В Одесский порт зашли 2 первых судна по временному коридору

В акваторию порта Черноморск пришли сухогрузы под флагом Палау. Они заберут почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

В украинский порт Черноморск в Одесской области прибыли два первых сухогруза, воспользовавшиеся временным коридором, установленным в Черном море после выхода России из так называемой "зерновой сделки", сообщило в воскресенье, 17 сентября, агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные ресурса MarineTraffic.

Турецкий сухогруз Aroyat и сухогруз Resilient Africa - оба под флагом Палау - вошли в акваторию порта накануне соответственно около 18 и около 22 часов. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков уточнил, что суда прибыли в порт, чтобы забрать почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Азии и Африки.

Временные коридоры в Черном море

Военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море 10 августа. В сообщении ведомства отмечалось, что на маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных, а также дрейфующих мин, поэтому к проходу допускаются лишь те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

16 августа из порта Одессы вышел контейнеровоз "Йозеф Шульте", стоявший в порту с февраля 2022 года. Вскоре новым маршрутом воспользовались еще четыре судна.

Выход России из "зерновой сделки"

В середине июля власти РФ объявили о выходе из "зерновой сделки". После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, - участниками войны на стороне Киева.

На следующий день аналогичное заявление сделало Минобороны Украины, объявившее, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

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