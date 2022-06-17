You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
В фокусе
Распад коалиции в ФРГ
Война в Украине
Ситуация в Беларуси
Последние аудио
Последние видео
Реклама
Фото: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance
Фото: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance
Выставка documenta
Крупнейшая в Германии выставка современного искусства, проходящая раз в пять лет в городе Кассель.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Антисемитизм: история без конца?
Антисемитизм: история без конца?
Книга немецкого историка Себастиана Фогта об антисемитизме показывает, насколько он вездесущ. Как же с ним бороться?
Культура
27.05.2024
27 мая 2024 г.
Художник-пророк готов рыть могилы в России
Художник-пророк готов рыть могилы в России
К одному из самых известных российских акционистов пришли с обыском. DW записала интервью с Анатолием Осмоловским.
Культура
16.03.2024
16 марта 2024 г.
Главная выставка Германии осталась без оргкомитета
Главная выставка Германии осталась без оргкомитета
После череды скандалов и обвинений в антисемитизме documenta снова оказалась под шквалом критики.
Культура
17.11.2023
17 ноября 2023 г.
Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta
Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta
25 сентября завершается выставка современного искусства documenta. За антисемитизм ее критикуют до сих пор.
Культура
24.09.2022
24 сентября 2022 г.
Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta
Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta
Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, о скандале на почве антисемитизма на арт-выставке documenta.
Общество
19.09.2022
19 сентября 2022 г.
Новый скандал вокруг выставки documenta из-за антисемитизма
Новый скандал вокруг выставки documenta из-за антисемитизма
Эксперты усмотрели антисемитские мотивы в видеоинсталляции. Кураторы отказываются снимать ее с показа.
Культура
14.09.2022
14 сентября 2022 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Глава Центра имени Анны Франк: documenta - в руинах
DW поговорила с директором Центра имени Анны Франк о последствиях скандала для главной арт-площадки ФРГ.
Общество
24.06.2022
24 июня 2022 г.
Главную арт-площадку Германии обвиняют в антисемитизме
В Касселе кураторам международной художественной выставки documenta придется удалить один из экспонатов.
Искусство
21.06.2022
21 июня 2022 г.
documenta приглашает искать счастье вместе
В немецком Касселе открывается выставка современного искусства documenta. В фокусе - жизнь с перспективы бедных стран.
Искусство
17.06.2022
17 июня 2022 г.
Всего публикаций: 52