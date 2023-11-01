Кладбище Мелатен - одно из самых известных в Германии
Первого ноября в Германии отмечают День всех святых (Allerheiligen). Он является официальным выходным в преимущественно католических землях - Баден-Вюртемберге, Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Сааре, где входит в число так называемых тихих праздников. Второго ноября за ним следует День всех усопших верных (Allerseelen), в который католики вспоминают покойных родственников и посещают кладбища.
Немецкие протестанты посещают кладбища в так называемое Воскресенье мертвых (Totensonntag), отмечаемое в последние выходные церковного года - в конце ноября перед первым предрождественским Адвентом.
Одно из самых красивых и известных исторических кладбищ Германии находится в Кельне - Мелатен-Фридхоф (Melaten-Friedhof) или просто - Мелатен. Своим появлением более двухсот лет назад оно обязано французскому императору Наполеону, вернее - нововведениям во время французской оккупации Рейнской области в 1794-1813 годах.
Code civil
Заняв Кельн в конце XVIII века, прогрессивные французы принесли с собой не только свой новый гражданский кодекс - Кодекс Наполеона, но и с ним - новые правила городской жизни… в том числе - после смерти. Заботясь об улучшении санитарных условий, в 1804 французские власти запретили похороны в черте города. Для нового центрального кладбища был приобретен участок на западной окраине, где раньше когда-то располагался лепрозорий.
Загробная секуляризация
Французы искали землю, не принадлежавшую здешнему католическому архиепископству, так как политика секуляризации наполеоновских времен распространялась и на похоронное дело. Освящение кладбища Мелатен состоялось в 1810 году. Название этого места происходит от ныне устаревшего немецкого слова malade - больной, которое также существует во французском языке. В Кельне так называли изгнанных из города больных лепрой. При этом первое упоминание здешнего лепрозория датировано концом XII века.
Вороний камень
Второе историческое название этого места - Вороний камень (Rabenstein). На протяжении столетий здесь приводили в исполнение смертные приговоры. Последняя казнь состоялась в 1797 году. Тела казненных сначала оставляли птицам, а позже то, что осталось от трупов, закапывали в землю. Казни привлекали публику. По соседству работали харчевни и питейные заведения. Ведьм тоже сжигали. В 1617-1655 годах здесь лишились жизни 33 ведьмы и один колдун.
Два века
Жители города отнеслись к новому кладбищу, мягко говоря, без особого энтузиазма. Рушились многовековые традиции. Кельнцы привыкли, что вечный покой ожидает горожан около родной приходской церкви в своем районе, а не где-то на куличках.
Политики
Прошло более двухсот лет. Сейчас по надписям на могилах можно составлять справочник "Кто был кем" в этом городе, да и за его пределами... В 2016 году здесь похоронили бывшего министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле. На этом кладбище находится могила первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, занимавшего должность кельнского обербургомистра до прихода к власти в Германии национал-социалистов в 1933 году.
Знаменитости
Династия Фарина до сих пор выпускает тот самый первый Eau de Cologne - одеколон. Николаус Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания. Писателя Хайнца Конзалика хорошо знали не только в Германии, но также печатали и читали в СССР. Повсюду в Германии можно купить монастырскую настойку из мелиссы. "Да будет воля Твоя", - написано на могиле Марии Клементины Мартин - составительницы рецепта Klosterfrau-Melissengeist.
Отто Вольф фон Амеронген
Посетители, знакомые с германо-советскими экономическими отношениями, вряд ли пройдут мимо этой могилы. Этого предпринимателя называли неофициальным министром восточноевропейской торговли. Отто Вольф фон Амеронген более сорока лет возглавлял Восточный комитет немецкой экономики. У всех на слуху был газопровод Уренгой-Помары-Ужгород - лишь один из его проектов.
Имена
Политики, художники, пивные бароны... На Мелатене находятся склепы банкиров фон Оппенгеймов и издателей Дю Монт. Здесь покоятся художник Эрнст Вильгельм Най, основатели музеев и меценаты Иоганн Генрих Рихарц и Йозеф Хаубрих, любимый народом артист Вилли Милович.
Эпохи и стили
Мелатен - не только кладбище знаменитостей, но и своего рода музей под открытым небом. Памятники и надгробья уже сами по себе представляют историческую ценность. Их заказывали ведущим скульпторам и архитекторам. Неоготика, необарокко, неоренессанс, неоклассицизм, модерн...
Неоготика
Надгробья в неоготическом стиле... Их много. Они словно скопированы с Кельнского собора. Первые десятилетия Мелатена приходятся как раз на период достройки этого готического шедевра в эпоху немецкого романтизма. Неоготика была в моде.
