Почему гибель Джорджа Флойда вызвала глобальные протесты

Восемь минут и 46 секунд полицейский Дерек Шовин давил коленом на шею 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. В то же время другой полицейский Александер Кюнг фиксировал своими коленями бедра Флойда, а их коллега Джей Томас Лейн держал закованные в наручники руки задержанного. На улице, рядом с полицейской машиной, они прижали его к земле так, что он больше не мог двигаться.

"Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я не могу дышать", - взывал он к полицейским около 20 раз, как и Эрик Гарнер, который умер в схожей ситуации в 2014 году. Когда Флойд потерял сознание и у него перестал ощущаться пульс, полицейские продолжали фиксировать его на земле. Прекратили они это делать, только когда прибыла машина скорой помощи - примерно через девять минут после того, как афроамериканец потерял сознание. Смерть Флойда констатировали позже в местной больнице.

Экс-полицейский Дерек Шовин

Джордж Флойд не был вооружен в момент задержания, говорится в заявлении полицейского управления Миннеаполиса. Полиция приехала по вызову, звонивший сообщил, что мужчина, который по описанию похож на Флойда, пытался расплатиться поддельной 20-долларовой купюрой.

Когда полицейские прибыли на место, Флойд отказался выйти из своей машины, а позже, выйдя из нее, оказал им сопротивление. Его усадили на землю, позже попытались посадить в полицейскую машину. В конечном счете Флойда зафиксировали лежа на земле так, что это привело к смертельному исходу. До потери сознания Флойд взывал к своей умершей матери и говорил, что он не хочет умереть.

Лето протестов против расизма по всему миру

Поскольку Джордж Флойд был не единственным чернокожим, умершим по вине американской полиции, кадры с его медленным удушением разошлись по миру. Его смерть, больше чем кого-либо другого раньше, вызвала акции протеста в поддержку движения за гражданские права Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM). Движение было создано в 2014 году после смерти Трайвона Мартина – 17-летнего невооруженного подростка, смертельно раненого в 2012 году членом "соседского дозора", которому он показался "подозрительным".

Памятник бельгийскому королю Леопольду II в Брюсселе

Тысячи людей вышли на улицы в Миннеаполисе, других городах США и по всему миру. В первые дни протесты в США проходили мирно, но вскоре переросли в насильственные: появились сообщения о подожженных машинах, вандализме, погромах и грабежах магазинов и даже стрельбе. Власти мобилизовали Национальную гвардию, протестующие вступали в столкновения с силами правопорядка, политики, включая президента Дональда Трампа, начали говорить о внутреннем терроризме.

В других странах мира под прицел протестующих попали исторические памятники, которые, по их мнению, символизируют расовую несправедливость. Кроме того, участники акций протеста требовали повышенного внимания к проявлениям расизма в публичных дебатах. Так, в Бельгии они обезобразили памятники королю Леопольду II, в XIX веке колонизовавшему Конго, что привело к гибели миллионов местных жителей. В Великобритании протестующие сбросили с постамента и утопили памятник Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. За пределами США одни из самых массовых протестов прошли в Германии, здесь звучали требования разобраться с собственным колониальным прошлым и бороться с проявлениями расизма в наши дни.

Люди "начали осознавать, что что-то в корне не так"

Существует множество причин, по которым гибель Джорджа Флойда вызвала такой сильный общественный резонанс как в США, так и во всем мире, говорит Дэвид Элкотт, профессор Нью-йоркского университета, занимающийся исследованием развития общественных структур и общественных движений.

"Одна причина носит совокупный характер. В достаточном количестве мест по всей стране, - говорит он, - было достаточно обстоятельств, которые казались настолько подозрительными, что критическая масса начала осознавать, что что-то в корне не так". Элкотт сравнивает эффект с титрованием, химическим методом определения концентрации жидкости. "В прозрачную жидкость вы добавляете одну, две, три капли, и ничего не происходит. После попадания в жидкость четвертой капли внезапно начинает меняться ее цвет", - говорит он.

Помимо этого, видео гибели Джорджа Флойда – просто ужасающее, говорит Кеннетт Нанн, профессор права в Университете Флориды, специализирующийся на расовых отношениях и полицейском насилии. "Выглядело это ужасно. Вы действительно понимаете, что подобное уже случалось (с Дереком Шовином. - Ред.), - говорит Нанн. - Кроме того, видео показывает, что Флойд ведет себя спокойно. В результате нет факторов, которые уменьшили бы симпатию общественности к арестованному", - говорит он.

Беспорядки в Атланте в июне 2020 года

Смерть Флойда и последовавшие за ней протесты произошли всего через пару месяцев после вспышки COVID-19. Во многих городах демонстранты нарушили комендантский час и требование самоизоляции. Эти связанные с пандемией ограничения также сыграли большую роль, согласны Нанн и Элкотт. Нанн говорит, что людям было нечем заняться и они очень хотели выбраться из дома. "Это было жаркое лето", - говорит Элкотт, объясняя, что по опыту прошлых лет также нет ничего необычного в том, что в летние месяцы люди массово участвуют в акциях протеста, в том числе против расовой несправедливости.

Однако, несмотря на массовые протесты, в полиции не произошло серьезных изменений, говорит Нанн. "Проблема существует давно. В США подготовка полицейских проходит так, как будто они будут работать в условиях войны, - говорит он. - Нам нужно добиться того, чтобы полицейских больше не обучали таким образом. Но, на мой взгляд, потребуется время, чтобы это изменилось".

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