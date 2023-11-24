В ЕС допускают частичное вступление Молдовы и Грузии

ЕС может рассмотреть вариант приема Молдовы и Грузии в свой состав по частям, то есть сначала без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в интервью газете "Известия" , выдержки из которого были опубликованы в пятницу, 24 ноября.

"Европейское будущее Грузии и Молдовы не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком уровне ЕС. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдовы", - цитирует издание своего собеседника.

Путь Украины, Молдовы и Грузии в ЕС

В отчете Еврокомиссии о расширении за 2023 год, обнародованном 8 ноября, содержатся рекомендации начать с Украиной и Молдовой переговоры о членстве, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Ранее, в конце октября, президент Молдовы Майя Санду заявила, что допускает присоединение своей страны к ЕС без территории Приднестровья. "Идеальный вариант - это вступление в ЕС реинтегрированной страной, то есть правого и левого берегов. Если этого не произойдет, если это будет невозможно по тем или иным причинам, есть еще вариант интеграции в ЕС сначала правого берега, потом левого", - указала политик в эфире телеканала Vocae Basarabiei. Реализация этого плана зависит от геополитической ситуации, добавила она тогда.

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