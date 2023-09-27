Кто живет в самой маленькой деревне Германии

Самые малонаселенные общины ФРГ расположены в землях Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн, выяснили немецкие статистики. Больше всего жителей - в столице.

Самым малонаселенным пунктом Германии является община Дирфельд в округе Бернкастель-Витлих в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, следует из данных Федерального статистического ведомства. На конец 2022 года в этой деревне официально проживали всего семеро мужчин и двое женщин.

Известно о них немногое. Один из дирфельдцев еще ребенок, остальным - от 20 до 64 лет. Кроме того, на иностранцев в самой маленькой немецкой деревне приходится целых 33 процента (предоставим читателям возможность самостоятельно провести нехитрые вычисления). Тем самым Дирфельд лидирует по этому показателю среди аналогичных по численности населенных пунктов (7,3 процента).

Община Виденборстель с 10 жителями, расположенная в округе Штайнбург в земле Шлезвиг-Гольштейн, незначительно опережает Дирфельд. Тройку самых малонаселенных пунктов ФРГ замыкают Грёде на севере этой же федеральной земли и Хербстмюле в Рейнланд-Пфальце. В каждой из этих общин проживает 11 человек.

Вид на самый малонаселенный пункт Германии Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Больше всего жителей - в столице

Самым крупным по численности населения в ФРГ является Берлин с 3,76 миллиона жителей. В то же время самым густонаселенным городом выступает Мюнхен, где один квадратный километр в среднем делят между собой 4868 человек.

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