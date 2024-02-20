Юлия Навальная призвала ЕС не признавать выборы в России

Команда Алексея Навального опубликовала текст обращения вдовы оппозиционера к Совету Евросоюза по иностранным делам. В нем Юлия Навальная призвала ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ.

Команда Алексея Навального во вторник, 20 февраля, опубликовала текст обращения Юлии Навальной к Совету Европейского Союза по иностранным делам на его заседании накануне. В нем вдова российского оппозиционера поблагодарила представителей ЕС за поддержку и подтвердила намерение продолжать дело мужа.

В конце обращения она представила три "предложения от имени России Алексея Навального". Первое из них - не признавать результаты президентских выборов в РФ , которые пройдут в марте. Второе - усилить санкционное давление на режим Владимира Путина. Третье - помочь россиянам, "бегущим от войны и диктатуры".

Помимо этого, Навальная призвала участников заседания помочь семье Алексея Навального забрать его тело: "Пока мы тут разговариваем, тело Алексея все еще не отдают его матери. Преступники заметают следы преступления. Не дайте им уйти еще раз", - заявила она.

Позже в своем аккаунте в соцсети X Юлия Навальная вновь потребовала отдать тело Алексея Навального и "достойно его похоронить". После этого аккаунт подвергся блокировке, однако вскоре был разблокирован. Представители Х объяснили, что механизм защиты платформы от манипуляций и спама ошибочно отметил Навальную как нарушительницу правил.

Юлия Навальная обещает продолжить дело мужа

В понедельник, 19 февраля, вдова Алексея Навального выпустила обращение на канале политика в YouTube. В нем она пообещала продолжить дело покойного мужа.

В ролике Юлия Навальная призвала россиян продолжать бороться, "больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше". Кроме того, она пообещала вскоре рассказать, из-за чего убили Алексея.

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