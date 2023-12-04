За что президент ФРГ наградил волонтера похоронного бюро

Все больше людей в Германии умирают в одиночестве. На похороны тех, кого некому проводить в последний путь, приходят волонтеры. За этот добровольный труд волонтер с синдромом Дауна удостоен медали "За заслуги перед ФРГ".

В Международный день волонтерства, который ежегодно отмечается 5 декабря, 39-летний Йоханнес Мезус в числе многих других получил награду от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Йоханнесу вручили медаль "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (Verdienstmedaille des Bundesverdienstkreuzes). Волонтер был удостоин награды за многолетнюю добровольную работу, которая состоит в том, чтобы провожать в последний путь одиноких умерших в Берлине.

Смерть как часть повседневной жизни

Для 39-летнего Йоханнеса Мезуса (Johannes Mesus) с синдромом Дауна смерть стала частью повседневной жизни. За последние несколько лет он был участником более 200 похоронных процессий по всему Берлину. Каждая десятая из них проходила без родственников и друзей умершего. Ни с одним из людей, которых хоронили, Йоханнес не был знаком: он приходит на похороны тех, кого некому проводить в последний путь.

Дьякон Олаф Тушевский, волонтер Йоханнес Мезус и отец Йоханеса во время похорон Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

69-летний отец Йоханнеса, бывший полицейский, поддерживает работу своего сына в качестве добровольного помощника. "Каждый человек должен быть похоронен достойно", - цитирует его информационное агентство католической церкви Германии KNA. А Йоханнес добавляет: "Это очень печально, но я делаю свою работу с удовольствием".

Похороны одиноких людей

На кладбище апостола Святого Филиппа в берлинском районе Веддинг, где хоронили одинокого усопшего, пришел и отец Йоханнеса. Йоханнес в черно-белой мантии алтарника поверх толстовки нес крест. В часовне он стоит рядом с пастором Доминиканской церкви Томасом Тройтлером (Thomas Treutler) перед урной, украшенной красными цветами и горящими свечами. На заднем плане - отец Йоханнеса в темно-синей ветровке. Все стулья в часовне пусты...

Похороны без родственников и друзей становятся все более привычным явлением, по крайней мере, в Берлине. В 2017 году в немецкой столице были зарегистрированы около 2180 захоронений за счет городской казны, в 2022 году - чуть более 2600. За первое полугодие нынешнего 2023 года уже зарегистрированы более 1500 случаев.

Йоханнес Мезус со своим отцом Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Подобные захоронения происходят в тех случаях, если у усопшего нет родственников или сами умершие не могут быть идентифицированы, а также если никто из близких не взял на себя заботы о погребении.

Такие похороны обычно проходят на кладбище кафедрального собора Св. Ядвиги в Берлине-Митте, которое берлинская ежедневная газета Berliner Tageszeitung однажды назвала "кладбищем бедняков города", хотя здесь также похоронены и берлинские знаменитости, например, члены семьи владельцев известной сети отелей Adlon.

Отпуск для добровольной волонтерской работы

Йоханнес Мезус работает в мастерской для инвалидов на северо-востоке Берлина, которой руководит Католическая женская социальная служба. Для участия в похоронах ему предоставляется специальный отпуск. Обычно он работает там несколько часов пять дней в неделю.

Олаф Тушевский (Olaf Tuschewsky), дьякон прихода Святой Елизаветы, давно знаком с Йоханнесом Мезусом и его отцом. Идею волонтерского сопровождения похорон они придумали вместе. В суете большого города можно оказаться совершенно одиноким, да и члены семьи тоже не всегда гарантичя того, что о похоронах усопшего не придется позаботиться городу.

Во время похоронной церемонии в церкви Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Дьякон Тушевский знает об этом не понаслышке: в своей жизни ему много раз приходилось хоронить одиноких людей, и он слышал немало печальных историй об их жизни и смерти. "Ничего хорошего о моем муже сказать не могу", - сказала как-то дьякону женщина, когда он перед похоронами спросил о ее умершем супруге. "Мы ищем людей, которые могут в качестве добровольной волонтерской работы принимать участие в похоронах одиноких людей", - говорит 61-летний Олаф Тушевский. Таких, как Йоханнес Мезус, который никогда не подведет.

Международный день волонтерства отмечается с целью признания и поощрения добровольных помощников и волонтеров. Этот день был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1985 году и впервые прошел на международном уровне в 1986 году. В Германии он заменил День волонтера, который ранее отмечался 2 декабря.

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