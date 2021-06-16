Что знают берлинцы об истории еврейского Берлина

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"Еврейский Берлин: какой он?" Этот вопрос задали жителям немецкой столицы. Отклик оказался большим. Истории и воспоминания берлинцев стали основой для выставки в Новой синагоге.
"Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории", - под таким названием в немецкой столице проходит выставка, открывшаяся во вторник, 14 декабря, в Новой синагоге - Центре иудаики (Centrum Judaicum) на Ораниенбургерштрассе. Это одно из более 1500 мероприятий, которые в 2021 году проходят в рамках Года 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland) по всей стране.
Центральный вопрос экспозиции звучит так: "Что значит еврейский Берлин и его истории для каждого из нас?". Более года назад Centrum Judaicum обратился с этим вопросом к жителям немецкой столицы. К удивлению организаторов выставки их призыв рассказать о своем опыте нашел большой отклик у берлинцев - как евреев, так и не евреев.
Ответы на этот непростой вопрос собрались в калейдоскоп историй, рассказанных жителями немецкой столицы, - о себе, своих родных, знакомых и судьбах, оставивших след в их душе. На выставке представлены как объекты, так и тексты, а также видеоинсталляции.
17-летняя школьница Луна Нислер (Luna Niesler) сначала для школы, а потом и для выставки подготовила коллаж, рассказывающий о детях, судьба которых неизвестна. "Я живу на Ораниенбургерштрассе. И до недавних пор я ничего не знала о еврейской жизни в моем квартале. Для занятий на уроках религии я начала работу над коллажем, рассказывающем о детском доме, который находился раньше по адресу Аугустусштрассе. Этот дом сирот носил название "Ahawa", что на иврите означает "любовь". Судьба детей на фотографии неизвестна. По крайней мере, мне так и не удалось найти никакой информации о них.... Поэтому камни преткновения - в память о детях-сиротах и против забвения".
Еще один коллаж, выполненный из разных тканей, рассказывает историю дизайнера Вены Вайман (Vena Weinmann). В 1920-е годы последовательница школы Баухаус, входившая в группу художников "Porza", переехала из Польши в Берлин и наладила производство тканей по собственным эскизам.
Истории о еврейской жизни рассказывают жители Берлина - простые люди и знаменитости. Так, бывший бургомистр Берлина Эберхард Дипген (Eberhard Diepgen) написал один из текстов для экспозиции. Он вспоминает историю и судьбу Хайнца Берггрюна (Heinz Berggruen), который вернулся в Берлин спустя 60 лет после изгнания. Коллекционер и торговец предметами искусства в знак примирения передал городу свою знаменитую коллекцию. Благодаря ему у Берлина появилась одно из самых значительных собраний картин XX века. Бывший бургомистр задается риторическим вопросом: "Можем ли мы оценить по-настоящему то, что такие люди, как он (Хайнц Берггрюн - Ред.), не остались в стороне навсегда?".
На одной из фотографии, представленных на выставке, - известный немецкий политик Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher) с рюмкой водки. А рядом с ним - Хайнц Холь (Heinz Holl), владелец нескольких баров в Берлине. К нему часто заглядывали и известные немецкие политики. Многие берлинцы помнят Холя, но мало кто знает о его еврейском происхождении.
Видеоинсталляция "Еврейский мир Берлина с 1800 года" знакомит посетителя выставки с разными эпохами. И у каждой - свой след в общей истории. Вольфганг Херцберг (Wolfgang Herzberg) пишет: "Для меня не существует никакого еврейского Берлина после того, как моя бабушка Йоханна (Johanna), мои родственники и тысячи берлинских евреев были изгнаны и уничтожены..." Сегодня он старается переработать воспоминания родственников и близких, записывая их и сочиняя музыку.
Еврейский мальчик Зигберт Кемплер достиг религиозного совершеннолетия: этот важный момент - бармицва - был запечатлен фотографом
Бен Кемплер (Ben Kempler) рассказывает свою семейную историю. Его прабабушка родилась в Берлине 130 лет назад. У ее родителей был ресторан и фотостудия. Вместе со своим мужем она работала в швейной мастерской на киностудии UFA. Их сын Зигберт Кемплер ходил в еврейскую школу, на месте которой сейчас в Берлине находится Еврейская гимназия. Бармицва дедушки прошла в 1924 году в бывшем здании Новой синагоги. Здесь же в 1938 году сыграли и его свадьбу. А уже в следующем году молодая семья была вынуждена бежать - сначала в Англию, потом - в США. Там и родился Бен. В 1998 году он вернулся в Берлин. И теперь уже его сыновья праздновали бармицву в Новой синагоге на Ораниенбургерштрассе. "Круг замкнулся?" - задается вопросом Бен.
Алиса Максман (Alissa Maxman) поделилась своими воспоминаниями о том, как ее семья в 2001 году эмигрировала из России в Берлин. Ее дочь, родившаяся уже в немецкой столице, рассказывает в школе о еврейских традициях. Как и ее мама, девочка считает, что Берлин нельзя назвать еврейским городом - евреи в Берлине только временно. "Так и останемся мигрантами? "Русскими"? Вопросы девочки, для которой родной язык - русский, перекликаются с мыслями ее матери.
Директор Новой синагоги и куратор экспозиции "Еврейский Берлин. Мой? Ваш? Наш? Истории" Анья Зигемунд (Anja Siegemund) уверена, что у выставки будет продолжительный эффект. "Мы собираем истории людей, чтобы укрепить интерес к еврейскому Берлину", - говорит она.
Выставка продлится до 12 июня 2022 года. В связи с пандемией коронавируса было решено продлить Год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland) до лета следующего года.
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