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Где живут самые счастливые люди в Германии

Виктор Вайц
10 ноября 2023 г.

Самые счастливые люди живут на севере страны, хотя там же по соседству - и самые несчастные. Подробности - в новом "Атласе счастья".

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Житель Баварии
Жители Баварии в традиционном костюмеФото: M. Begsteige/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance

Самые довольные своей жизнью люди живут в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом говорится в новом "Атласе счастья" - рейтинге, опубликованном в четверг, 9 ноября 2023 года, Фрайбургским университетом при поддержке SKL

На втором месте в рейтинге - жители Гамбурга. При этом, согласно новому исследованию, как и в предыдущем, больше всего недовольных в Германии людей проживают тоже на севере страны, практически по соседству со счастливыми жителями земли Шлезвиг-Гольштейн, - в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Она заняла десятое месте - сразу после Бремена.

Земля Шлезвиг-Гольштейн возглавила рейтинг не в первый раз

Респонденты могли оценить свою удовлетворенность жизнью по шкале от 0 до 10 баллов. Жители федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн набрали 7,21 балла, жители Гамбурга - 7,11, а опрошенные из земли Мекленбург - Передняя Померания всего 6,19 балла. Опрос проводился среди 11 400 респондентов по всей Германии в период с августа 2022 года по июнь 2023 года. 

Жители федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в одиннадцатый раз возглавили "рейтинг счастья". "Будь то доход, работа, семейная жизнь или здоровье - они положительно оценивают эти сферы жизни", - подчеркивают авторы исследования.

Счастливые обстоятельства

То, что в Мекленбурге - Передней Померании значительно меньше счастливых людей, объясняется главным образом экономическими и демографическими факторами. Авторы исследования выразили обеспокоенность тем, что среди жителей этой земли даже после окончания пандемии - низкий уровень доверия. Мало того, уровень удовлетворенности жизнью за последний год снизился. Люди обеспокоены низким уровнем доходов и неудовлетворительным состоянием здоровья. Особенно жители сельской местности не могут похвастаться счастьем, говорится в итоговом докладе исследования. 

Ощущение счастья возвращается медленно

Согласно результатам исследования, уровень счастья после пандемии вырос в 2023 году по сравнению с предыдущим годом минимально - на несколько сотых пункта - до 6,92 пункта. Это все еще значительно ниже, чем в 2019 году, до начала пандемии, когда он доходил до отметки в 7,14 пункта. 

"Умеренный рост счастья показывает, что определенные нарушения, вызванные пандемией, все еще оказывают влияние на людей, и что новые кризисные факторы сдерживают процесс восстановления ощущения счастья", - объяснил в интервью медиакомпании NDR научный руководитель исследования и сотрудник факультета макроэкономики Фрайбургского университета Бернд Раффельхюшен (Bernd Raffelhüschen). 

Помимо уровня счастья, немного восстановилась и уверенность в завтрашнем дне. Две трети респондентов смотрят в будущее с оптимизмом, и лишь семь процентов настроены пессимистично. 

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