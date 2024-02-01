  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

ГУР Украины сообщило об уничтожении катера "Ивановец" ЧФ РФ

Даниил Сотников
1 февраля 2024 г.

В украинской разведке сообщили об уничтожении российского 56-метрового катера "Ивановец". О судьбе экипажа ничего не известно.

https://p.dw.com/p/4bvag
Суда российского Черноморского флота
Суда российского Черноморского флота (фото из архива)Фото: Andrew Lubimov/AP/picture alliance

Главное управление разведки Украины (ГУР) в четверг, 1 февраля, сообщило об уничтожении ракетного катера Черноморского флота России "Ивановец". Судя по опубликованному ГУР видео, катер мог быть уничтожен с помощью морского дрона.

По сообщению украинской разведки, катер был подбит в ночь на 1 февраля спецподразделением Group 13 в Черном море возле берега Крыма в районе озера Донузлав. "В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул", - говорится в сообщении ГУР.

По данным ГУР, российская поисково-спасательная операция по предварительной информации, успеха не имела. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным сайта Черноморского флота России, катер "Ивановец" обладает водоизмещением 493 тонны, его длина составляет 56 метров. Численность экипажа катера - 41 человек. На его вооружении состоят четыре пусковых установки противокорабельных ракет "Москит".

Смотрите также:

Залужный признал отвод ВСУ из Марьинки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Горящий десантный корабль "Новочеркасск" в порту аннексированной Феодосии

Astra: 33 моряка с корабля "Новочеркасск" пропали без вести после атаки ВСУ

Astra: 33 моряка с корабля "Новочеркасск" пропали без вести после атаки ВСУ

Согласно обновленным данным Telegram-канала Astra, вследствие вчерашнего удара украинских военных по кораблю "Новочеркасск" в Крыму пропавшими без вести числятся как минимум 33 из 77 моряков.
Конфликты27 декабря 2023 г.
Флаги США и Украины на фоне Капитолия в Вашингтоне

WP: Новая стратегия США по Украине не предусматривает возвращение территорий

WP: Новая стратегия США по Украине не предусматривает возвращение территорий

Западные союзники Украины хотят, чтобы она сосредоточилась на ведении огня на большие расстояния, сдерживании Черноморского флота России и связывании сил РФ в Крыму, пишет The Washington Post.
Конфликты27 января 2024 г.