Под Парижем неизвестные осквернили десятки могил

На кладбище французского города Фонтенбло вандалы намалевали свастики на надгробиях 67 могил. При этом расположенное вблизи еврейское кладбище не пострадало.
В французском городе Фонтенбло, расположенном в 60 километрах к юго-востоку от Парижа, в понедельник, 27 декабря, неизвестные осквернили порядка 70 могил, намалевав баллончиками с краской разноцветные свастики на надгробиях. При этом расположенное по соседству еврейское кладбище вандалы не тронули.
Бургомистр Фонтенбло Фредерик Валлету назвал случившееся "актом невероятного насилия" и пообещал подать в связи с инцидентом заявление в полицию. В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал на своей странице в соцсети в Twitter, что поступок хулиганов вызывает у него отвращение и он сделает все возможное, чтобы их найти.
По данным прокуратуры, взявшейся за расследование, пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. В то же время французские СМИ сообщают, что аналогичные акты вандализма в ноябре произошли в близлежащем городе Мелён.
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