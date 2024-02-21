Польша: РФ внедряет своих людей в ряды протестующих фермеров

В Варшаве обеспокоены тем, что у протестующих фермеров появились антиукраинские лозунги. Польша опасается, что российские спецслужбы пытаются установить контроль над протестами.

Правительство в Варшаве предупредило о возможном проникновении российских агентов влияние в протестное движение фермеров в Польше. "По нашим оценкам, антиукраинские лозунги, появившиеся во время недавних фермерских блокад, являются попыткой установления контроля над протестным движением со стороны групп, которые, возможно, находятся под влиянием российских спецслужб", - заявило министерство иностранных дел в Варшаве в среду, 21 февраля.

В документе выражается глубокая обеспокоенность по поводу появления на фермерских протестах плакатов, прославляющих президента России Владимира Путина и его войну против Украины.

Протесты фермеров в Польше

Протесты фермеров в Польше направлены не только против аграрной политики Евросоюза, но и против дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины. Накануне фермеры заблокировали транспортные узлы по всей Польше, а на пограничном КПП "Медыка" выбросили зерно из украинских грузовых вагонов.

Глубокую обеспокоенность у польского правительства вызвали кадры из населенного пункта Горзычки, на которых виден трактор с советским флагом и плакатом: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Прокуратура возбудила дело против хозяина трактора по обвинению в "пропаганде фашизма, коммунизма или другой авторитарной формы господства" и призыве к ненависти.

Польша в политическом и военном отношениях - один из ближайших союзников Украины, подвергшейся агрессии со стороны России. Польша, являющаяся членом Евросоюза и НАТО, приняла около одного миллиона беженцев из Украины.

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