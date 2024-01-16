Польские водители разблокируют границу с Украиной до 1 марта

Власти Польши заключили с представителями транспортной отрасли соглашение о прекращении блокады КПП на границе с Украиной до 1 марта. Организаторы протестов заявили, что "это не капитуляция, а стратегическая пауза".

Польские транспортные компании прекращают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной до 1 марта. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 16 января, с представителями отрасли и касается автомобильных пограничных переходов "Корчова", "Хребенное" и "Дорогуск", сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

В сообщении , опубликованном на сайте министерства инфраструктуры, указывается, что стороны заключили соглашение с целью создать условия для "продолжения деятельности, направленной на решение проблем польской транспортной отрасли и восстановление баланса на международном рынке автомобильных перевозок между Польшей и Украиной".

Документ предполагает среди прочего работу, направленную на изменение национального законодательства, усиление системы контроля польских служб по выявлению несанкционированного транспорта, который не попадает под действие соглашения ЕС-Украина, а также анализ возможной финансовой поддержки.

Один из организаторов блокады Рафал Меклер написал в соцсети X, что министерству дается кредит доверия. "Если нам не удастся найти решения, мы вернемся на границу", - отметил он, подчеркнув, что приостановка акции протеста - "это не капитуляция, а стратегическая пауза".

Польские дальнобойщики требуют лишить украинцев "привилегий"

Польские перевозчики блокировали пункты пропуска на границе Украины и Польши с ноября 2023 года. Позднее к протестам присоединились и фермеры. Они требовали восстановить отмененную ранее систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и военных поставок. В результате блокировки КПП у границы скопились тысячи грузовиков.

Одной из причин блокады границы польские перевозчики называют меры, введенные Брюсселем для облегчения доставки грузов в Украину и из нее на фоне продолжающегося российского вторжения. Так, летом 2022 года для обеспечения работы "коридоров солидарности", по которым в Украину ввозится гуманитарная и военная помощь и вывозится сельхозпродукция, ЕС стал признавать выданные в Украине водительские права и удостоверения профессиональных водителей.

Из-за этого транспортные компании из Украины начали "экспансию" на внутреннем рынке перевозок в ЕС - их услуги обходятся дешевле, так как им не приходится платить взносы на социальное страхование и соответствовать европейским стандартам, считают протестующие.

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