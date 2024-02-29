Берлин настаивает на территориальной целостности Молдовы

Берлин добивается решения приднестровского конфликта на основании суверенитета и территориальной целостности Молдовы. МИД Германии требует от России вывода войск из непризнанной республики.

В связи с обострением ситуацией вокруг непризнанной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") Берлин заявил, что поддерживает территориальную целостность Молдовы. Позиция правительства Германии в отношении Приднестровья остается неизменной, указала в среду, 28 февраля, представительница министерства иностранных дел ФРГ, отвечая на запрос информационного агентства AFP. Она подчеркнула, что своей целью правительство Германии видит "урегулирование конфликта на основании территориальной целостности и суверенитета Молдовы".

Представительница министерства отметила, что молдавское правительство "всегда ясно подчеркивало, что стремится к мирному решению приднестровского конфликта". Германия безоговорочно поддерживает как правительство Молдовы, так и ОБСЕ в "содействии прямым переговорам между представителями правительства Молдовы и так называемым руководством приднестровского региона страны".

В МИД ФРГ указали на то, что Россия нарушает резолюцию ООН 2018 года, "сохраняя войска в приднестровской части Молдовы". Россия должна "вывести их в соответствии с резолюцией", настаивают в ведомстве.

Обращение к Москве за защитой от Кишинева

Ранее в тот же день пророссийские сепаратисты в "ПМР" приняли резолюцию об обращении за помощью к России для "защиты Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы", особо отметив, что в регионе проживают более 220 тысяч граждан РФ.

Россия назвала "защиту интересов" живущих в Приднестровье соотечественников "одним из приоритетов".

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что "отвергают пропагандистские заявления Тирасполя", подчеркнув, что приднестровскому региону выгодна политика мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, которая является благоприятной для всех граждан.

Новый Таможенный кодекс Молдовы

В резолюции "съезда депутатов всех уровней" "ПМР" звучит обвинение в адрес Кишинева в развязывании "экономической войны" против Приднестровья. Речь идет о вступившем в силу с 1 января новом Таможенном кодексе Молдовы, который отменил льготы для приднестровских бизнесменов - теперь они должны платить таможенную пошлину на общих основаниях и могут получить разрешительные документы на экспортно-импортные операции, только зарегистрировавшись в Агентстве госуслуг, то есть, перейдя в законодательное поле Молдовы.

С точки зрения Кишинева, нововведения помогут постепенно включить Приднестровье в единое экономическое пространство Молдовы. В свою очередь Тирасполь раскритиковал эти меры, расценив их как акт агрессии.

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