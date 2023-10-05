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Берлин ищет человека с большим сердцем

Елена Дожина
5 октября 2023 г.

В столице Германии открыта вакансия уполномоченного по делам одиноких людей. До сих пор в ФРГ такой должности не существовало.

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Ладони, сложенные в форме сердечка
Фото: velora/Fotolia

"Берлин - столица одиночества", - считает Эмине Демирбюкен-Вегнер (Emine Demirbüken-Wegner), глава административного округа Райниккендорф в столице Германии. Каждый десятый из почти 3,7 миллиона берлинцев чувствует себя одиноким и социально изолированным. "Одиночество проникло в самое сердце общества, невзирая на возраст или пол", - цитируются слова главы берлинского округа в пресс-релизе

Помочь решить эту проблему должна новая должность. Речь идет о вакансии уполномоченного по делам одиноких людей. Это совершенно новый, уникальный пост не только для Берлина, но и для всей Германии. В то же время, как отметила Демирбюкен-Вегнер, в Японии и Англии уже существуют целые министерства по делам одиноких людей.

На новую должность ищут человека, который помимо опыта обладает чуткостью. В его задачи будет входить в том числе разработка концепций по борьбе с одиночеством с учетом уже существующих программ, проверка их эффективности, инициирование исследований и специализированных конференций на тему одиночества, а также работа с общественностью, создание брошюр и информационных материалов на разных языках. Подробные требования описаны в профиле вакансии.

В Райниккендорфе количество людей в возрасте старше 65 лет составило 23 процента, что сделало его одним из округов с самым большим количеством пожилых людей. Согласно официальным данным, более 26 тысяч жителей этого округа страдают от одиночества.

На спинке дивана сидит одинокий плюшевый мишка, подсвеченный в темноте маленькой лампочкой
Одиночество не знает ни пола, ни возрастаФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

У одиночества много лиц

Для некоторых одиночество означает отсутствие близких эмоциональных связей: когда человек чувствует, что никому не нужен и никто о нем не думает, когда никто его не обнимет и не разделит с ним ни радость, ни боль. У других это чувство возникает, если они общаются с другими людьми меньше, чем им хотелось бы. Одна из ведущих немецких исследовательниц одиночества, психолог и профессор Майке Луман (Prof. Dr. Maike Luhmann), определяет его как неприятное субъективное чувство, при котором реальные социальные отношения человека не соответствуют его личным желаниям и потребностям.

При этом многие специалисты отмечают, что качество социальных отношений часто важнее их количества, а также указывают на необходимость различать типы одиночества - одно дело, когда человек стремится к уединению на природе (что воспринимается позитивно), другое - когда одиночество приносит болезненные ощущения.

Если оно становится постоянным и сопровождается страданиями, это может перерасти в проблему, требующую внимания и поддержки специалистов. Ведь хроническое одиночество не только делает человека несчастным, но и может быть связано с физическими и психическими заболеваниями.

Кто подвержен одиночеству

Причины одиночества могут быть самыми разными. В Германии это чувство особенно распространено среди молодежи и пожилых людей. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные на сайте проекта Das Kompetenznetz Einsamkeit, который ставит своей целью объединить существующие знания по теме одиночества и внедрить полученные результаты в политическую и социальную практику.

Как показали различные исследования, до пандемии COVID-19 от одиночества страдали около 14 процентов опрошенных, что соответствовало средней цифре по Европе. Особенно сильно его ощущали люди старше 75 лет. Далее шла группа от 30 до 45 лет, а за ней - молодежь до 30 лет. В основном это были люди с низким образованием, низким доходом и ищущие работу.

Молодой человек смотрит в окно на лестничном пролете
Cпециалисты советуют найти новое хобби, завести собаку или заняться волонтерствомФото: kallejipp/Shotshop/IMAGO

Во время пандемии чувство одиночества среди немцев значительно увеличилось. Кроме того, произошло смещение акцентов. Так, в группе особенно одиноких оказались люди до 30 лет, а также многие женщины. В целом в 2021 году одинокими себя назвали себя около 42 процентов жителей Германии. Кроме этих данных, в исследовании перечислены возможные причины одиночества в различных группах и даны рекомендации к действию для лиц, принимающих политические решения.

Как спастись от одиночества

Когда дело доходит до противостояния одиночеству и борьбы с ним, эксперты считают, что универсального совета не существует, потому что одиночество столь же разнообразно, как и люди, его ощущающие. Причины одиночества молодого человека в большом городе совершенно иные, чем, например, у пожилого, проживающего в сельской местности. Но, независимо от конкретного случая, считается, что хроническое одиночество снижает качество жизни и отрицательно влияет на физическое и психическое здоровье. Решением этой проблемы в Германии занимаются как на уровне представителей здравоохранения, так и на политическом и социальном уровнях.

На веб-странице федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи можно найти много информации на тему одиночества и рекомендации о том, как можно помочь себе и другим. Кроме прочего, специалисты советуют тем, кто чувствует себя одиноким, найти новое хобби, завести собаку, заняться волонтерской работой, подружиться с соседями, обновить старые контакты и создать новые - например, при помощи соцсетей.

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