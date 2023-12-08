В Германии выбрали слово года

Словом 2023 года в Германии стало "Krisenmodus", которое переводится как "кризисный режим". Свой выбор жюри объяснило тем, что кризисы в уходящем году достигли своей кульминации.

С 1977 года эксперты Общества немецкого языка (GfdS) в Висбадене регулярно выбирают слова и фразы, которые лингвистически определяют политическую, экономическую и социальную жизнь года. Причем, как отмечают лингвисты, решающим фактором для попадания в список слов года является не частота их использования, а их значимость. В 2022 году, например, словом года стало "Zeitenwende" (в переводе - "поворотный момент", "смена эпох"). Так канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался о российском полномасштабном вторжении в Украину, отметив, что оно ставит под угрозу весь послевоенный миропорядок.

Слово 2023 года - "кризисный режим"

Словом 2023 года по решению экспертов стало "Krisenmodus", которое переводится на русский как словосочетание - "кризисный режим". Лингвисты Общества немецкого языка объясняют выбор этого слова тем, что "кризисы были всегда, но в нынешнем году кризисы и управление ими, похоже, достигли кульминации". Они напоминают слова вице-канцлера Германии о том, что мы окружены кризисами. Изменение климата, война в Украине, энергетический кризис, война на Ближнем Востоке, инфляция и долговой кризис, кризис образования... Такие чувства, как неуверенность, страх, гнев, беспомощность и бессилие, характеризуют повседневную жизнь многих людей. С лингвистической точки зрения это можно наблюдать по радикализации языка в общественном пространстве.

"Антисемитизм" - в списке слов года

Второе место в рейтинге в этом году заняло слово "антисемитизм". Это отнюдь не новое явление для Германии, подчеркивают лингвисты из Общества немецкого языка. Антисемитизм существовал задолго до национал-социализма и не исчез и после Второй мировой войны. Однако нападение исламистской террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль выявило, что враждебность по отношению к евреям, которая ранее была заметна среди части мусульманского населения, стала еще боле очевидной.

Проблема с навыками чтения

На третьем месте оказалось слово "Leseunfähig", что означает неумение читать. Лингвисты обосновали выбор этого слова тем, что способность населения к чтению ухудшается. О том, что немецкие дети стали хуже читать, говорят и другие исследования. Однако слово "Leseunfähig" также характеризует и способность к пониманию более сложных текстов, что, очевидно, вызывает у все большего числа жителей Германии трудности, и является отсылкой к фундаментальным проблемам образования в стране. Уровень знаний немецких школьников еще никогда не оценивался столь низко. Об этом свидетельствуют и данные программы по оценке образовательных достижений PISA за 2022 год.

В списке - десять слов 2023 года

Список включает в себя десять слов 2023 года: Среди них - "KI-Boom" ("бум искусственного интеллекта"), "Ampelzoff" ("ссора светофора", имеются в виду разногласия в коалиционном правительстве Германии), "Hybride Kriegsführung" ("гибридная война"), "Migrationsbremse" ("миграционный тормоз"), "Milliardenloch" ("миллиардная дыра в бюджете"), "Teilzeitgesellschaft" ("общество с частичной занятостью"), "Kussskandal" ("скандал с поцелуем"). За каждым этим словом стоит громкое событие или очевидные тенденции.

Смотрите также: