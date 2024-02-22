Блокада польско-украинской границы. Убытки будут у всех

Польские фермеры ужесточили блокаду на украинско-польской границе. Ущерб от этого понесет не только украинская экономика. Чего добиваются протестующие и почему стороны не могут договориться?

Возобновившийся 9 февраля протест фермеров в Польше набирает обороты. Кроме усложнения движения на внутренних автострадах с 20 февраля забастовщики усилили блокаду польско-украинской границы: останавливают не только грузовой автотранспорт из Украины, но и легковые автомобили, автобусы, препятствуют движению пассажирских и грузовых поездов. У пункта пропуска "Медика-Шегени" польские протестующие открыли грузовой контейнер с украинской кукурузой, которая высыпалась на железнодорожный путь. Ранее перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

В Украине осуждают такую форму протеста польских аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило формы протеста польских фермеров, применяемых на польско-украинской границе. "Кукуруза, которую польские протестующие высыпали из вагона, шла в Германию. В Польшу кукуруза из Украины не экспортируется. Препятствие торговле Украины с другими странами мира неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям", - заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что блокада польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания. "Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают угрозе украинскую экономику и ослабляют устойчивость к отражению агрессии России. Граница Польши и Украины - это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов", - говорится в сообщении украинского МИД.

Украинские фермеры выращивают и собирают урожай в условиях войны. Обломок ракеты на пшеничном поле в Украине Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении 21 февраля заявил, что поручил правительству в ближайшее время, до 24 февраля, прибыть на границу между двумя государствами, а также пригласил приехать туда польское руководство. По словам Зеленского, он готов быть на границе вместе с министрами.

Как отметил президент Украины, "блокада границы, к сожалению, добавляет угроз и для поставки оружия нашим ребятам на фронт". Он также добавил, что Украина не может смириться с происходящим на границе. "И тем более с тем, что там начали появляться откровенные пропутинские лозунги. Это неправильно. И антисолидарно", - подчеркнул украинский президент.

"Довольно Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство. Нам нужно решение - между нами, Украиной и Польшей, и для всей Европы", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в соцсетях на украинском и польском языках.

Чего хотят польские протестующие?

Требования польских фермеров сводятся к двум основным. Первый - это блокада поступления сельскохозяйственной продукции из Украины. Второе касается изменений в экологической и климатической политике Евросоюза, как отмечается в заявлении на сайте независимого самоуправляющегося профсоюза индивидуальных польских фермеров "Солидарность". Это заявление фермеры обнародовали перед тем, как заблокировали украинско-польскую границу. От польского правительства они требуют четкого плана действий в аграрной политике страны, в частности, существенного ограничения импорта украинской агропродукции.

После полномасштабного вторжения и блокады Россией украинских морских портов Украина направила значительную часть своих экспортных потоков, львиную долю которых составляла агропродукция, по наземным коридорам - железной дорогой и автотранспортом, в том числе и через Польшу.

Протест польских фермеров против экспорта украинской сельхозпродукции и аграрной политики ЕС. 10 февраля 2024 года Фото: Krzysztof Zatycki/ZUMA/picture alliance

После того, как РФ в одностороннем порядке вышла из зерновой сделки, а Киев сделал приоритетным обеспечение безопасности морских перевозок, ситуация кардинально изменилась. В настоящее время украинское зерно, растительное масло и продукты их переработки экспортируются преимущественно морским путем, отмечают в правительстве Украины.

Через порты Черного моря и Дунайского кластера вывозится до 90 процентов общего объема экспорта, сказал DW министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, в январе этого года экспорт агропродукции морской перевозкой составил 6,7 миллиона тонн. А транзитом по территории Польши за этот же период прошло только 0,37 миллиона тонн агропродукции, что составляет около 5 процентов от общего объема.

"В 2022-м мы экспортировали около одного миллионатонн агропродукции в месяц через Польшу и практически два года не было нареканий. Поэтому заявления польских аграрных ассоциаций по поводу перенасыщения их рынка украинской агропродукцией - несправедливы", - считает Кубраков.

