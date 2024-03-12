Что может сделать Евросоюз против российского вмешательства

Какие цели преследует Россия, вмешиваясь в дела ЕС и его стран, какие методы использует, и как с этим борется Брюссель? Об этом дискутировали Европарламент и Еврокомиссия. Репортаж DW.

Готовы ли правительства стран Европейского Союза к борьбе с иностранным вмешательством, в особенности с российским? В Европарламенте во вторник, 12 марта, прошла дискуссия на эту тему в формате вопросов и ответов с вице-председательницей Еврокомиссии Верой Юровой.

Еврокомиссия обозначила три главных риска: кибератаки, иностранное вмешательство, а также манипуляции с помощью цифровых технологий или скрытые манипуляции, включающие дезинформацию. Актуальные мишени этой деятельности - выборы в ЕС и поддержка Украины.

Вмешательство в выборы

"У наших иностранных противников есть особая стратегия для каждой страны ЕС. Конечно, в первую очередь следует упомянуть Россию, но есть еще Китай, Иран и другие акторы, которые пытаются вмешаться в наши избирательные процессы или влияют на них", - сказала Юрова.

Она попросила депутатов не недооценивать эти риски, "потому что мы видим, что если сбой происходит в одной стране, это влияет на весь ЕС". Еврокомиссар убеждена, что попытки иностранного вмешательства будут и в ходе июньских выборов в Европарламент, причем в большей или меньшей степени - в каждой стране Евросоюза. Уверена она и в том, что у президента РФ Владимира Путина есть для этого конкретный план. Юрова назвала его "мастером по созданию различных стратегий для разных стран ЕС" и "анализа того, где атаковать, какие нарративы использовать, через каких союзников, внутренних посредников и полезных идиотов".

Подрыв поддержки Украины

По словам вице-председательницы Еврокомиссии, идет информационная война, в которой Россия принимает конкретные меры по влиянию на общественное мнение европейцев, "чтобы убедить или подтолкнуть политиков прекратить поддержку Украины". Она отметила, что главам государств и правительств, министрам в странах Евросоюза может быть все труднее поддерживать Киев, потому что общество находится под постоянным давлением российской пропаганды, которая добивается прекращения этой помощи.

Путину нужны люди, способные донести пропаганду на родном языке, поэтому он использует желающих сотрудничать в каждой стране Евросоюза, говорит Юрова. Это либо отдельные персоны, либо партии или движения. "Мы уже видим парламентские партии и, к сожалению, также некоторые партии, входящие в правительства стран-членов ЕС, которые без колебаний распространяют в своем обществе прокремлевские нарративы. Это происходит через посредников, что означает, что мы не можем просто обвинять Россию, но также должны вести жесткую дискуссию с теми, кто, очевидно, стоит на стороне агрессора", - сказала она. Назвать имена этих посредников по просьбе одной из евродепутатов Юрова отказалась.

Другой депутат привел в качестве примера протесты фермеров в Польше. "Это правда: протесты фермеров сопровождались многочисленными элементами дезинформации, которые должны быть развенчаны, - заявила Юрова. - Дело в том, что из-за войны Украина потеряла рынки. Поэтому мы хотели создать безопасный путь для зерна, чтобы доставить его в Африку и другие места, что нам не удалось, поскольку некоторые спекулянты удерживали урожай на территории стран ЕС".

Российские агенты и шпионы

Виола фон Крамон-Таубадель Фото: Philippe Stirnweiss/European Union

Российская дезинформация повсюду - на телевидении, в прессе, в соцсетях, полагает евродепутат из Германии Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). "Армия ботов у России больше, чем армия людей. Они действуют в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, работая из России, - говорит парламентарий. - И везде есть пособники, начиная с Илона Маска и полезных идиотов, которых вы упомянули. У России также есть армия шпионов и агентов, и их нельзя недооценивать. Они не только в посольствах, но и в наших госучреждениях в ЕС. У России также есть киллеры и наемные убийцы, которые убивают врагов режима". Фон Крамон-Таубадель спросила Юрову, почему у этих агентов до сих пор остается возможность действовать на территории Евросоюза.

Юрова охарактеризовала все эти факторы как комбинацию крайне опасных явлений на территории ЕС. "Что касается армии ботов, то в законе об искусственном интеллекте и других актах мы очень четко указываем, что искусственный интеллект, боты, роботы не имеют свободы слова, - заявила еврокомиссар. - Она - для людей, и я всегда говорю интернет-концернам, что они должны подходить к этому именно так".

На шпионов должны реагировать сами государства-члены, поскольку это относится к сфере национальной безопасности. В некоторых странах ЕС шпионаж рассматривается как уголовное преступление, "в других - более терпимы". По мнению еврокомиссара, в этой сфере национальные законодательства должны быть ужесточены.

Какие меры принимает ЕС

"Россия выигрывает информационную войну в Африке, в Южной Америке, на Ближнем Востоке, и мы должны ускорить наши ответные действия, чтобы также распространять наш образ мышления и видение мира", - констатировала Вера Юрова. Сам Евросоюз, по ее словам, с 2015 года развивает масштабную деятельность по изучению и противодействию дезинформации, разоблачая десятки тысяч кейсов для многомиллионной аудитории.

Она напомнила, что уже в первом пакете санкций в отношении РФ были учтены некоторые риски: "Мы включили в санкционный список так называемые российские СМИ. Я говорю "так называемые", потому что они - не что иное, как российский военный арсенал, а в более поздние пакеты попали и другие так называемые СМИ".

Среди законодательных мер Евросоюза Юрова назвала Закон о цифровых услугах и Кодекс по борьбе с дезинформацией. При их полном соблюдении можно уменьшить влияние иностранной дезинформации, уверена еврокомиссар. Еще один новый законопроект посвящен представительству интересов в рамках пакета по защите демократии. "Если есть какие-то контракты правительств третьих стран с европейскими организациями или организациями, работающими на европейском рынке, то мы должны об этом знать. Поэтому предлагаемая нами директива направлена на достижение максимальной прозрачности этих контрактов и целей их заключения", - пояснила Юрова. По ее словам, в ходе дебатов в Совете ЕС только одна страна заявила, что в этой сфере не нужно ничего регулировать.

Кроме того, существует реестр прозрачности, который фиксирует лоббистов. Юрова предложила евродепутатам следующего созыва решить, нужно ли усовершенствовать этот реестр на основе конкретных случаев, когда "российские организации занимались активным лоббированием, участвуя в законодательном процессе". Помимо этого ЕС создает орган по этике для регистрации подарков и поездок. "Принятие пакета по защите демократии и реестра контрактов с третьими странами поможет, потому что мы должны знать, кто делает что и за чьи деньги", - сказала вице-председательница Еврокомиссии.

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