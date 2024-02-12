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Киев обвинил фермеров Польши в уничтожении зерна на границе

Павел Мыльников
12 февраля 2024 г.

Польские аграрии высыпали пшеницу из нескольких грузовиков, протестуя против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Киев осудил это и указал на тяжелые условия труда украинских фермеров.

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Участник протеста польских фермеров сидит в кабине трактора
Протесты фермеров в ПольшеФото: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Украина решительно осудила действия польских фермеров, высыпавших экспортируемое украинское зерно из грузовиков на границе двух стран. Подобные поступки являются "умышленным уничтожением" зерна, заявило украинское министерство аграрной политики и продовольствия в понедельник, 12 февраля. Киев наблюдает за расследованием инцидента и ожидает установления и наказания виновных, добавило ведомство.

"Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - подчеркнули в министерстве.

Инцидент произошел накануне около КПП "Ягодин-Дорохуск". Польские аграрии высыпали часть зерна из нескольких украинских грузовиков. Полиция Польши ведет расследование.

Киев - полякам: Изучите условия труда наших аграриев на месте

Ведомство пригласило польских фермеров в Украину, чтобы изучить условия труда украинских аграриев. Украинское сельское хозяйство страдает от частых обстрелов со стороны России, фермеры несут огромные убытки, а зерно порой достается им ценой жизни, отметил Киев.

В то же время украинская сторона уверена, что подобные инциденты с экспортом продовольствия не повлияют "на нашу общую борьбу" и существенную поддержку Украины со стороны поляков.

Протесты польских фермеров на границе с Украиной

В ноябре 2023 года перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их число. Позднее к протестам присоединились польские фермеры. Недовольство аграриев было вызвано не только увеличением налогов и урезанием субсидий, но и решением Еврокомиссии снять торговый запрет на украинское зерно.

В начале января польские фермеры прервали блокаду КПП на границе с Украиной, после того как министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал выполнить ряд требований аграриев. Однако 9 февраля фермеры из Польши вновь заблокировали погранпереходы с Украиной, выступая против импорта сельскохозяйственной продукции из соседней страны.

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