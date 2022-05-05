Выставка documenta приглашает искать счастье вместе

18 июня в немецком Касселе начинает работу международная выставка современного искусства documenta. Она проходит раз в пять лет и наряду с Венецианской биеннале является самой влиятельной и престижной в мире арт-площадкой. На сей раз впервые в истории documenta ее кураторами выступают азиаты - индонезийский коллектив из девяти человек Ruangrupa. Поэтому нынешний смотр будет полной противоположностью западному подходу в организации выставок. В течение 100 дней (documenta продлится до 25 сентября) посетителей ожидают социо-политические стейтменты, вместо известных имен - арт-коллективы и одновременно общественные активисты, вместо произведений искусства - социальные проекты. Всего в ней примут участие 1500 художников с разных уголков мира.

Искусство для общественного блага

Коллективное счастье, права беженцев, возможности участия в общественной жизни, формы сопротивления с помощью искусства - тематические акценты нынешней, 15-й по счету documenta. Определяющим является индонезийское слово "лумбунг", которое обозначает склад, куда жители приносят излишки риса для общего пользования. Организаторы считают, что искусство должно быть в переносном смысле таким хранилищем, в котором важная роль отводится совместному времяпрепровождению, обсуждению проблем и поиску решений.

Огромные стенгазеты, книги, мастер-классы, игровая площадка для детей - музей Fridericianum, главную из 32 экспозиционных площадок в Касселе, перефункционировано в школу. Для заглянувших сюда "учеников" устраивают уроки политического образования на примере движения Black Lives Matter, борьбы за права женщин в Алжире, против дискриминации рома в Венгрии или апартеида в ЮАР.

В Выставочном зале documenta зритель оказывается в трущобах в Найроби. Группа художников Wajukuu Art Project создала копию импровизированного жилища из гофралиста на окраине промышленного района Мукуру, где царят безработица и отсутствие перспектив. Для местных детей художники открыли центр досуга с библиотекой и проводят занятия по искусству, пытаясь открыть для них мир креативности и ограждая таким образом от мира преступности.

Инсталляция "Return To Sender"

Еще один коллектив из Кении The Nest Collective соорудил дом из выброшенного на свалку текстиля, пластиковых и электронных отходов. Инсталляция "Return To Sender" ("Верните отправителю") перед бывшей дворцовой оранжереей обращает внимание на экологические проблемы, вызванные отправкой богатыми европейскими странами утиля в Африку.

Упреки в антисемитизме

Ожидается, что особый интерес у публики вызовет арт-площадка WH22, а точнее - проект группы художников The Question of Funding из Палестины с критикой в адрес Израиля. Он стал поводом для скандала еще за несколько месяцев до открытия documenta. Так, Махаммед аль-Хавайри сочетает в своей серии работ "Guernica Gaza" снимки атак израильской армии с классическими мотивами Гойи, Делакруа, Шагала и Ван Гога. Название отсылает к знаменитой "Гернике" Пикассо, написанной после бомбардировки "люфтваффе" этого испанского города.

Одна из работ коллектива The Question of Funding

Организаторов обвинили в антисемитизме за приглашение участников, которые поддерживают культурный бойкот Израиля, и отсутствие израильских художников в программе. Руководство выставки обвинения отвергло, подчеркнув, что их не так поняли. Обещанную серию дискуссий в ответ на критику коллектив Ruangrupa проводить не будет, но на встрече с прессой перед открытием он пригласил к открытому обсуждению с художниками - как на эту, так и на другие острые политические темы, которые эта выставка пронизана насквозь.

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