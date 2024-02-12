Киев обвинил фермеров Польши в уничтожении зерна на границе

Польские аграрии высыпали пшеницу из нескольких грузовиков, протестуя против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Киев осудил это и указал на тяжелые условия труда украинских фермеров.

Украина решительно осудила действия польских фермеров, высыпавших экспортируемое украинское зерно из грузовиков на границе двух стран. Подобные поступки являются "умышленным уничтожением" зерна, заявило украинское министерство аграрной политики и продовольствия в понедельник, 12 февраля. Киев наблюдает за расследованием инцидента и ожидает установления и наказания виновных, добавило ведомство.

"Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - подчеркнули в министерстве.

Инцидент произошел накануне около КПП "Ягодин-Дорохуск" . Польские аграрии высыпали часть зерна из нескольких украинских грузовиков. Полиция Польши ведет расследование.

Киев - полякам: Изучите условия труда наших аграриев на месте

Ведомство пригласило польских фермеров в Украину, чтобы изучить условия труда украинских аграриев. Украинское сельское хозяйство страдает от частых обстрелов со стороны России, фермеры несут огромные убытки, а зерно порой достается им ценой жизни, отметил Киев.

В то же время украинская сторона уверена, что подобные инциденты с экспортом продовольствия не повлияют "на нашу общую борьбу" и существенную поддержку Украины со стороны поляков.

Протесты польских фермеров на границе с Украиной

В ноябре 2023 года перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их число. Позднее к протестам присоединились польские фермеры. Недовольство аграриев было вызвано не только увеличением налогов и урезанием субсидий, но и решением Еврокомиссии снять торговый запрет на украинское зерно.

В начале января польские фермеры прервали блокаду КПП на границе с Украиной, после того как министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал выполнить ряд требований аграриев. Однако 9 февраля фермеры из Польши вновь заблокировали погранпереходы с Украиной, выступая против импорта сельскохозяйственной продукции из соседней страны.

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