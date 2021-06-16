 Что знают берлинцы об истории еврейского Берлина | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.12.2021

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Культура и стиль жизни

Что знают берлинцы об истории еврейского Берлина

"Еврейский Берлин: какой он?" Этот вопрос задали жителям немецкой столицы. Отклик оказался большим. Истории и воспоминания берлинцев стали основой для выставки в Новой синагоге.

Новая синагога в Берлине

Купол Новой синагоги в Берлине

"Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории", - под таким названием в немецкой столице проходит выставка, открывшаяся во вторник, 14 декабря, в Новой синагоге - Центре иудаики (Centrum Judaicum) на Ораниенбургерштрассе. Это одно из более 1500 мероприятий, которые в 2021 году проходят в рамках Года 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland) по всей стране.

Истории еврейского Берлина

Центральный вопрос экспозиции звучит так: "Что значит еврейский Берлин и его истории для каждого из нас?". Более года назад Centrum Judaicum обратился с этим вопросом к жителям немецкой столицы. К удивлению организаторов выставки их призыв рассказать о своем опыте нашел большой отклик у берлинцев - как евреев, так и не евреев.

Ответы на этот непростой вопрос собрались в калейдоскоп историй, рассказанных жителями немецкой столицы, - о себе, своих родных, знакомых и судьбах, оставивших след в их душе. На выставке представлены как объекты, так и тексты, а также видеоинсталляции.

Выставка Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории

Выставка "Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории" открылась 14 декабря

17-летняя школьница Луна Нислер (Luna Niesler) сначала для школы, а потом и для выставки подготовила коллаж, рассказывающий о детях, судьба которых неизвестна. "Я живу на Ораниенбургерштрассе. И до недавних пор я ничего не знала о еврейской жизни в моем квартале. Для занятий на уроках религии я начала работу над коллажем, рассказывающем о детском доме, который находился раньше по адресу Аугустусштрассе. Этот дом сирот носил название "Ahawa", что на иврите означает "любовь". Судьба детей на фотографии неизвестна. По крайней мере, мне так и не удалось найти никакой информации о них.... Поэтому  камни преткновения - в память о детях-сиротах и против забвения".

Еще один коллаж, выполненный из разных тканей, рассказывает историю дизайнера Вены Вайман (Vena Weinmann). В 1920-е годы последовательница школы Баухаус, входившая в группу художников "Porza", переехала из Польши в Берлин и наладила производство тканей по собственным эскизам. 

Год 1700-летия еврейской жизни продлен до лета 2022 года

Истории о еврейской жизни рассказывают жители Берлина - простые люди и знаменитости. Так, бывший бургомистр Берлина Эберхард Дипген (Eberhard Diepgen) написал один из текстов для экспозиции. Он вспоминает историю и судьбу Хайнца Берггрюна (Heinz Berggruen), который вернулся в Берлин спустя 60 лет после изгнания. Коллекционер и торговец предметами искусства в знак примирения передал городу свою знаменитую коллекцию. Благодаря ему у Берлина появилась одно из самых значительных собраний картин XX века. Бывший бургомистр задается риторическим вопросом: "Можем ли мы оценить по-настоящему то, что такие люди, как он (Хайнц Берггрюн - Ред.), не остались в стороне навсегда?".

Ганс-Дитрих Геншер в баре Хайнца Холя

Ганс-Дитрих Геншер в баре Хайнца Холя

На одной из фотографии, представленных на выставке, - известный немецкий политик Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher) с рюмкой водки. А рядом с ним -  Хайнц Холь (Heinz Holl), владелец нескольких баров в Берлине. К нему часто заглядывали и известные немецкие политики. Многие берлинцы помнят Холя, но мало кто знает о его еврейском происхождении.

Видеоинсталляция "Еврейский мир Берлина с 1800 года" знакомит посетителя выставки с разными эпохами. И у каждой - свой след в общей истории. Вольфганг Херцберг (Wolfgang Herzberg) пишет: "Для меня не существует никакого еврейского Берлина после того, как моя бабушка Йоханна (Johanna), мои родственники и тысячи берлинских евреев были изгнаны и уничтожены..." Сегодня он старается переработать воспоминания родственников и близких, записывая их и сочиняя музыку.

Фотография Зигберта Кемплера на выставке Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш?

Еврейский мальчик Зигберт Кемплер достиг религиозного совершеннолетия: этот важный момент - бармицва - был запечатлен фотографом

Бен Кемплер (Ben Kempler) рассказывает свою семейную историю. Его прабабушка родилась в Берлине 130 лет назад. У ее родителей был ресторан и фотостудия. Вместе со своим мужем она работала в швейной мастерской на киностудии UFA. Их сын Зигберт Кемплер ходил в еврейскую школу, на месте которой сейчас в Берлине находится Еврейская гимназия. Бармицва дедушки прошла в 1924 году в бывшем здании Новой синагоги. Здесь же в 1938 году сыграли и его свадьбу. А уже в следующем году молодая семья была вынуждена бежать - сначала в Англию, потом - в США. Там и родился Бен. В 1998 году он вернулся в Берлин. И теперь уже его сыновья праздновали бармицву в Новой синагоге на Ораниенбургерштрассе. "Круг замкнулся?" - задается вопросом Бен. 

Алиса Максман (Alissa Maxman) поделилась своими воспоминаниями о том, как ее семья в 2001 году эмигрировала из России в Берлин. Ее дочь, родившаяся уже в немецкой столице, рассказывает в школе о еврейских традициях. Как и ее мама, девочка считает, что Берлин нельзя назвать еврейским городом - евреи в Берлине только временно. "Так и останемся мигрантами? "Русскими"? Вопросы девочки, для которой родной язык - русский, перекликаются с мыслями ее матери.

Директор Новой синагоги и куратор экспозиции "Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории" Анья Зигемунд (Anja Siegemund) уверена, что у выставки будет продолжительный эффект. "Мы собираем истории людей, чтобы укрепить интерес к еврейскому Берлину", - говорит она.

Выставка продлится до 12 июня 2022 года. В связи с пандемией коронавируса было решено продлить Год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland) до лета следующего года.

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  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

    Автор: Максим Нелюбин


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