Кладбище Мелатен - одно из самых известных в Германии

Первого ноября в Германии отмечают День всех святых (Allerheiligen). Он является официальным выходным в преимущественно католических землях - Баден-Вюртемберге, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Сааре, где входит в число так называемых тихих праздников. Второго ноября за ним следует День всех усопших верных (Allerseelen), в который католики вспоминают покойных родственников и посещают кладбища.

Немецкие протестанты посещают кладбища в так называемое Воскресенье мертвых (Totensonntag), отмечаемое в последние выходные церковного года - в конце ноября перед первым предрождественским Адвентом.

Одно из самых красивых и известных исторических кладбищ Германии находится в Кельне - Мелатен-Фридхоф (Melaten-Friedhof) или просто - Мелатен. Своим появлением более двухсот лет назад оно обязано французскому императору Наполеону, вернее - нововведениям во время французской оккупации Рейнской области в 1794-1813 годах.

Code civil

Каменный ангел с трубой Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Заняв Кельн в конце XVIII века, прогрессивные французы принесли с собой не только свой новый гражданский кодекс - Кодекс Наполеона, но и с ним - новые правила городской жизни… в том числе - после смерти. Заботясь об улучшении санитарных условий, в 1804 французские власти запретили похороны в черте города. Для нового центрального кладбища был приобретен участок на западной окраине, где раньше когда-то располагался лепрозорий.

Загробная секуляризация

Ангел с раскрытыми крыльями Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Французы искали землю, не принадлежавшую здешнему католическому архиепископству, так как политика секуляризации наполеоновских времен распространялась и на похоронное дело. Освящение кладбища Мелатен состоялось в 1810 году. Название этого места происходит от ныне устаревшего немецкого слова malade - больной, которое также существует во французском языке. В Кельне так называли изгнанных из города больных лепрой. При этом первое упоминание здешнего лепрозория датировано концом XII века.

Вороний камень

Бронзовая скульптура скорбящего ангела Фото: Geisler-Fotopress/picture alliance

Второе историческое название этого места - Вороний камень (Rabenstein). На протяжении столетий здесь приводили в исполнение смертные приговоры. Последняя казнь состоялась в 1797 году. Тела казненных сначала оставляли птицам, а позже то, что осталось от трупов, закапывали в землю. Казни привлекали публику. По соседству работали харчевни и питейные заведения. Ведьм тоже сжигали. В 1617-1655 годах здесь лишились жизни 33 ведьмы и один колдун.

Два века

Памятник в стиле модерн Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Жители города отнеслись к новому кладбищу, мягко говоря, без особого энтузиазма. Рушились многовековые традиции. Кельнцы привыкли, что вечный покой ожидает горожан около родной приходской церкви в своем районе, а не где-то на куличках.

Политики

Памятник на могиле Гидо Вестервелле Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Прошло более двухсот лет. Сейчас по надписям на могилах можно составлять справочник "Кто был кем" в этом городе, да и за его пределами... В 2016 году здесь похоронили бывшего министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. На этом кладбище находится могила первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, занимавшего должность кельнского обербургомистра до прихода к власти в Германии национал-социалистов в 1933 году.

Знаменитости

Могилы известных людей Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Династия Фарина до сих пор выпускает тот самый первый Eau de Cologne - одеколон. Николаус Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания. Писателя Хайнца Конзалика хорошо знали не только в Германии, но также печатали и читали в СССР. Повсюду в Германии можно купить монастырскую настойку из мелиссы. "Да будет воля Твоя", - написано на могиле Марии Клементины Мартин - составительницы рецепта Klosterfrau-Melissengeist.

Отто Вольф фон Амеронген

Могила Отто Вольфа фон Амеронгена Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Посетители, знакомые с германо-советскими экономическими отношениями, вряд ли пройдут мимо этой могилы. Этого предпринимателя называли неофициальным министром восточноевропейской торговли. Отто Вольф фон Амеронген более сорока лет возглавлял Восточный комитет немецкой экономики. У всех на слуху был газопровод Уренгой-Помары-Ужгород - лишь один из его проектов.

Имена

Мадонна с Младенцем Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Политики, художники, пивные бароны... На Мелатене находятся склепы банкиров фон Оппенгеймов и издателей Дю Монт. Здесь покоятся художник Эрнст Вильгельм Най, основатели музеев и меценаты Иоганн Генрих Рихарц и Йозеф Хаубрих, любимый народом артист Вилли Милович.

Эпохи и стили

Скульптура на одной из старых могил Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Мелатен - не только кладбище знаменитостей, но и своего рода музей под открытым небом. Памятники и надгробья уже сами по себе представляют историческую ценность. Их заказывали ведущим скульпторам и архитекторам. Неоготика, необарокко, неоренессанс, неоклассицизм, модерн...

Неоготика

Могилы кельнских священников Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Надгробья в неоготическом стиле... Их много. Они словно скопированы с Кельнского собора. Первые десятилетия Мелатена приходятся как раз на период достройки этого готического шедевра в эпоху немецкого романтизма. Неоготика была в моде.