Спаситель
Одно из самых роскошных неоготических надгробий Мелатена украшает сцена воскрешения Христа. Памятник создан в 1856 году и установлен на могиле фабриканта Вильгельма Фламмерсхайма - изобретателя механического способа печатанья обоев с помощью валика.
Религии
Хотя новое кладбище не было конфессиональным, сначала на Мелатене хоронили только католиков. Первая могила протестанта появилась здесь в 1829 году, то есть почти через два десятилетия после открытия. Первые еврейские захоронения относятся к 1892 году. Сейчас на памятниках можно встретить и арабскую вязь, и иероглифы, и православные образы.
Читая символы
Детали, элементы, античные цитаты... Среди частых символов - венки из "окаменевшего" плюща, да и сам вечнозеленый плющ растет повсюду. Он говорит о верности и вечной жизни. Львы символизируют воскрешение. Змеи - соблазн, розы - любовь. И повсюду ангелы, ангелы, ангелы…
Парк
Образцом для плана Мелатена стало кладбище Пер-Лашез в Париже. На двух главных аллеях посадили платаны. Эти деревья в античности символизировали траур и печаль. На боковых - липы. Мелатен, согласно замыслу французских властей, должен был производить впечатление просторного парка, чтобы убедить жителей города в его преимуществах перед тесными приходскими кладбищами.
Тишина и покой
Город рос, он вышел за пределы своей средневековой стены, окружил кладбище. Росли и деревья, становились тенистыми аллеи. Постепенно Мелатен превратился в зеленый оазис посреди городской суеты. Жители соседних районов ходят сюда на прогулки с детьми. Каждый день здесь водят экскурсии.
Бушлат, каска...
Один из солдатских памятников на территории кладбища. За двести лет его существования войн было много. Во время Второй мировой в бункер около старой часовни на территории Мелатена попала авиационная бомба - погибли все гости проходившей в этом убежище… свадьбы. Более ста человек. Их не стали откапывать. Бункер на кладбище стал братской могилой.
Бомбы для мертвецов
Мелатен сильно пострадал. Специально его не бомбили, но именно с западной стороны на город заходили британские и американские самолеты. Случалось, что они по ошибке начинали сбрасывать свой груз за несколько километров до центра Кельна - на мертвецов... На могилах многих знаменитостей сейчас стоят простые послевоенные памятники - взамен разрушенных.
Последствия
В годы "третьего рейха" с кладбища пропало большинство чугунных оград и решеток. Их отправляли на переплавку: вермахту нужно было оружие. После войны центральное кладбище находилось в таком плачевном состоянии, что власти даже всерьез рассматривали вопрос о его закрытии и переносе сохранившихся исторических могил в другое место.
Место на кладбище
Около 2800 надгробий Мелатена имеют особую историко-художественную значимость. О некоторых заботятся родственники или власти, если речь идет о почетных гражданах Кельна. Окончательно осиротевшие ценные памятники можно взять под опеку - оформить шефство. Оно дает право позже воспользоваться этим местом для собственного захоронения.
Миллионы
Договоры аренды участка заключаются на 25, 50 или 100 лет. Конечно, на так называемой "Аллее миллионеров" (Millionärsallee), как в городе прозвали главную монументальную часть кладбища, места давно все заняты, хотя и здесь иногда появляются свежие могилы.
Необычные памятники
На кладбище много красивых памятников, но есть и просто удивительные, забавные. На одной из скромных могилок установлена чугунная печка из питейного заведения, около которой любил греться похороненный здесь завсегдатай… А на этой фотографии - памятник прусскому генерал-майору, скончавшемуся в 1832 году. Посаженный рядом платан вырос и накренил постамент.
Смейтесь на карнавале!
По этому кладбищу можно водить отдельную экскурсию, посвященную Рейнскому карнавалу. Вот могила Ханса Хорста Энгельса - инициатора создания музея "пятого времени года" - Kölner Karnevalsmuseum. К слову, за главное шествие шутов и ряженых в "бешеный понедельник" в Кельне долгое время отвечал владелец... похоронного бюро, затем избранный председателем всего карнавального оргкомитета Кристоф Куккелькорн.
Время работы
Кладбище Мелатен (melatenfriedhof.de) открыто для посещения ежедневно. В летний сезон (01.04 - 30.09) - с семи утра до восьми вечера, осенью (01.10 - 01.11) - с восьми утра до семи вечера, зимой (02.11 - 31.03) - с восьми утра до пяти вечера.