  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Кто живет в самой маленькой деревне Германии

Павел Мыльников
27 сентября 2023 г.

Самые малонаселенные общины ФРГ расположены в землях Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн, выяснили немецкие статистики. Больше всего жителей - в столице.

https://p.dw.com/p/4WpdK
Дирфельд
ДирфельдФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Самым малонаселенным пунктом Германии является община Дирфельд в округе Бернкастель-Витлих в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, следует из данных Федерального статистического ведомства. На конец 2022 года в этой деревне официально проживали всего семеро мужчин и двое женщин.

Известно о них немногое. Один из дирфельдцев еще ребенок, остальным - от 20 до 64 лет. Кроме того, на иностранцев в самой маленькой немецкой деревне приходится целых 33 процента (предоставим читателям возможность самостоятельно провести нехитрые вычисления). Тем самым Дирфельд лидирует по этому показателю среди аналогичных по численности населенных пунктов (7,3 процента).

Община Виденборстель с 10 жителями, расположенная в округе Штайнбург в земле Шлезвиг-Гольштейн, незначительно опережает Дирфельд. Тройку самых малонаселенных пунктов ФРГ замыкают Грёде на севере этой же федеральной земли и Хербстмюле в Рейнланд-Пфальце. В каждой из этих общин проживает 11 человек.

Вид на Дирфельд
Вид на самый малонаселенный пункт ГерманииФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Больше всего жителей - в столице

Самым крупным по численности населения в ФРГ является Берлин с 3,76 миллиона жителей. В то же время самым густонаселенным городом выступает Мюнхен, где один квадратный километр в среднем делят между собой 4868 человек.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Гейдельбергский замок

100 мест, которые надо увидеть в Германии

100 мест, которые надо увидеть в Германии

Рейтинг немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму.
Туризм2 мая 2012 г.
Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

Рейтинг немецких достопримечательностей

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Туризм2 октября 2015 г.
Трудовые будни на удаленке в загородном доме - мечта многих немцев

Молодые немцы мечтают жить и работать за городом

Молодые немцы мечтают жить и работать за городом

Каждый пятый трудящийся в Германии готов переехать в сельскую местность. И желание быть ближе к природе - не единственная причина.
Культура24 марта 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребитель F-16 во время полета
Трансляция

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 в 2024 году

Конфликты27 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рамзан Кадыров, март 2022 года

Игорь Каляпин: Кадыров расширяет пространство произвола

Игорь Каляпин: Кадыров расширяет пространство произвола

Правосудие и закон26 сентября 2023 г.
Сцена из спектакля

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Культура26 сентября 2023 г.
Карикатура - богиня правосудия отбросила меч и весы и боксирует в боксерских перчатках с повязкой на глазах.

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Политика26 сентября 2023 г.
Новый смартфон китайского концерна Huawei

Новый чип из КНР? Загадочная находка в китайском смартфоне

Новый чип из КНР? Загадочная находка в китайском смартфоне

Технологии27 сентября 2023 г.
Добыча нефти в РФ, архивное фото из Усинска

Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Экономика и бизнес26 сентября 2023 г.
Belarus | Grenze zu Litauen

Лишь половина уехавших из РБ после 2020-го - "политические"

Лишь половина уехавших из РБ после 2020-го - "политические"

Общество26 сентября 2023 г.
На главную страницу