Спаситель

Неоготическое надгробие на Центральной аллее Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Одно из самых роскошных неоготических надгробий Мелатена украшает сцена воскрешения Христа. Памятник создан в 1856 году и установлен на могиле фабриканта Вильгельма Фламмерсхайма - изобретателя механического способа печатанья обоев с помощью валика.

Религии

Мозаичное изображение Мадонны с Младенцем Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Хотя новое кладбище не было конфессиональным, сначала на Мелатене хоронили только католиков. Первая могила протестанта появилась здесь в 1829 году, то есть почти через два десятилетия после открытия. Первые еврейские захоронения относятся к 1892 году. Сейчас на памятниках можно встретить и арабскую вязь, и иероглифы, и православные образы.

Читая символы

Змея и другие символы Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Детали, элементы, античные цитаты... Среди частых символов - венки из "окаменевшего" плюща, да и сам вечнозеленый плющ растет повсюду. Он говорит о верности и вечной жизни. Львы символизируют воскрешение. Змеи - соблазн, розы - любовь. И повсюду ангелы, ангелы, ангелы…

Парк

План кладбища Мелатен 1826 года. За время существования территория несколько раз расширялась Фото: gemeinfrei

Образцом для плана Мелатена стало кладбище Пер-Лашез в Париже. На двух главных аллеях посадили платаны. Эти деревья в античности символизировали траур и печаль. На боковых - липы. Мелатен, согласно замыслу французских властей, должен был производить впечатление просторного парка, чтобы убедить жителей города в его преимуществах перед тесными приходскими кладбищами.

Тишина и покой

Солдатские могилы Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Город рос, он вышел за пределы своей средневековой стены, окружил кладбище. Росли и деревья, становились тенистыми аллеи. Постепенно Мелатен превратился в зеленый оазис посреди городской суеты. Жители соседних районов ходят сюда на прогулки с детьми. Каждый день здесь водят экскурсии.

Бушлат, каска...

Памятник погибшим военным Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Один из солдатских памятников на территории кладбища. За двести лет его существования войн было много. Во время Второй мировой в бункер около старой часовни на территории Мелатена попала авиационная бомба - погибли все гости проходившей в этом убежище… свадьбы. Более ста человек. Их не стали откапывать. Бункер на кладбище стал братской могилой.

Бомбы для мертвецов

Изображения скорбящих Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Мелатен сильно пострадал. Специально его не бомбили, но именно с западной стороны на город заходили британские и американские самолеты. Случалось, что они по ошибке начинали сбрасывать свой груз за несколько километров до центра Кельна - на мертвецов... На могилах многих знаменитостей сейчас стоят простые послевоенные памятники - взамен разрушенных.

Последствия

Памятники и тени Фото: DW/ Maksim Nelioubin

В годы "третьего рейха" с кладбища пропало большинство чугунных оград и решеток. Их отправляли на переплавку: вермахту нужно было оружие. После войны центральное кладбище находилось в таком плачевном состоянии, что власти даже всерьез рассматривали вопрос о его закрытии и переносе сохранившихся исторических могил в другое место.

Место на кладбище

Памятник, нуждающийся в реставрации Фото: DW/ Maksim Nelioubin

Около 2800 надгробий Мелатена имеют особую историко-художественную значимость. О некоторых заботятся родственники или власти, если речь идет о почетных гражданах Кельна. Окончательно осиротевшие ценные памятники можно взять под опеку - оформить шефство. Оно дает право позже воспользоваться этим местом для собственного захоронения.

Миллионы

"Аллея миллионеров" Фото: S. Ziese/dpa/picture alliance

Договоры аренды участка заключаются на 25, 50 или 100 лет. Конечно, на так называемой "Аллее миллионеров" (Millionärsallee), как в городе прозвали главную монументальную часть кладбища, места давно все заняты, хотя и здесь иногда появляются свежие могилы.

Необычные памятники

Памятник прусскому генерал-майору Фото: DW/ Maksim Nelioubin

На кладбище много красивых памятников, но есть и просто удивительные, забавные. На одной из скромных могилок установлена чугунная печка из питейного заведения, около которой любил греться похороненный здесь завсегдатай… А на этой фотографии - памятник прусскому генерал-майору, скончавшемуся в 1832 году. Посаженный рядом платан вырос и накренил постамент.

Смейтесь на карнавале!

Фото: DW/ Maksim Nelioubin

По этому кладбищу можно водить отдельную экскурсию, посвященную Рейнскому карнавалу. Вот могила Ханса Хорста Энгельса - инициатора создания музея "пятого времени года" - Kölner Karnevalsmuseum. К слову, за главное шествие шутов и ряженых в "бешеный понедельник" в Кельне долгое время отвечал владелец... похоронного бюро, затем избранный председателем всего карнавального оргкомитета Кристоф Куккелькорн.

Время работы

Ангел, поросший мхом Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Кладбище Мелатен (melatenfriedhof.de ) открыто для посещения ежедневно. В летний сезон (01.04 - 30.09) - с семи утра до восьми вечера, осенью (01.10 - 01.11) - с восьми утра до семи вечера, зимой (02.11 - 31.03) - с восьми утра до пяти вечера.