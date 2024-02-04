Польские чиновники ездят с проверками на границу с Украиной

Польша усиливает контроль за сельскохозяйственной продукцией, ввозимой из Украины - представители Минсельхоза страны стали сообщать о поездках на приграничные КПП для участия в проверках товаров. В воскресенье, 4 февраля, польское ведомство отчиталось о поездках чиновников на своей страничке в соцсети X , а также отдельно заявило об усилении контроля на границе.

Согласно отчетам Минсельхоза, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в первые выходные февраля дважды посетил границу с Украиной и участвовал в проверках ввозимой в Польшу сельхозпродукции. Чиновник также сообщил о своих поездках на КПП "Хрубешув" и "Ягодин-Дорохуск" - по его словам, он проверял "не просто документы", а качество самих товаров и их упаковку во время перевозки.

Колодзейчак негативно отозвался о ряде ввозимых из Украины товаров. В своем отчете он упомянул "рапс сомнительного качества", сахар со "странным запахом" и опубликовал фото подпорченной замороженной малины, находившейся среди грузов.

"После такого вывод может быть один: эмбарго на украинскую замороженную малину, более 60 тысяч тонн которой поступило в 2023 году в Польшу", - сопроводил фото чиновник. Колодзейчак заявил, что готов вернуться на границу с проверками и в последующие дни.

Министерство сельского хозяйства Польши отчиталось и о поездке главы ведомства Чеслава Секерского на границу с Украиной. Так, по итогам поездки на КПП в Гребенном чиновник заявил, что на границах нужно усилить ветеринарный надзор, не приведя подробностей. При этом Украина по итогам 2023 года стала главным импортером куриного мяса в Евросоюз, указывало ранее издание "Европейская правда".

Польша ужесточает контроль на границах из-за протестов фермеров

Ужесточение контроля за ввозимой из Украины сельхозпродукцией было одним из пунктов договоренностей, которые польские власти заключили с местными фермерами, чтобы разблокировать дороги на границе с Украиной. На сегодняшний момент фермеры согласились прекратить блокаду как минимум до 1 марта, ожидая исполнения своих требований.

Блокада КПП продолжалась с ноября 2023 года с краткосрочными перерывами на некоторых пропускных пунктах. Одной из главных причин для протестов польские фермеры называли льготы для украинских грузоперевозчиков со стороны ЕС после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также то, что украинскую сельхозпродукцию перестали облагать таможенными пошлинами в ЕС.

Против этих мер высказывались и другие граничащие с Украиной страны Евросоюза, однако Еврокомиссия в сентябре 2023 года после перерыва вернула эмбарго на таможенные пошлины для украинских товаров, а 31 января вновь предложила продлить его еще на год.

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