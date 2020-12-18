Немцы шлют письма поддержки в дни одиночества

Отдел по вопросам социальной политики администрации ганзейского города Люнебурга в Нижней Саксонии провел акцию поддержки одиноких и пожилых людей. Администрация обратилась к горожанам с просьбой написать письма тем, кто плохо переносит социальную изоляцию в пандемию. Для них добрые слова и напутствия станут моральной поддержкой, особенно сейчас, в канун Рождества.

Собрано более полутора тысяч писем

Количество писем превзошло все ожидания. Был создан штаб по их сортировке, обработке и пересылке адресатам. "Во время социальной изоляции особенно нелегко приходится старикам. Они не могут посидеть в кафе, повидаться с соседями, близкими родственниками, с детьми и внуками. А у некоторых вообще никого нет. Таким людям наша поддержка нужна в первую очередь", - подчеркивает в интервью DW руководитель отдела по социальным вопросам городской администрации Люнебурга Пия Штайнбрюкке (Pia Steinrücke).

Эдда Герман-Лихтенберг (слева), руководительница службы поддержки домов престарелых в Нижней Саксонии и Пия Штайнбрюкке знакомятся с письмами

Речь при этом идет не только о жителях домов престарелых, но и о тех, кто пока не нуждается в уходе, но живет в социальном вакууме в своих квартирах или домах. Иными словами, акция рассчитана на тех, кто оказался заточенным в своих четырех стенах. Несмотря на то, что сроки приема писем закончился еще 13 декабря, они все еще продолжают приходить.

Письма приходят даже из США

На просьбу поддержать стариков откликнулись люди со все Германии, из других немецкоязычных стран и даже из США. "Буквально недавно к нам пришло письмо из Сан-Франциско, его отправитель - бывший житель Германии, который увидел в интернете сюжет о нашей акции в программе регионального канала NDR и решил принять участие, прислав очень доброе письмо”, - рассказывает Пия Штайнбрюкке.

По ее словам, формы и содержание писем очень разнообразные, каждый пишет по-своему. Много писем от школьников, детей из детских садов с красивыми и яркими рисунками и даже поделками с добрыми пожеланиями. Есть письма в стихах, в виде коротких рассказов, небольшие подарки, картины, написанные художниками- любителями и профессионалами. Пишут и сами пожилые люди, обращаясь к таким же, как они, и делятся своими каждодневными проблемами и радостями в быту. "Нас особенно радует то, что письмах содержатся предложения продолжить переписку, стать виртуальными друзьями в это нелегкое время", - замечает ответственная сотрудница городской администрации.

Письмо адресовано "дорогой бабушке"

Для работы с письмами городская администрация выделила трех сотрудников, которые сортируют, читают и перекладывают письма в другие конверты с конкретными адресами одиноких людей или домов престарелых. Пия Штайнбрюкке при этом подчеркивает, что задачей сотрудников было и то, чтобы отсортировать письма от корона-скептиков и сторонников теорий заговоров, однако, к удивлению всех, таких писем и вовсе не оказалось в почте. Приходят только письма с поддержкой и добрыми пожеланиями.

Необычные обращение и тон писем

Интересно и то, как люди обращаются в своих письмам к адресатам. Одни, например, делают это так: "Дорогой пожилой человек", "Дорогая незнакомка или незнакомец", а кто-то пишет "Дорогой чужой человек". "Дочитываешь такое письмо до конца и понимаешь, что эти люди не останутся чужими", - говорит Пия Штайнбрюкке.

Есть даже письма от детей, которые обращаются к пожилым людям, как к бабушкам и дедушкам, потому что их у них по тем или иным причинам нет.

Позвони и помоги соседу

Кроме проекта по поддержке пожилых и одиноких людей в Люнебурге объявлена акция поддержки людей, оказавшихся на карантине. Находиться в четырех стенах две недели, а то и больше, если ты все же заразился коронавирусом, тяжело. Это касается и матерей-одиночек, которые не знают, как им купить продукты питания в супермаркетах, и пожилых людей, которые сами не могут отправиться за покупками и зависят от чужой помощи.

Сотрудница городской администрации Кристина Шмидтке (Christina Schmidtke) держит в руках письмо с поздравлениями к Рождеству

Помочь установить контакты между нуждающимися и теми, кто готов оказать посильную помощь, призвана акция "Позвони и помоги соседу". Эта акция оказалась очень эффективной. Соседи в случае необходимости не только ходят за покупками для тех, кто не может выйти на улицу, но и часто перезваниваются, общаются и поддерживают друг друга по телефону и видеосвязи.

Листовки об акции распространялись на многих языках, включая русский, чтобы никто из нуждающихся не остался в стороне. "Нам было важно охватить всех, включая и тех, кто не читает газет и не пользуется социальными сетями", - подчеркивает Пия Штайнбрюкке.

Смотрите также:

Незаметные герои времен пандемии