Через Польшу идет преимущественно транзит

В министерстве агрополитики указывают, что не экспортируемая морем агропродукция идет через Польшу в основном транзитом. Как сообщил в комментарии DW первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, за первые сорок дней 2024 года - до того, как началось блокада польскими фермерами украинско-польской границы - Украина совсем не экспортировала в Польшу рапс, пшеницу, ячмень. Эта продукция перевозилась по территории Польши только транзитом и была предназначена для других стран.

Украинские автоперевозчики блокируют движение польского транспорта на КПП "Рава-Русская" в знак протеста Фото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

И хотя экспорт другой агропродукции в Польшу так и продолжался, его объемы вдвое меньше транзитных поставок, отмечает Высоцкий. "Сахара за эти сорок дней экспортировали в Польшу 6 тыс. тонн, транзитом отправили 16 тыс. тонн, яблочный сок - в Польшу - 6 тыс., а транзитом в другие страны - 12 тыс. тонн, подсолнечное масло - в Польшу поехало 27 тыс., а транзитом - 52 тыс. тонн. То есть, для нас Польша сейчас больше транзитная страна", - говорит замминистра.

Украинская сторона акцентирует внимание на том, что все вагоны с украинской агропродукцией на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют, что делает невозможным попадание украинского зерна на польский рынок. При этом за два последних года, по словам Высоцкого, польская сторона не сообщала Украине об открытии уголовных производств относительно нарушения правил таможенного оформления грузов украинскими перевозчиками, когда перевозимая транзитом продукция могла бы незаконно, без документов попасть на территорию Польши.

Ущерб от блокады границ будет для всех

В Минагрополитике подсчитали, что из-за блокады польско-украинской границы ежемесячно украинские агропроизводители будут нести убытки до 300 миллионов долларов. Однако от этого теряет и польский бизнес, говорит генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко. Он считает, что из-за блокады украинско-польской границы Польша уже начинает терять позиции транзитного хаба Европы, поскольку в таких условиях логистические цепочки будут переориентироваться на другие направления.

Заместитель директора департамента коммерческой работы компании "Укрзализныця" Валерий Ткачев уже призвал украинских аграриев переориентироваться с польского на венгерское направление в связи с попытками польских фермеров блокировать железнодорожные пути. "Обеспечить устойчивый товарооборот, если граница не будет работать эффективно, достаточно нереалистично. И это касается не только продовольственных товаров. Есть прямые и косвенные убытки, но в любом случае конечные потери будут достаточно велики, и, в конце концов, за это заплатят потребители как в Польше, так и в Украине. А для Украины все отразится еще и на бюджетных поступлениях, которые критичны для измученного войной государства", - отмечает Олег Хоменко.

Альтернативные пути экспорта и протесты украинских перевозчиков

Мининфраструктуры уверяет, что уже создает новый экспортный путь по Дунаю в обход границы с Польшей, и надеется увеличить украинский экспорт до уровня, который был до полномасштабного вторжения РФ. Маршрут будет проходить из одного из украинских портов в порт Констанца в Румынии и дунайских портов Германии, прогнозирует Александр Кубраков.

Однако глава общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич не верит в скорую перспективу смены наземных экспортных маршрутов, проходящих через Польшу, на речные перевозки. Потому украинские автомобильные перевозчики начали акцию протеста на пропускных пунктах на границе с Польшей в ответ на блокаду грузовиков польскими протестующими. Они не пропускают грузовой автомобильный транспорт на польских номерах, который пытается проехать границу без очередей.

"Польские протестующие останавливают наши автомобили, водители живут неделями в машинах без условий. А польские перевозчики договариваются со своими фермерами, обходят все блокировки, безо всяких препятствий въезжают в Украину и без проблем совершают десятки рейсов. Так не должно быть. Мы стоим из-за вашей забастовки, то постойте и вы, у нас убытки, почувствуйте и вы", - заявил Михалевич в разговоре с DW. Акция украинских перевозчиков проходит возле трех международных пунктов пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" и продлится до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

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