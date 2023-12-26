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ВСУ заявили о потоплении десантного корабля "Новочеркасск"

Олег Соколенко
26 декабря 2023 г.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил о потоплении в Феодосии большого десантного корабля ЧФ РФ "Новочеркасск". Пророссийский "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил детонацию в порту.

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Вид на порт Феодосии ночью (фото из архива)
Вид на порт Феодосии ночью (фото из архива)Фото: Sergey Petrov/Russian Look/IMAGO

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в ночь на вторник, 26 декабря заявил о потоплении большого десантного корабля Черноморского флота России "Новочеркасск". Олещук написал в Telegram, что этот корабль "последовал за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва" и поблагодарил "пилотов воздушных сил и всех причастных" за "филигранную работу". К посту прикреплено видео из Telegram-канала ASTRA, на котором, как заявляется, запечатлен крупный взрыв и пожар в порту Феодосии в аннексированном Крыму.

В Telegram-канале ВС ВСУ к словам своего кормандующего добавили, что "Новочеркасск", как "поговаривают", перевозил иранские дроны Schahed.

Пророссийский "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов незадолго до заявления Олещука сообщил о "вражеской атаке в районе Феодосии". "Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - указал Аксенов.

Telegram-канал MASH перед этим писал со ссылкой на местных жителей о "громких хлопках" и клубах дыма в районе феодосийского порта. "Предварительно, идет работа ПВО", - говорилось также в этом источнике. MASH добавил к этому, что движение автотранспорта по Крымскому мосту на некоторое время останавливалось.

Еще один Telegram-канал, "Военный обозреватель", сообщил, что "по некоторым данным, удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow /SCALP EG". Каких-либо подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

В ноябре ВСУ заявляли о потоплении военного корабля в Керчи

4 ноября Николай Олещук заявил о том, что ВСУ нанесли успешные ракетные удары по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. По его словам, на территории завода в этот момент находился российский корабль - носитель крылатых ракет "Калибр", который также, по словам Олещука, "пошел вслед за "Москвой". Минобороны РФ тогда отчиталось, что из 15 крылатых ракет, выпущенных по "Заливу", были сбиты 13, и никак не прокомментировало информацию о повреждении своего корабля.

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