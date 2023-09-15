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Три страны ЕС ввели свой запрет на импорт зерна из Украины

Лиза Ламбрехт
16 сентября 2023 г.

Польша, Венгрия и Словакия ввели собственный запрет на ввоз зерна из Украины до конца года. Ранее Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на импорт украинской сельхозпродукции.

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Поле пшеницы и комбайн
Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Словакия вслед за Польшей и Венгрией до конца года вводит собственное эмбарго на ввоз зерновых из Украины. Такое решение Братислава приняла в пятницу, 15 сентября, после того как Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

В правительстве Словакии объяснили свои действия стремлением предотвратить "чрезмерное давление на словацкий рынок" и желанием "учитывать интересы отечественных фермеров", а также сослались на аналогичные решения Польши и Венгрии.

Польша и Венгрия против транзита украинского зерна

Ранее в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава введет запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. "Я бы хотел, чтобы они (Еврокомиссия. - Ред.) продлили запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы сейчас будем делать? Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на отсутствие согласия Европейской комиссии. Мы продлим запрет на ввоз украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, фон дер Ляйен, Туска или Вебера, потому что это в интересах польского фермера", - заявил глава польского правительства на предвыборном мероприятии.

Аналогичное решение приняли и власти Венгрии. "Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу подписал указ, который запрещает импорт 24 продуктов из Украины, в том числе вина, говядины, кукурузы, семян подсолнечника и ячменя", - передает агентство Bloomberg. Причиной для таких мер власти стран, граничащих с Украиной, называют влияние ввоза украинского зерна на экономику - по их словам, хотя продукция предназначена для транзита, она оседает на локальных рынках, из-за чего страдают местные фермеры.

Зеленский пообещал "цивилизованный ответ" странам, запретившим ввоз украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Польши, Венгрии и Словакии продлить запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины. "Сейчас важно, чтобы европейское единство работало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддерживали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы украинского государства.

Владимир Зеленский также поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) за решение ЕК отменить ограничения на ввоз зерна из Украины в граничащие с ней страны Евросоюза. "Это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - подчеркнул Зеленский.

Еврокомиссия не продлила эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС

Ранее Еврокомиссия объявила об отказе продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. В ЕК указали, что благодаря работе специальной координационной платформы и временным мерам, введенным в мае этого года, влияние украинского зерна на рынок пяти соседних государств исчезло и удалось наладить экспорт в страны за пределами ЕС.

Украина также согласилась в течение 30 дней ввести дополнительные меры, в том числе систему экспортного лицензирования, чтобы избежать скачков цен в соседних государствах. Кроме того, Киев должен отдельно следить за экспортом четырех категорий товаров. "Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", - подчеркнули в Брюсселе.

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