Следы "хрустальной ночи" - о чем напомнил фундамент синагоги

В результате еврейских погромов в Германии в так называемую "хрустальную ночь" на 10 ноября 1938 года было разграблено, сожжено и разрушено более двухсот пятидесяти синагог. Две из них находились в Гисене - университетском городе на реке Лан в Гессене. Несколько месяцев назад в ходе строительных работ здесь нашли хорошо сохранившийся фундамент одного из этих храмов - большой Новой синагоги (Neue Synagoge), возведенной в мавританском стиле в 1865-1876 годах.

Синагога была воздвигнута во времена экономического расцвета Гисена на одном из участков, которые освободились после сноса средневековых укреплений. Стену и башни решили тогда разобрать, как во многих других немецких городах, чтобы они не мешали дальнейшему развитию инфраструктуры. В 1892 году Новую синагогу расширили, так как община значительно увеличилась. В результате храм мог вместить до 500 человек.

После обнаружения фундамента в Гисене были проведены срочные археологические раскопки, во время которых были найдены следы пожара на кладке, частично расплавившиеся металлические предметы и фрагменты кожаных книжных переплетов. Сейчас они переданы в специальную мастерскую в Висбадене для реставрации и консервации.

В марте на месте раскопок пройдут четыре исторические экскурсии для всех желающих - 04 и 12 числа в 11:00 и 13:00. Предварительная запись не требуется - www.giessen.de .

Часть фундамента Новой синагоги и Конгресс-зал в Гисене Фото: Stadt Gießen

Неожиданная находка на известном месте

Властям Гисена в сотрудничестве с городской еврейской общиной и экспертами в ближайшие месяцы предстоит принять решение о том, как сохранить фундамент - создать на этом месте посреди парка мемориал под прозрачным стеклянным покрытием или интегрировать в здание, которое здесь изначально планировали возвести, сделав при этом фундамент доступным для посещения.

Фундамент был обнаружен во время подготовительных работ по расширению городского Конгресс-зала (Kongresshalle Gießen). Этот центр был построен в середине 1960-х годов в стиле так называемого шведского функционализма по проекту стокгольмского архитектора Свена Маркелиуса и находится под архитектурной охраной. Здание частично расположено на бывшем участке еврейской общины, которая после погромов была вынуждена продать землю городу практически за бесценок.

В 1966 году здесь в самом центре между театром и ратушей была установлена памятная плита, около которой в день годовщины "хрустальной ночи" проходят официальные памятные мероприятия. Почему находка стала неожиданностью, хотя в Гисене точно знали, где находилась разрушенная синагога? Прежде, чем ответить на этот вопрос, расскажем об истории общины.

Руины Новой синагоги в Гисене после погрома в ноябре 1938 года Фото: Stadt Gießen

История еврейской общины Гисена

Первые письменные упоминания о евреях в Гисене датированы XIV веком и связаны с антисемитскими преследованиями здесь и в соседних имперских городах - Франкфурте-на-Майне и Вецларе. Как указывается в историческом путеводителе по городу "Jüdische Orte in Gießen" (.pdf) , в начале XVII века община здесь не превышала пятнадцати человек, однако в конце века увеличилась уже до двадцати семей. Все население города составляло тогда около пяти тысяч жителей.

Металлические и другие предметы, обнаруженные во время раскопок Фото: Stadt Gießen

Регион успешно развивался. Еврейские торговцы, в частности, участвовали в снабжении гессенской армии. Проживавшие в сельской местности - занимались животноводством и земледелием. В долине здешней реки Лан в небольшой деревне Рот недалеко от Марбурга чудом сохранилась одна сельская синагога - Landsynagoge Roth . В 1938 году она была разграблена, но не сожжена, так как находилась посреди других деревянных построек.

В XIX веке евреи в Великом герцогстве Гессен, как и во многих других немецких государствах, были уравнены в правах. В это время община в Гисене насчитывала уже четыреста человек, после Первой мировой войны в 1920-х годах - более тысячи человек.

Национал-социалисты пришли к власти в Германии в 1933 году, после чего евреи стали покидать страну. Через пять лет на момент погромов в Гисене оставалось в общей сложности около 350 человек. Многие мужчины после "хрустальной ночи" были арестованы и отправлены отсюда в концентрационный лагерь Бухенвальд, где находились несколько недель, пока не получили бумаги на выезд из "третьего рейха" и (или) были готовы подписать документы о продаже своей собственности - земельных участков, недвижимости и предприятий намного ниже фактической стоимости.

В середине сентября 1942 года 330 евреев из Гисена и окрестностей были отправлены в нацистские концентрационные лагеря Освенцим и Терезиенштадт. Из них выжили и вернулись обратно всего шесть человек. В списке убитых или погибших членов гисенской общины, который хранится в Мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, значится 236 имен.

В 1948 году главные организаторы погромов "хрустальной ночи" в Гисене были привлечены к суду, но оправданы из-за недостатка доказательств.

"Хрустальная ночь" в Гисене

В ночь на 10 ноября 1938 года синагога загорелась - якобы без какого-либо внешнего воздействия. Прибывшие на место пожарные поливали водой соседние дома, но не предпринимали никаких попыток потушить ни это здание, ни горевшую вторую синагогу.

В ближайшие дни после "хрустальной ночи" обгоревшие стены Новой синагоги подорвали, разрешив затем жителям города воспользоваться обломками и кирпичами для строительных нужд - в качестве материала для выравнивания участков, засыпки и так далее. Историки до недавних пор исходили из того, что в результате фундамент храма был тоже полностью или почти полностью разобран. Через некоторое время участок засыпали…

6 декабря 1944 года Гисен стал целью разрушительного авиационного налета британских ВВС. В результате попаданий бомб и начавшегося пожара центр города был практически полностью уничтожен. После Второй мировой войны на этом и соседних участках, расчищенных от завалов, построили временные жилые дома. Позже возвели Конгресс-зал, который, как уже упоминалось, частично находится на бывшей земле еврейской общины.

Место раскопок и соседний городской парк Фото: Stadt Gießen

Раскопки до сих пор затронули лишь часть фундамента - тот участок, на котором, собственно, планировали возвести пристройку. Сейчас звучат предложения расширить археологический работы, чтобы лучше все изучить и документировать. От планов расширения центра для проведения конгрессов и других мероприятий в городе отказываться не намерены, что усложняет поставленную задачу сохранить фундамент в качестве памятника и монумента, но решение будет найдено - это лишь вопрос времени.