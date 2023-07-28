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Что в Германии сделают с еврейскими кладбищами

Виктор Вайц
19 мин. назад

В Германии сохранилось около 2400 еврейских кладбищ. В рамках нового научного проекта ученые отсканируют сотни надгробий на еврейских кладбищах и соберут информацию из архивов и других источников.

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"Святой песок" - еврейское кладбище в Вормсе
Еврейское кладбище в Вормсе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Оно считается самым старым еврейским кладбищем в Европе Фото: Gerald Haenel/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Исследователи из Баварии и Северного Рейна - Вестфалии соберут информацию и отсканируют 35 еврейских кладбищ, 33,6 тысячи надгробий и более 19 тысяч надписей со всей Германии. Проект рассчитан на 24 года. Об этом объявила в конце июля Баварская академия наук. Результаты должны заполнить пробел в исследованиях и будут опубликованы в цифровом формате в виде текстов и изображений. В то же время таким образом может быть предотвращено разрушение еврейских кладбищ в Германии, говорится в сообщении академии.

Древнейшие свидетельства погребальной культуры

Согласно официальной информации, с XI века в Германии сохранилось около 2400 еврейских кладбищ. Важными памятниками и источниками информации о жизни немецких евреев, в частности, являются исторические кладбища - от небольших около маленьких городов или других поселений до известных далеко за пределами страны.

История евреев в Германии насчитывает 1700 лет. "Ни в одной другой европейской стране нет сравнимых древних, богатых и многообразных погребальных традиций.Кладбища являются одними из старейших свидетельств погребальной культуры в Германии", - подчеркивается в обращении ученых-исследователей.

По их мнению, сохранение и передача данных для других поколений являются важной задачей для общества в целом. Однако кладбища еще не получили того внимания, которого заслуживают как "религиозно-культурные места памяти" и как "исторические, литературные и материальные источники", уверены ученые. 

Междисциплинарный подход в исследованиях

Проект с еврейскими кладбищами называется "Каменные свидетели в цифровой памяти - немецко-еврейская погребальная культура между средневековьем и современностью - пространство, форма, надпись". По сведениям ученых, ими охвачен период исследований с так называемого Раннего Нового времени, периода всемирной истории, начинающийся с окончанием Средневековья, - до XX столетия. В дополнение к надписям должны быть зарегистрированы географические и структурные особенности захоронений, такие как, например, материал, особенности дизайна, состояние сохранности и расположение гробниц.

Особенность проекта заключается в том, что в его реализации принимают участие представители различных дисциплин, таких как иудаика - наука о еврействе, изучающая религию, историю, культуру и быт еврейского народа, и строительные исследования. Это дает возможность по-новому взглянуть на еврейскую жизнь за пределами крупных центров. Совместный проект осуществляется в двух исследовательских центрах - в Институте немецко-еврейских исследований имени Саломона Людвига Штайнхайма при Университете Дуйсбурга-Эссена и в Университете имени Отто Фридриха в Бамберге. Спонсорами проекта являются Баварская академия наук и Академия наук и искусств земли Северный Рейн - Вестфалия.

Университет Бамберга формирует междисциплинарную основу проекта с еврейскими исследованиями, технологиями цифровых памятников, исследованиями в области строительства и его истории. "Таким образом, можно, например, всесторонне оценить находящиеся под угрозой исчезновения еврейские кладбища как памятники культуры и как хранилища ценной информации о жизни еврейского меньшинства во Франконии", - цитирует слова профессора иудаики Бамбергского университета Сюзанне Талабардон (Susanne Talabardon) гамбургское онлайн-издание presseportal.de. При этом в сообщении подчеркивается, что гуманитарный профиль университета Бамберга и сотрудничество Центра компетенций в области наук о памятниках и технологиях памятников (KDWT) и Центра межрелигиозных исследований (ZIS) "создают все необходимые предпосылки для успешной реализации проекта".

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