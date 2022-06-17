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Анонс следующей выставки documenta, которая пройдет в 2027 году
Фото: Uwe Zucchi/dpa/picture allianceФото: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance

Выставка documenta

Крупнейшая в Германии выставка современного искусства, проходящая раз в пять лет в городе Кассель.

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Контекст

Баннер с надписью "Никогда - это сегодня! Против всяких форм антисемитизма" во Франкфурте-на-Майне

Антисемитизм: история без конца?

Антисемитизм: история без конца?

Книга немецкого историка Себастиана Фогта об антисемитизме показывает, насколько он вездесущ. Как же с ним бороться?
Культура27 мая 2024 г.
Анатолий Осмоловский на церемонии награждения победителей премии Кандинского в Москве

Художник-пророк готов рыть могилы в России

Художник-пророк готов рыть могилы в России

К одному из самых известных российских акционистов пришли с обыском. DW записала интервью с Анатолием Осмоловским.
Культура16 марта 2024 г.
documenta

Главная выставка Германии осталась без оргкомитета

Главная выставка Германии осталась без оргкомитета

После череды скандалов и обвинений в антисемитизме documenta снова оказалась под шквалом критики.
Культура17 ноября 2023 г.
Экспонат выставки documenta

Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta

Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta

25 сентября завершается выставка современного искусства documenta. За антисемитизм ее критикуют до сих пор.
Культура24 сентября 2022 г.
Йозеф Шустер

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, о скандале на почве антисемитизма на арт-выставке documenta.
Общество19 сентября 2022 г.
Die documenta 15 ein Jahr vor der Eroeffnung

Новый скандал вокруг выставки documenta из-за антисемитизма

Новый скандал вокруг выставки documenta из-за антисемитизма

Эксперты усмотрели антисемитские мотивы в видеоинсталляции. Кураторы отказываются снимать ее с показа.
Культура14 сентября 2022 г.
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DW поговорила с директором Центра имени Анны Франк о последствиях скандала для главной арт-площадки ФРГ.
Общество24 июня 2022 г.
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Главную арт-площадку Германии обвиняют в антисемитизме

В Касселе кураторам международной художественной выставки documenta придется удалить один из экспонатов.
Искусство21 июня 2022 г.
Куратор documenta-2022 - коллектив из Индонезии

documenta приглашает искать счастье вместе

В немецком Касселе открывается выставка современного искусства documenta. В фокусе - жизнь с перспективы бедных стран.
Искусство17 июня 2022 г.
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