться дополнительные финансовые отчисления из федерального бюджета - планируется использование уже имеющихся ресурсов.

Хоровое пение помогает от одиночества

Частью стратегии являются и различные мероприятия, которые проводятся как на местах, так и на федеральном уровне. Одно из последних - акция "Поем вместе" .

По мнению организаторов, особенно в темное и холодное время года важно проявлять сплоченность и внимание друг к другу, и совместное пение как нельзя лучше подходит для того, чтобы заставить сердца биться в одном ритме. Акция началась 10 декабря в 18 часов - в городах и деревнях по всей стране, на центральных площадях и рождественских базарах, перед ратушами и на спортивных площадках, в залах при свете свечей и в других общественных местах ее участники хором исполняли шесть песен, выбранных инициаторами. В этой кампании приняла участие и министр Лиза Паус. Совместно с берлинским хором Kiezchor она приветствовала прохожих на центральном вокзале немецкой столицы и пела вместе с ними. "Пение объединяет нас, оно позволяет нам слышать друг друга, наши голоса резонируют друг с другом, - цитируются слова министра на веб-странице Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. - Одиночество означает прямо противоположное: одинокие чувствуют себя исключенными из общества, им кажется, что им не к кому обратиться. В день акции "Поем вместе", проходившей в рамках нашей стратегии борьбы с одиночеством, я пела вместе с хором и прохожими рождественские песни, чтобы выступить против одиночества. Я благодарю всех, кто принял участие в акции и высказался против одиночества в нашем обществе".

Со стратегией Федерального правительства Германии против одиночества , а также другими публикациями о проводящихся в этой связи акциях и советами о том, как помочь себе и другим, можно ознакомиться на сайте Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

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