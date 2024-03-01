Живем в фурах. Что происходит на польско- украинской границе

В результате блокады польско-украинской границы польскими фермерами, протестующими против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, образовались километровые очереди на въезд в Украину, в которых неделями ждут украинские дальнобойщики. DW побывала на контрольно-пропускных пунктах (КПП) "Корчева-Краковец" и "Медыка-Шегини" с польской стороны границы с Украиной, где заблокировано около двух тысяч грузовиков.

Жизнь в фурах

На КПП "Корчева-Краковец" украинские дальнобойщики, везущие коммерческие грузы в Украину, стоят в очереди уже 15 суток. В этой очереди они живут: моются, едят, спят. "Мы приготовили, пожарили, поели. Только негде помыться. Я-то помоюсь, вода есть. Сейчас нагрею и буду мыться в машине", - рассказывает водитель фуры Дмитрий. "Мы не люди, что ли? ХХІ век. Зачем вы нас здесь держите в заложниках?", - спрашивает дальнобойщик Владимир из Львовской области и показывает небольшую коробку гуманитарной помощи, которую ему и другим водителям передали польские волонтеры. Владимир не понимает, почему польские аграрии блокируют именно их, они ведь везут товары не из Украины в Польшу, а наоборот.

Украинские дальнобойщики, заблокированные на КПП "Корчева-Краковец" (27 февраля 2024 года) Фото: Dmytro Katkov/DW

На парковочной площадке в нескольких километрах от границы дежурит человек, вписывающий в тетрадь регистрационные номера прибывших фур. В этой очереди сейчас - более полутора тысяч грузовиков. В результате блокады, которая продолжается с 9 февраля, польско-украинскую границу в направлении Украины пересекает один грузовик с коммерческим грузом в час, рассказали DW украинские водители на КПП "Корчевая-Краковец".

"Украинцы нам не враги"

Польские протестующие, с которыми удалось пообщаться DW, жалуются на конкуренцию с украинскими товарами на польском рынке. При этом добавляют: "Украинцы нам - не враги". "Мы не в состоянии конкурировать с такими мощными холдингами, которые производят дешевую продукцию, не соблюдая все стандарты ЕС… Мы просто хотим, чтобы была равная конкуренция для всех", - заявил в разговоре с DW участник акции протеста Эльмаруш Киселевич.

Польские фермеры протестуют против импорта сельхозпродукции из Украины и блокируют проезд украинских грузовиков (27 февраля 2024 года) Фото: Dmytro Katkov/DW

Польские протестующие уже несколько раз высыпали украинское зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов. На украинской стороне границы украинские фермеры в ответ разместили сельскохозяйственную технику, уничтоженную в результате российских обстрелов, чтобы показать полякам, в каких условиях им приходится работать.

Что происходит с гуманитарной и военной помощью

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что блокада польско-украинской границы создает угрозы поставкам оружия на фронт. Впрочем, по словам украинских дальнобойщиков, с которыми пообщалась DW, гуманитарные и военные грузы пересекают границу гораздо быстрее. Они передвигаются в сопровождении полиции. "Они (полиция. - Ред.) за ночь могут собрать 5-10 машин и к утру уже их вывозят", - рассказал украинский дальнобойщик в очереди возле КПП "Корчевая-Краковец".

На соседнем пункте пропуска "Медыка-Шегини" ситуация похожая - грузовики, перевозящие гуманитарный или военный груз, могут сразу проезжать к протестующим, которые осуществляют их досмотр. "Если едет гуманитарный (грузовик. - Ред.), то их пропускают к тем протестующим, они полностью всю машину открывают. Смотрят, что везут. Фотографируют машины, документы… Если груз идет под пломбой, они могут даже ту пломбу сорвать и посмотреть, действительно ли ты гуманитарку везешь", - говорит дальнобойщик Сергей.

Некоторые украинские дальнобойщики, застрявшие в очереди с польской стороны границы, уже не в первый раз сталкиваются с блокадой. В конце прошлого года пограничное движение с Польшей парализовал протест польских перевозчиков, которые выступали против упрощения грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Польские перевозчики угрожают возобновить этот протест в марте. В ответ украинские перевозчики 20 февраля начали блокировать границу с Польшей.

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