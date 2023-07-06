В Мюнхене нашли Скрижали Завета из разрушенной синагоги

Старая главная синагога Мюнхена была разрушена по личному указанию Гитлера. На реке Изар сейчас были найдены каменные фрагменты здания.

В Мюнхене во время реконструкции водослива на реке Изар обнаружены каменные фрагменты здания и внутреннего убранства Старой главной синагоги (Alte Hauptsynagoge München). Об этом в среду, 5 июля, сообщил баварский телеканал BR24.

В ходе строительных работ были найдены Скрижали Завета, находившиеся над Синагогальным ковчегом - специальным хранилищем для свитков Торы, части колон и других архитектурных элементов. После обнаружения обломков на месте были начаты срочные археологические исследования под руководством городского ведомства по охране памятников.

Старая главная синагога в Мюнхене

Монументальное здание в неороманском стиле, возведенное в 1883-1887 годах, находилось в центре баварской столицы - недалеко от площади Карлсплац (она же - Штахус). Участок под строительство был выделен по распоряжению баварского короля Людвига II (Ludwig II).

Храм был разрушен по личному указанию Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) в 1938 году - одним из первых в Германии во времена "третьего рейха". Соответствующие планы были подготовлены и осуществлены за несколько месяцев до еврейских погромов - так называемой "хрустальной ночи" 9 - 10 ноября.

Старая главная синагога и другие здания в центре Мюнхена на почтовой открытке начала 1930-х годов. Слева - колокольни городского собора Фрауэнкирхе Фото: Stadtarchiv München/dpa/picture-alliance

8 июня 1938 года еврейская община города получила извещение от властей - распоряжение о принудительной продаже храма за 100 тысяч рейхсмарок, так как здание якобы являлось аварийным. Снос синагоги был начат уже на следующий день.

Около 150 тонн демонтированных каменных фрагментов было вывезено на площадку для хранения строительных материалов на окраине города, где они оставались до 1956 года. Затем их использовали для ремонта гидротехнических сооружений на реке Изар, но об этом стало известно только сейчас - после случайной находки, вызвавшей глубокую эмоциональную реакцию как представителей еврейских общин, так и городских властей.

Место строительных работ на реке Изар Фото: Jüdisches Museum München

Сенсационная археологическая находка

Председатель Израэлитской культовой общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох (Charlotte Knobloch), родившаяся в 1932 году, в детстве посещала эту синагогу. В интервью газете Münchner Merkur она заявила, что неожиданная находка позволяет взглянуть на три поколения назад в историю. По словам Кноблох, она будет рада тому, что фрагменты "вернутся в общину и станут свидетельствами нашей истории". Аналогичную реакцию, по сообщению BR24, находка вызвала в либеральной еврейской общине Мюнхена "Бет Шалом".

Обер-бургомистр города Дитер Райтер (Dieter Reiter) подчеркнул большую важность находки и завил, что был сильно тронут этим известием: "Еврейская жизнь была и остается неотъемлемой частью истории нашего города, настоящего и будущего".

Зал синагоги на гравюре 1886 года Фото: Jüdisches Museum München

Земельный участок

Земельный участок в центе города, на котором находилась Старая главная синагога, в 1999 году был продан концерну Arcandor для расширения соседнего торгового центра. Средства от этой сделки - в размере 20,5 миллиона евро - были направлены на возведение нового еврейского общинного центра на площади Санкт-Якобс-плац. Центр был открыт 9 ноября 2006 года - в очередную годовщину "хрустальной ночи".

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