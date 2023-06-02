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В Берлине строят дом только для женщин

Виктор Вайц
38 мин. назад

В центральном районе Берлина стартовал необычный строительный проект - дом для квир-женщин. Жилье планируется сдать в аренду в 2025 году.

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Берлин
Фото: Robert Schlesinger/picture alliance

72 квартиры должны быть готовы к осени 2025 года. Список заинтересованных арендаторов - длинный. Реализация жилого проекта планировалась около десяти лет. И далеко не все пожелания городской организации лесбиянок RuT-Frauen Kultur & Wohnen, которая выступает генеральным арендатором, были учтены градостроительным управлением центрального округа Берлин Митте. Например, покраска фасада в радужные цвета или в оттенки фиолетового цвета. Такой "пестрый дом" не вписывается в архитектурный фон микрорайона. Аналогичный жилой проект под названием "Villa anders" для квир-сообщества был реализован в Кельне в 2010 году. 

72 квартиры для квир-женщин

Под место застройки была выделена бывшая автостоянка за зданием кинотеатра "International". Рядом - городская ратуша. Восьмиэтажное здание возведет государственная компания WBM.

Центральный округ Берлин Митте
Ратуша в центральном округе Берлин МиттеФото: Schoening/picture alliance

"Мы гордимся тем, что можем поддержать этот проект", - цитирует руководителя городского совета по градостроительству Эфраим Готе (Ephraim Gothe) столичная газета Berliner Zeitung.

Половина квартир будет субсидирована городскими властями, поэтому стартовые арендные ставки возможны от 6,90 евро/кв.м. Это очень доступное по ценам жилье в немецкой столице. В доме будет размещено и кафе для жителей микрорайона.

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