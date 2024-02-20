Польские фермеры усилили блокаду границы с Украиной

Акции протеста фермеров в Польше усилились: теперь блокируются не только КПП на границе с Украиной, но и автомобильные дороги. На одной железнодорожной станции они открыли вагоны с зерном и рассыпали его по путям.

Польские фермеры расширили акции протеста против импорта украинской сельскохозяйственной продукции на всю территорию страны. Во вторник, 20 февраля, они начали блокировать не только пункты пропуска на границе с Украиной, но и некоторые дороги национального и областного значения, а также проводят акции в ряде городов, в частности Гданьске и Кракове, частично блокируя движение и там.

В некоторых местах к акциям протеста присоединяются представители польских охотничьих обществ, сообщает RMF24 . По данным издания, наибольшее внимание фермеров сосредоточено на блокаде пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин", куда во вторник должны съехаться аграрии со всей Польши и их коллеги из других стран. Корреспонденты RMF24 сообщают, что фермеры планируют не пропускать ни один грузовик до 18.00 по местному времени.

Польские фермеры усилили блокаду шести КПП

20 февраля протестующие еще больше ограничили движение транспорта на нескольких КПП на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба Украины. В частности, по данным ведомства, полностью или частично заблокировано движение грузовиков через пункты пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Медика-Шегини", "Долгобичув-Угринов", "Зосин-Устилуг", "Корчева-Краковец" и "Гребенное-Рава-Русская".

Протестующие высыпали предназначавшееся для Германии зерно из вагонов

На КПП "Медика - Шегини" польские фермеры открыли украинские грузовые вагоны с зерном и рассыпали его, на некоторое время заблокировав пути. На распространенном в соцсетях видео видно, как фермеры выгружают кукурузу из нескольких грузовых вагонов, прибывших из Украины, и поют польский гимн. На место прибыла полиция, которая оцепила территорию, после чего железная дорога была разблокирована.

Два вскрытых вагона с зерном предназначались для Германии. Всего на этой станции находилось около 40 вагонов с сельскохозяйственными товарами из Украины. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал разбрасывание украинского зерна по железнодорожным путям "очередной политической провокацией, направленной на раскол" между народами двух стран.

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Польши дать правовую оценку действиям участников акции протеста на польско-украинской границе и обеспечить разблокировку границы. Об этом представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко написал в Facebook. По его словам, действия польских протестующих и некоторых радикальных политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению вооруженной агрессии России.

Недовольство аграриев в Польше вызвано увеличением налогов, урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять торговый запрет на украинское зерно.

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