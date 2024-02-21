Гарри Каспаров: Нужна победа Украины и разгром армии Путина

Российский оппозиционер, сооснователь Форума свободной России, объявленный в России "иноагентом" и ныне живущий за ее пределами, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал DW о том, подходит ли Юлия Навальная на роль лидера объединенной российской оппозиции, что такое "виртуальный Тайвань" и почему он считает, что будущее России сегодня может складываться только за ее пределами и зависит от Украины.

DW: Господин Каспаров, если гибель Алексея Навального - это убийство, то почему оно произошло именно сейчас?

Гарри Каспаров: Можно только гадать. То, что это убийство, понятно. Было ли оно спланировано заранее, чтобы подгадать к Мюнхенской конференции по безопасности, или было медленным, планомерным? Совершенно очевидно, что исчезновение Навального из колонии, где он содержался ранее, и появление его потом на Крайнем Севере - зимой, истощенного пыточными условиями - это уже был смертный приговор.

Может быть, это сигнал всему миру: "Что хочу - то и делаю". Зная садистскую натуру Путина, это логично предположить, но тут мы только гадаем. Остается фактом, что Путин на глазах у всего мира ликвидировал своего главного политического оппонента, который оставался в России и пытался показать, что в России еще возможны перемены изнутри.

Импровизированый мемориал в память об Алексее Навальном в Хельсинки Фото: LEHTIKUVA/REUTERS

Реакция всего мира? Не знаю, какие слова подобрать. Она - позорная, импотентская. То, что говорит Байден, Шольц, при том, что у этих людей есть возможность немедленно заставить Путина заплатить: ракеты - в Украину, конфискация замороженных средств. 17 марта - фейковые выборы. Заявить: "Никаких выборов нету, Владимир Путин - незаконный. Мы не признаем его президентом России". Сделайте хоть что-то!

Мы давим, наши союзники на Западе тоже пытаются расшевелить эту бюрократическую массу. Но мы видим только нерешительность, страх, и, к сожалению, это только подпитывает Путина. Этот беспредел, который не вызывает реакции в свободном мире, является горючим, которое позволяет двигаться путинской машине террора. В мире сейчас сотни тысяч политических заключенных. А для всех диктаторов это сигнал: если такое может пройти с Навальным, человеком с такой известностью, мы можем делать, что хотим. При этом Путин набирает очки в глазах этих диктаторов, показывая, что он - идейный вождь.

- Способна ли Юлия Навальная объединить россиян вокруг себя?

- Есть одно заявление. Очень хорошо, что она напомнила миру об этом преступлении. Что будет дальше, мы не знаем. Надо понимать, что то, что происходит в России, к сожалению, никакого принципиального влияния на путинский режим оказать не может. Какое-то количество совестливых людей готовы выйти, возложить цветы, как-то вспомнить Навального, но их тоже скручивает полиция. Сегодня надеяться на перемены в России - это как надеяться на перемены в Германии в 1943 году.

Лучшее, что можно сделать, - это наконец признать факт, что путинская Россия находится в состоянии войны с Западом. Помощь Украине сейчас необходима. Только победа Украины, освобождение всей украинской территории, украинский флаг над Севастополем - это шанс на перемены в России. Шанс на то, что большинство граждан России поймут: империя умерла. Надо убить идею империи в головах: "Путин проиграл". Проигравший в России диктатор-царь не засиживается. И нужно начать думать о том, как мобилизовать людей, которые или уже уехали из России, или готовы уехать. Полушутя я называю это "виртуальным Тайванем": если там ничего нельзя сделать, давайте что-то делать здесь. При этом надо вытягивать из России ресурсы, которые позволяют Путину поддерживать военную машину. Да, у него есть миллионы рекрутов, у него есть рабочая сила, чтобы делать танки, но инженеры, которые должны делать ракеты, компьютерщики, финансисты - дайте возможность людям, которые хотят порвать с Путиным, начать другую жизнь! А потом - кто знает? Настанет день, когда это все рухнет и, может быть, мы сможем из этого "виртуального Тайваня" создать будущую Россию.

"Империи не должно быть ни в каком виде"

- Вы не любите слово "лидер". Но Навальный был лидером своего движения. Может быть, Юлия Навальная - все же хорошая кандидатура?

- Что такое лидер движения? На сегодняшний день важно вдохновлять людей, внушать им надежду. Что касается будущих планоустройств - во-первых, у нас внутри всегда были некоторые разногласия, хотя сейчас они становятся бессмысленными на фоне всех этих преступлений. Тем не менее есть вопрос о будущем России. Что объединяет меня и, например, Михаила Ходорковского - это понимание, что империи не должно быть вообще, ни в каком виде. Наверное, смерть Навального должна стать водоразделом, который даст всем сигнал, что необходимо концептуальное объединение и движение к этому "виртуальному Тайваню". Повторяю: сегодня будущее России может складываться только за ее пределами, потому что все, что находится там, искореняется и убивается режимом безжалостно.

- Разве не хорошо иметь фигуру - символ этого движения? Мне показалось, что вы избегаете произносить имя Юлии Навальной, как будто вы не воспринимаете ее всерьез как возможного продолжателя дела ФБК.

- А что такое дело ФБК? Я до конца этого не знаю.

- Идея Навального, его расследования…

- Идея да, но мы сейчас говорим не про идею и про расследования. Мы говорим про будущее России.

"На переменах изнутри в России надо ставить крест"

- Могла бы Юлия Навальная стать лицом этого будущего?

- Вы задаете вопрос, на который не может ответить никто. Чтобы говорить о будущем, надо иметь концепцию, план. Это вопрос, который решается в обсуждениях. А если мы говорим про ФБК, то, к сожалению, он никогда не демонстрировал желания совместной работы с другими политическими силами. Может быть, убийство Навального, его трагическая смерть наконец создаст атмосферу, где все начнут понимать, что пора договориться о том, как мы боремся сейчас. Навальный олицетворял идею, что внутри России еще может что-то измениться. На этом надо ставить крест.

Нам нужна победа Украины, разгром путинской армии, и через это начать готовить какую-то концепцию. Это процесс, который надо начинать, мы говорили об этом еще весной 2022 года. Тогда все смеялись над "паспортом хорошего русского". Но мы имеем дело с войной, которая завтра не кончится, и в этой затяжной войне нам нужно создавать условия (для будущих перемен. - Ред.). Как эта прекрасная Россия будущего будет выглядеть, зависит от того, что будет сделано сейчас.

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