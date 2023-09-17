  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Продовольственная безопасностьУкраина

В Одесский порт зашли 2 первых судна по временному коридору

Сергей Ромашенко
17 сентября 2023 г.

В акваторию порта Черноморск пришли сухогрузы под флагом Палау. Они заберут почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

https://p.dw.com/p/4WRNf
Сухогруз в Черном море в районе болгарского порта Варна
Фото: Stringer/AFP

В украинский порт Черноморск в Одесской области прибыли два первых сухогруза, воспользовавшиеся временным коридором, установленным в Черном море после выхода России из так называемой "зерновой сделки", сообщило в воскресенье, 17 сентября, агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ресурса MarineTraffic.

Турецкий сухогруз Aroyat и сухогруз Resilient Africa - оба под флагом Палау - вошли в акваторию порта накануне соответственно около 18 и около 22 часов. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что суда прибыли в порт, чтобы забрать почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Азии и Африки.

Временные коридоры в Черном море

Военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море 10 августа. В сообщении ведомства отмечалось, что на маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных, а также дрейфующих мин, поэтому к проходу допускаются лишь те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз "Йозеф Шульте", стоявший в порту с февраля 2022 года. Вскоре новым маршрутом воспользовались еще четыре судна.

Выход России из "зерновой сделки"

В середине июля власти РФ объявили о выходе из "зерновой сделки". После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, - участниками войны на стороне Киева.

На следующий день аналогичное заявление сделало Минобороны Украины, объявившее, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

Смотрите также:

Возможна ли война в акватории Черного моря

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Кремль решил не продлевать зерновую сделку с Киевом. Это вызвало крайне негативную реакцию в мире. Многие боятся обострения глобального продовольственного кризиса. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, критикуя решение Путина, заявила, что он наносит удар по самым уязвимым людям. Россия использует голод как оружие, уверен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
18 июля 2023 г.30:34 мин.
external

Кении грозит голод из-за роста цен после выхода России из зерновой сделки (31.07.2023)

Кении грозит голод из-за роста цен после выхода России из зерновой сделки (31.07.2023)

Резкий рост цен на зерно, вызванный выходом России из зерновой сделки, сильно ударил по Кении. Весь регион переживает самую сильную засуху за последние четыре десятилетия. Сотни тысяч людей зависят от продовольственной помощи. Беднейшие слои населения едва могут позволить себе покупить еду раз в день.
Продовольственная безопасность31 июля 2023 г.03:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фото из архива: ночное небо над Харьковым и следы ракет

ВСУ сообщили детали ночных атак России на Украину

Конфликты17 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Генсек Комиссии ЮНЕСКО в Германии Роман Лукшайтер

Что будет, если Россия выйдет из ЮНЕСКО

Что будет, если Россия выйдет из ЮНЕСКО

Культура16 сентября 2023 г.
Товарные поезда в районе железнодорожного вокзала в Бресте

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

Политика16 сентября 2023 г.
Мемориал памяти погибшим в Иране

"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются

"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются

Общество16 сентября 2023 г.
Такой видят Анну Нетребко протестовавшие в Берлине. Плакат

Нетребко разделила Берлин

Нетребко разделила Берлин

Культура15 сентября 2023 г.
Украинский военнослужащий в районе Бахмута

Освобождение Андреевки и другие события 569-го дня войны

Освобождение Андреевки и другие события 569-го дня войны

Конфликты15 сентября 2023 г.
Генеральный директор "Мосводоканала" Александр Пономаренко

Как клан главы "Мосводоканала" строил элитные дома в Берлине

Как клан главы "Мосводоканала" строил элитные дома в Берлине

Экономика и бизнес15 сентября 2023 г.
На главную страницу