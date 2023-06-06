Жизнь в коммуне: необычный проект в Берлине

Жизнь людей разных поколений под одной крышей - не всегда просто. В Берлине эта идея была успешно реализована.

Совместный завтрак - это часть ежедневного ритуала. Если можешь, спускайся в 9 утра в светлую комнату на первом этаже. Всем одиннадцати членам коммуны "Жизнь в сообществе Mendelstraße eV" в берлинском округе Панков (Pankov) не всегда удается собраться вместе. Но для людей важно другое. "Здесь у меня всегда есть кто-то, с кем я могу поговорить", - подчеркивает 80-летняя Хайдемари Мелау (Heidemarie Mehlau). "Мы живем вместе, несмотря на все наши различия", - добавляет она. И это, по мнению пожилой женщины, приятное чувство, особенно когда кому-то нужна помощь или в случае болезни - приятно иметь за спиной поддержку людей, с которыми ты живешь под одной крышей.

В коммуне из нескольких поколений 11 человек

71-летняя Вальтрауд говорит об этом так: "Жить здесь - все равно, что выиграть в лотерею". Долгое время она наслаждалась спокойной жизнью в деревне, но потом ей захотелось перемен. Здесь, в берлинском округе Панков, жилищный проект немного напоминает жизнь в деревне. "Вы помогаете и заботитесь друг о друге, делите свой быт с другими и не чувствуете себя одинокими", - добавляет Вальтрауд, которая не хочет называть свою фамилию.

Членам коммуны, хотя официально она называется ассоциацией, от 13 до 90 лет. Всего в ней проживает 11 человек. Различные жизненные ситуации объединяют общие заботы: все члены коммуны не хотят жить в одиночестве и анонимно. В большом современном жилом комплексе из 351 квартиры у коммуны есть свой общий дом. Маленький остров в большом проекте. Каждый участник содержит свою собственную автономную арендуемую квартиру. Размер варьируется от 43 до 100 квадратных метров, но каждая квартира считается безбарьерной, то есть жилье рассчитано не только на молодых, но и на людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых. Ассоциация финансирует общую комнату с телевизором и мини-кухней, где также проходят встречи за совместными завтраками. Это своего рода совместный жилой комплекс с возможностями уединиться.

Инициатор коммуны Корнелия Апель Фото: Volker Witting/DW

65-летняя Корнелия Апель (Cornelia Apel) стояла у истоков этого проекта, которому сегодня уже более десяти лет. Найти застройщика, который может предложить проект жилья для нескольких поколений, было довольно сложно, вспоминает Корнелия Апель. "Я пыталась установить контакт с различными кооперативами и другими застройщиками, но часто они на мои запросы даже не отвечали", - сетует она. В Германии жизнь разных поколений под одной крышей все еще является исключением из правила.

И тем не менее, в начале 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве с берлинской жилищной ассоциацией "Gesobau". Члены ассоциации смогли переехать в новый комплекс зданий в 2019 году. В то время 13 желающих искали и нашли новый дом в сообществе. "Двое из них уже умерли", - говорит консультант по пенсионным вопросам Корнелия Апель. Она 14 лет назад вместе с мужем, которого уже нет в живых, переехала в коммуну. "Я не хотела оказаться в одиночестве", - подчеркивает женщина.

Преимущества проживания под одной крышей

Жизнь под одной крышей нескольких поколений людей имеет много преимуществ. Люди остаются независимыми, но у них появляются новые возможности для социальных контактов. Разнообразие жизненного опыта, образования, увлечений и профессий жителей коммуны стимулирует каждого в отдельности. Об этом говорит Хайдемари Мелау: "Здесь всегда есть с кем поговорить и обменяться идеями". Еще одно преимущество проживания нескольких поколений под одной крышей: работающие родители могут доверить своих детей женщинам пенсионного возраста. Проживание в такой коммуне намного дешевле, чем в доме престарелых.

Во время совместного завтрака в общей комнате Фото: Volker Witting/DW

Ингрид Мейер-Ригель (Ingrid Meyer-Riegel) живет в коммуне с самого начала ее существования. 86-летняя женщина, по ее собственному признанию, "больше не боится одиночества". Она считает такого рода жилищные проекты перспективными. "Слишком много стариков одиноки в обществе, где все больше пожилых людей", - подчеркивает она.

И эта тенденция глобальна, особенно для высокоразвитых индустриальных обществ, таких как Германия. Количество 65-летних по отношению к общей численности населения быстро увеличивается. По данным статистики, в Германии доля людей старше 65 лет составляет 21,8 процента. В Италии эта доля является самой высокой в Евросоюзе: 23,3 процента.

Многочисленные исследования показывают, что чувство одиночества усиливается с возрастом. Опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения Forsa в 2021 году, показывает, что каждый пятый человек старше 75 лет чувствует себя одиноким. Люди старше 80 лет подвержены риску социальной изоляции.

Коммуна из нескольких поколений расположена в этом многоквартирном доме Фото: Volker Witting/DW

Поэтому Йоахиму Вирцу (Joachim Wirtz) давно было понятно, что он хочет жить в коммуне с представителями нескольких поколений. Попадание в такую коммуну было "счастливым случаем", говорит 74-летний мужчина. Общение с двумя самыми молодыми жителями коммуны, которым 13 и 22 года, всегда радует его. С ними можно и порассуждать на такие темы, как защита климата. "Здесь я счастлив", - подчеркивает Йоахим Вирц.

Смотрите также: