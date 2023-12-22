Археологические находки в Германии. Фотогалерея
Чем нас порадовали и удивили археологи и палеонтологи в Германии в 2023 году?
Новичкам везет!
В Шлезвиг-Гольштейне участник курсов для археологов-любителей обнаружил уникальный клад золотых украшений и серебряных монет, возраст которого оценивается в 800 лет. Клад был найден на поле недалеко от бывшего поселения викингов Хедебю.
Кельтский клад
Эти украшения кельтской эпохи были найдены в 2018 году около саксонского города Пирна. Возраст клада оценивается в 2400 лет. В 2023 году они стали экспонатами выставки в здешнем Городском музее.
Фигурка медведя
В Музее первобытной истории в Блаубойрене появился новый экспонат - еще одна фигурка животного из пещеры Холе-Фельс. Возраст этого изображения медведя из бивня мамонта оценивается в 35 тысяч лет.
Следы человека
Возраст самых старых человеческих следов на территории Германии составляет 300 тысяч лет. Речь идет об окаменевших отпечатках стоп, оставленых на илистом берегу озера около Шёнингена. Данные исследования были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.
Панцирь легионера
Этот старейший в мире римский ленточный панцирь был найден несколько лет назад на месте легендарной битвы в Тевтобургском Лесу, состоявшейся в 9 году нашей эры. В 2023 году он стал экспонатом выставки в Калькризе.
Бронзовый меч
В Баварии около города Нёрдлинген во время раскопок захоронения эпохи среднего бронзового века был найден этот восьмигранный меч, пролежавший в земле более трех тысяч лет.
Судовой сервиз
Эти предметы из серебра были частью судового сервиза теплохода "Монте Оливия", затонувшего около Киля в 1945 году. Они были сейчас найдены и подняты со дна бухты.
Солнечные часы
В Марбурге в ходе раскопок около замка нашли карманные солнечные часы из дерева и бронзы, изготовленные во времена Позднего Средневековья. Они могли принадлежать членам монашеского ордена, обитель которого находилась в этом месте до 1527 года.
Ганзейский парусник
Эту бутылку нашли на борту ганзейского парусника, затонувшего около Любека в XVII веке. В 2023 году со дна реки Траве подняли посуду, фрагменты корпуса и мешочек для табака. Грузом в бочках была негашеная известь из Скандинавии.
Раскладной стул
В 2023 году археологи завершили изучение и реставрацию редчайшей находки - железного раскладного стула, пролежавшего в земле более 1400 лет. Этот погребальный дар был найден в 2022 году в могиле женщины около Ротенбурга.
"Берлинское кольцо"
Это золотое кольцо с богемским гранатом XIV века находилось на дне засыпанного трехметрового колодца и было найдено во время раскопок около Красной ратуши в центре Берлина. До сих пор в Берлине таких старых колец еще не обнаруживали.
Немного промахнулись
В феврале во Франкфурте опубликовали отчет о попытках древних римлян искать серебро в районе реки Лан. В 2016 году там случайно обнаружили остатки военного лагеря. Сейчас выяснилось, что римляне лишь немного промахнулись - не нашли богатую рудоносную жилу на 200 тонн серебра.
Римская мозаика
В Майнце завершили реконструкцию сенсационной археологической находки - римской мозаики, состоящей из 320 тысяч элементов. "Каменный ковер" был найден здесь во время строительных работ в 1995 году.
Раскопки в пещере
В мае опубликован отчет о находках времен палеолита в вестфальской пещере Блеттерхёле. Недавно здесь были обнаружены человеческие останки, относящиеся к древнекаменному веку - в частности, фрагмент нижней челюсти и несколько зубов ребенка, возраст которых оценивается в 12 тысяч лет.
Ахенский водопровод
В Ахене обнаружены части средневекового канала - подземного акведука, возведенного между 661 и 772 годами. По этому каналу ручьевая вода поступала в императорскую резиденцию - любимый дворец Карла Великого.
Окаменевший питон
В немецком карьере Мессель во время раскопок летом 2023 года было найдено 820 окаменелостей. Среди них - на редкость хорошо сохранившаяся фоссилия молодого питона, возраст которой оценивается примерно в 47 миллионов лет.
Кладбище для бедных
В феврале 2023 года в Любеке строители наткнулись на человеческие останки - обнаружили старое кладбище для бедных. На протяжении двух столетий до 1868 года здесь было похоронено около 50 тысяч человек.
Бронзовая ситула
Археологи в Баварии рассказали подробности о захоронении пятого века до нашей эры и одной редчайшей находке среди погребальных даров - бронзовой ситуле. Этот древний сосуд особой формы богато украшен изображениями людей и животных.
Скрижали Завета
В начале июля в Мюнхене во время реконструкции водослива на реке Изар обнаружены фрагменты Старой главной синагоги, разрушенной по указанию Гитлера в 1938 году. Были найдены Скрижали Завета, находившиеся над Синагогальным ковчегом, части колонн и других архитектурных элементов.
Средневековые подвалы
В Ростоке весной были найдены деревянные подвалы XIII-XIV веков. Особый интерес вызывают обнаруженные во время раскопок знаки из свинца и цинка - украшения одежды пилигримов. На этом изображено поклонение Трех Святых королей-волхвов, мощи которых находятся в Кельне.
Римское святилище
В самом старом городе Германии найдены остатки митреума - святилища божества Митры, разрушенного в конце IV века. Раскопки были начаты в Трире в феврале. Митра является божеством индоиранского происхождения - богом дружбы, согласия, договора и солнечного света.
Лик святого
Этот экспонат собран из почти сотни осколков романской фрески, найденных полвека назад под полом средневекового храма в Баварии. Долгое время служил в качестве наглядного пособия для молодых реставраторов в Мюнхене. Весной 2023 года был предан в Гойбоденский музей в Штраубинге.
Эпоха неолита
В марте археологи представили отчет о раскопках на месте большого поселения эпохи неолита около саксонского Дёбельна, возраст которого оценивается в 7000 лет. Размеры самого большого сооружения составляли 30 на 8 метров.
Ритуальный колодец
В Хальберштадте обнаружен ритуальный колодец со скелетами быков, собаки и зайцев. Возраст находки оценивается примерно в 4800 лет. Вероятно, колодец использовался для проведения ритуалов плодородия и относится к так называемой культуре шаровидных амфор.
Ножницы кельтов
Весной 2023 года центре Мюнхена случайно обнаружили захоронение III-II веков до нашей эры, когда на этой территории проживали кельтские племена. В могиле были найдены прекрасно сохранившиеся ножницы, а также бритва и загадочно выгнутый меч.