Политик из ФРГ: Молдова расколота, но власть в ней стабильна

Власти Молдовы ограничили протесты в центре Кишинева, опасаясь попыток госпереворота, инспирированных, как они считают, из Москвы. Интервью DW c депутатом бундестага после ее визита в Кишинев.

28 февраля в Кишиневе ожидались массовые протестные акции, организованные пророссийски настроенной партией "Шор". Полиция страны закрыла центр столицы для демонстраций, но протестующие все же собрались в другой части города. Представляют ли они опасность для стабильности молдавского правительства и позиций президента страны Майи Санду?

Власти сохраняют контроль в очень непростой ситуации, считает депутат бундестага от партии "Союз-90/"Зеленые" Мерле Шпеллерберг (Merle Spellerberg), которая на днях вернулась из Кишинева. DW поговорила с ней.

DW: Вы были в Молдове как раз в те дни, когда в международной прессе вновь писали о рисках для стабильности и безопасности этой страны. Как вы восприняли атмосферу в республике?

Мерле Шпеллерберг: У меня возникло ощущение, что правительство продолжает последовательно курс реформ, направленный на сближение с Европейским Союзом, в частности, проводит реформы в сфере права - несмотря, конечно, на крайне неблагоприятные обстоятельства, включая попытки дестабилизации ситуации со стороны России. Вызывает чувство уважения та ясность, с которой руководство страны продолжает идти избранным путем.

- Но не все довольны этим курсом. 28 февраля ожидались акции протеста в Кишиневе со стороны партии "Шор". Ранее власти Молдовы заявили о том, что благодаря информации из Киева узнали о российских планах попытаться организовать госпереворот, использовав, в том числе, подобные протестные акции. Что вы думаете на сей счет?

Мерле Шпеллерберг Фото: Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre/picture alliance

- О возможности именно таких событий мне рассказывали мои собеседники в Молдове - что проходят демонстрации, участникам которых платят, и что деньги поступают из России, и что такие акции призваны дестабилизировать положение. По моим ощущениям, в этом нет ничего нового, но, тем не менее, это явление, за которым мы должны внимательно следить.

- Риторика пророссийских движений в Молдове мобилизует многих, прежде всего пенсионеров, которые очень сильно пострадали, в частности, от последствий острого энергетического кризиса в республике. Что делает правительство, чтобы с ним справиться?

- Мне кажется, что в Молдове намного сильнее, чем в других странах, общество оказалось расколото, поляризовано. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то на вопрос о том, кто несет ответственность за войну России против Украины, плюс-минус половина респондентов отвечает, что это Россия, а вторая половина - что Украина, США и НАТО.

То, что в этих условиях правительство страны способно продолжать двигаться избранным курсом, меня впечатляет. Думаю, что наша задача как европейцев совершенно четкая: поддержать президента и правительство Молдовы, прежде всего в вопросах регулирования цен и безопасности энергопоставок. Сегодня люди в Молдове вынуждены платить за тепло до 70 процентов своих доходов. Конечно, недовольство этим положением среди населения совершенно понятно.

По моим впечатлениям, из-за того, что зима не была особенно холодной, ситуация не дошла до катастрофической. Но это ни в коем случае не означает, что люди пережили ее легко. Каких-то успехов, особенно в том, что касается налаживания поставок из Румынии, удалось добиться, но в целом предстоит сделать еще много.

- Вопрос о Приднестровье. Представители РФ неоднократно заявляли о своей обеспокоенности в связи с якобы готовящимися планами Кишинева вернуть контроль над этим сепаратистским регионом, в том числе, с помощью соседней Украины. Молдова наличие таких планов отрицает категорически. Вы как оцениваете такие заявления?

- Такие сообщения для меня, особенно после визита, совершенно четко относятся к разряду фейков и пропаганды. Это кажется очевидной кампанией по дезинформации. В частности, власти в Кишиневе дали понять однозначно, что у них нет никакого интереса в вооруженной эскалации конфликта. Об Украине в этом контексте я мало что могу сказать, но, учитывая, что власти в Киеве находятся в тесных и хороших отношениях с Кишиневом, я не жду никаких подобных военных вторжений в Приднестровье.

- Новое правительство Молдовы, по вашим словам, считает себя жертвой гибридных атак со стороны РФ. Насколько оно способно сохранять контроль над ситуацией, насколько оно стабильно?

- Я считаю, что власть в Молдове вполне стабильна. После смены правительства и премьер-министра было много домыслов о том, что может стоять за этим ходом. Но после визита у меня не возникло ощущения, что эта перестановка вызвала нестабильность в Кабинете министров.

- Поляризация общества, о которой вы говорили, вызывает у вас обеспокоенность?

- Подобная поляризация всегда - очень большой вызов для любой страны. С учетом того, что до ближайших парламентских и президентских выборов еще есть какое-то время, непосредственной опасности я не вижу.

Однако я думаю, что многое будет зависеть от того, как последовательно Европейский Союз будет оказывать поддержку Кишиневу как в том, чтобы помочь справиться с нынешними непосредственными угрозами, так и в дальнейшем сближении с ЕС, которое, надеюсь, не будет слишком долгим. Нам нельзя допустить, чтобы ситуация на много лет зашла в тупик, как это случилось с Западными Балканами.

- Чего ждут от вас, как от партии "зеленых", и от ЕС в Кишиневе?

- Прежде всего, мне передали слова благодарности за тот вклад в развитие республики, который вносит Германия. Мне также сообщили о пожеланиях усиления систем воздушной обороны республики (интервью было записано до сообщения о том, что компания Wizzair из соображений безопасности приостанавливает полеты в Молдову с 14 марта. - Ред.). Да, в Молдове понимают, что приоритет должен быть отдан сегодня Украине, тем не менее забота о безопасности и суверенитете Молдовы вполне понятна.

- Чтобы путь Молдовы в ЕС не затянулся, что должно произойти?

- В этом контексте у нас есть четкая дорожная карта, и очередные встречи уже запланированы. На следующей неделе в Кишинев летит ответственная госминистр МИДа ФРГ, затем ожидается визит делегации ЕС в Молдову, в ходе которого вопросы сближения с ЕС тоже займут свое место.

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