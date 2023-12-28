Референдум о вхождении Молдовы в ЕС пройдет без Тирасполя

Референдум о вхождении Молдовы в состав Европейского Союза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому изданию Veridica в среду, 27 декабря.

"Избирательные участки не могут быть открыты на территории приднестровского региона, поскольку он не контролируется конституционными органами", - сказала Санду. Она отметила, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.



Санду подписала заявку на вступление Молдовы в Евросоюз в марте 2022 года. Спустя несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены ЕС. 14 декабря 2023 года по итогам двухдневного саммита Европейский Совет решил начать переговоры с Молдовой о вступлении в Евросоюз.



Майя Санду 24 декабря попросила парламент провести национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 года. Президент допускала, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, хотя сейчас этот регион не контролируется Кишиневом. В ЕС в то же время не исключили, что вступление может произойти без Приднестровья.

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