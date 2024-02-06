Украина экспортировала по Черному морю 20 млн тонн грузов

За шесть месяцев Украина экспортировала по Черному морю почти 20 млн тонн грузов. А в январе она достигла месячного довоенного уровеня экспорта по морю.

За шесть месяцев Украина экспортировала по Черному морю почти 20 млн тонн грузов. "70 процентов этого груза - сельскохозяйственная продукция наших фермеров", - написал глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале во вторник, 6 февраля. Всего за эти полгода более 660 грузовых судов отправились в пункты назначения в 32 странах мира.

В январе даже был достигнут месячный довоенный уровень экспорта по морю. Около 60 процентов экспорта на сумму, эквивалентную 2,8 млрд евро, в январе было осуществлено морским путем.

Длительное время после нападения России на Украину российский Черноморский флот пытался препятствовать украинскому экспорту по морю. Почти год действовала "зерновая сделка" - соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, о российских гарантиях безопасности при экспорте сельскохозяйственной продукции, напоминает агентство dpa. После того как летом 2023 года срок его действия истек, Киев смог создать морской коридор, который был признан безопасным. До этого украинские вооруженные силы захватили остров Змеиный в Черном море и потопили несколько российских кораблей, в том числе крейсер "Москва".

Россия потеряла около трети своих боевых кораблей

По оценкам Киева, Черноморский флот России потерял почти треть своих боевых кораблей. Как заявили в Генштабе ВСУ, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку. К началу войны два года назад Черноморский флот России располагал 74 боевыми кораблями.

Министерство обороны Великобритании в своем традиционном обзоре со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что уничтожение украинскими беспилотными морскими дронами 1 февраля российского ракетного катера "Ивановец" значительно ослабит Черноморский флот. Ракетный корабль был важен для обмена данными с другими кораблями, вертолетами и патрульными самолетами дальнего радиуса действия, отмечается в сообщении, опубликованном на платформе X (бывший Twitter).

Удар затронет возможности командования и управления и заставит военно-морское командование пересмотреть свои маневры к западу от Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, заявило британское министерство обороны.

Смотрите также: