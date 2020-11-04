Почему на немецких кладбищах все меньше надгробий

Главное кладбище Франкфурта-на-Майне похоже на парк. Посетителей привлекают не только индивидуально оформленные могилы, но и старый деревья. А с недавнего времени они могут задержаться и отдохнуть в красиво оформленном экологическом саду. Здесь можно увидеть каменные пирамиды для ящериц и шалаши из высохших ветвей деревьев для ежей, осиные и птичьи гнезда, отели для насекомых. Летом здесь пчелы и бабочки собирают нектар из поздней сирени, а осенью пчелы летают над астрами, а фруктовые гроздья ждут голодных щеглов.

Вместо гравия - многолетние растения

Но насколько экологичны кладбища? "Многие обкладывают могилы гравием, потому что полагают, что так проще ухаживать за ними", - подчеркивает Герт Ширмер (Gert Schirmer), представитель Объединения садовников франкфуртских кладбищ. "Однако сорняки все равно растут между гравием и вокруг могильных плит, - продолжает он. - Такая могила выглядит неухоженной, вместо цветов вокруг нее растут сорняки или кусты ежевики".

Садовница ухаживает за могилами

К тому же из-за гравия портится микроклимат - горячие камни нагревают воздух. По этой причине Герт Ширмер советует сажать вокруг могил "все, что имеет листья". В качестве травянистого покрытия он рекомендует тимьян или традиционный плющ. Изгородь вполне может быть из живых многолетних растений, как например, из граба или полевого клена. Для насекомых подойдут шалфей, орегано и лаванда.

Томас Бэдер (Thomas Bäder), руководитель отдела кладбищенского хозяйства Франкфуртского городского ведомства по охране парков Green Space Office в интервью Евангелическому информационному агентству (epd) подтверждает: "Мы - за экологическое благоустройство могил, которое в последние годы становится все более популярным".

Сады памяти на кладбище

Кельн ушел еще дальше Франкфурта-на-Майне. Лутц Пакендорф (Lutz Pakendorf), председатель правления Объединения садовников кельнских кладбищ, демонстрирует участки на городском кладбище Корвайлер площадью до 3000 квадратных метров под названием "Следы жизни".

Они спроектированы по темам, как например, фермерский, вересковый или травяной сад. На натуральном природном лугу растут полевые цветы, а разные виды трав прячутся в тени фруктовых деревьев. Над этими проектами вместе с кельнскими садовниками работали специалисты экологического объединения Nabu.

Погребальные сады кельнского кладбища На кельнском кладбище Корвайлер разбиты погребальные сады площадью до 3000 квадратных метров. Экогологичные участки спроектированы по темам - фермерский, вересковый, травяной сад и заливной луг.

Погребальные сады кельнского кладбища Надпись на табличке: погребальные сады "Следы жизни".

Погребальные сады кельнского кладбища Тематические участки погребальных садов разделены дорожками из гравия.

Погребальные сады кельнского кладбища В зеленой живой изгороди - насекомые. Ее еще называют "отелем для насекомых".

Погребальные сады кельнского кладбища На лужайках растут многолетние растение.

Погребальные сады кельнского кладбища Тихие оазисы под соснами.

Погребальные сады кельнского кладбища Захоронения урн - на возвышениях, огороженных камнями

Погребальные сады кельнского кладбища Захоронения в тени березы.

Погребальные сады кельнского кладбища Фрагмент участка "Заливной луг", по-немецки - "Auengarten".

Погребальные сады кельнского кладбища Вместо нагробных плит часто используются камни.

Погребальные сады кельнского кладбища На территории кладбища много деревьев и региональных кустарников.

Погребальные сады кельнского кладбища Живая изгородь - вместо ограждений.

Погребальные сады кельнского кладбища Экологичные погребальные сады украшают зеленые островки. Тростнику здесь тоже нашлось место. Автор: Виктор Вайц



Заливной луг на кладбище в кельнском районе Корвайлер расположен на самой его окраине, рядом с природой. Здесь есть пруд, участок с многолетними растениями и зеленая изгородь, которую облюбовали насекомые. "В специальном уходе родственниками умерших этот участок кладбища не нуждается, этим занимаются наши штатные садовники. Стоимость такого места на кладбище составляет от трех с половиной до четырех тысяч евро на 25 лет", - подчеркивает Лутц Пакендорф.

Садовник в Гамбурге Александр Кёниг (Alexander König) создает "сады памяти". Среди них "Прибрежный сад" с маяком и "Естественный сад" с соответствующим разнообразием многолетних растений. Еще в мае 2020 года Александр Кениг заложил в гамбургском районе Альтона луг в почти 1000 квадратных метров. На нем могут разместиться 288 захоронений.

Здесь растет много полевых цветов, над которыми летают пчелы. Такой же "пчелиный луг" был заложен два года назад на другом кладбище Ольсдорф (Ohlsdorf). Проект "Ольфсдорф 2050" был реализован при поддержке и непосредственном участии жителей этого района Гамбурга.

Премия за инновации

Кроме инициатив отдельных кладбищ, Союз кладбищенских садовников Германии (BdF) разработал концепцию под названием "Покой на природе - тихая память". На таких кладбищах будут установлены места для кормления птиц и насекомых, скворечники, а могилы будут покрывать яркие многолетние цветы и растения. В 2017 году этот проект был представлен на Международной садовой выставке (IGA) ​в Берлине, а 2018 году его авторы были удостоены премии German Innovation Award за инновации в сфере садоводства.

Садовники кладбища Am Stäfflingshof в городе Гельзенкирхене решили реализовать концепцию с изогнутыми дорожками, прудом и многолетними цветами. "К сожалению, иногда на то, чтобы реализовать идею, требуется слишком много времени: сначала ее утверждает администрация кладбища, затем городское управление", - не скрывает сожаления по поводу долгих бюрократических процедур председатель Союза кладбищенских садовников Германии Биргит Элерс-Ашерфельд (Birgit Ehlers-Ascherfeld), инициировавшая концепцию экологичных кладбищ под названием "Покой на природе - тихая память".

Экологичный подход вполне возможен и на традиционных кладбищах. Земельный комитет католиков агитирует в одной из своих рекламных брошюр за экологические захоронения и оформления могил: вместо срезанных цветов рекомендуются многолетние растения и осенние цветы, как астры или гладиолусы. Эксперты советуют использовать для оформления могил вместо экзотических региональные растения и цветы, а венки - с натуральной корой и сосновыми шишками.

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