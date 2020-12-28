 Под Парижем неизвестные осквернили десятки могил | Новости из Германии о Европе | DW | 28.12.2020

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Европа

Под Парижем неизвестные осквернили десятки могил

На кладбище французского города Фонтенбло вандалы намалевали свастики на надгробиях 67 могил. При этом расположенное вблизи еврейское кладбище не пострадало.

Французский полицейский после осквернения кладбища

Французский полицейский после осквернения кладбища (фото из архива)

В французском городе Фонтенбло, расположенном в 60 километрах к юго-востоку от Парижа, в понедельник, 27 декабря, неизвестные осквернили порядка 70 могил, намалевав баллончиками с краской разноцветные свастики на надгробиях. При этом расположенное по соседству еврейское кладбище вандалы не тронули.

Бургомистр Фонтенбло Фредерик Валлету назвал случившееся "актом невероятного насилия" и пообещал подать в связи с инцидентом заявление в полицию. В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал на своей странице в соцсети в Twitter, что поступок хулиганов вызывает у него отвращение и он сделает все возможное, чтобы их найти.

По данным прокуратуры, взявшейся за расследование, пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. В то же время французские СМИ сообщают, что аналогичные акты вандализма в ноябре произошли в близлежащем городе Мелён.

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    Автор: Виктор Вайц


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