Блокада границы Польши и Украины водителями: в чем конфликт?

Несмотря на открытие одного из ключевых КПП на границе Польши и Украины, длинные очереди из грузовиков не исчезли. Почему возникла эта ситуация и кому на руку протест польских дальнобойщиков?

Очереди из грузовиков на украинско-польской границе все еще достигают 50 км, хотя 11 декабря стало известно, что крупнейший КПП "Ягодин - Дорохуск" вновь открыт для движения. С 16 ноября все четыре пограничных КПП для фур начали блокировать польские фирмы, осуществляющие грузоперевозки.

Вследствие блокады водители стоят в очередях от двух дней до трех недель. Только гуманитарный и военный транспорт пропускают без задержек. Все другие большегрузы должны ждать. В итоге только от одной до трех фур в час могут пересекать границу.

Чем недовольны польские дальнобойщики?

Организаторы блокады хотят продлить свою акцию протеста до февраля 2024 года. Но их действия уже вызывают сопротивление в Польше. Как сообщает польский портал onet.pl, 11 декабря власти населенного пункта Дорохуск ввели запрет на проведение блокады. Они обосновали свое решение тем, что весь местный бизнес замер из-за огромных пробок на границе и это угрожает рабочим местам.

Польские грузоперевозчики обвиняют украинские фирмы в том, что те не по назначению, а ради собственной выгоды используют введенные ЕС для Киева так называемые гуманитарные "коридоры солидарности".

Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной, 20 ноября 2023 года Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

После вторжения России в Украину они были созданы, чтобы облегчить перевозку гуманитарных и военных грузов для защищающейся Украины. Но часто гуманитарные коридоры используются для перевозки коммерческих грузов, которые регистрируют как гуманитарные или военные, объясняет представитель одной из транспортных фирм Павел Озыгала в интервью DW. Он - один из организаторов блокады и говорит о "грязной игре" , а также тотальном использовании не по назначению гуманитарных коридоров: "Мы уже видели, как перевозят автомобили класса люкс, которые якобы должны были отправиться на фронт".

После открытия коридоров солидарности были отменены и разрешения, которые до войны выдавались для въезда в ЕС украинского грузового транспорта. Сейчас грузоперевозчики из Украины могут тоже предлагать свои услуги на европейском рынке. "Поскольку украинские транспортные предприятия имеют значительно меньшие расходы и могут дешевле предлагать свои услуги, они заняли большую часть транспортного рынка между Польшей и Украиной", - сетует Озыгала.

Потери польских грузоперевозчиков

По данным польского министерства инфраструктуры, число местных предприятий, задействованных в перевозке грузов между двумя странами, резко упала. В 2021 году на их долю приходилось 38% перевозок, в то время коллеги из Украины имели 62%. До конца 2023 года доля польских компаний сократилась до восьми процентов, а украинских - выросла до 92%.

Украинских дальнобойщиков, которые застряли на границе из-за блокады кормят польские волонтеры, 20 ноября 2023 года Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

При этом речь идет не только о польском рынке. "Больше года многие украинские транспортные предприятия уже представлены на европейском рынке. Грузовики из Украины перевозят также грузы из Польши в другие европейские страны. А польские фирмы банкротятся ", - поясняет DW Павел Озыгала.

Конфликт на руку польским правым радикалам

С лета 2022 года в Польше то и дело проходят акции протеста дальнобойщиков, но лишь блокада границы с Украиной обратила внимание политиков на растущую проблему. Переговоры Варшавы с Брюсселем и Киевом о возможном возобновлении системы разрешений для украинских грузоперевозчиков, как это было до войны, пока не привели к результату.

Политический вакуум, возникший после выборов в Польше в конце октября 2023 года, использовала в своих интересах праворадикальная партия "Конфедерация свободы и независимости", которая позиционирует себя в качестве защитницы польских интересов в отношениях с Киевом и Брюсселем. Глава отделения партии в Люблинском регионе Рафал Меклер сам является владельцем транспортного предприятия и выступил в числе организаторов блокады.

Кшиштоф Босак Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/picture alliance

"Конфедерацию свободы и независимости" многие считают пророссийской партией, ее представители не раз выступали против санкций Запада в отношении Москвы. Лидеры партии поддерживают блокаду границы и несколько раз посещали протестующих там дальнобойщиков. От польского правительства они требуют жестких мер против "дискриминации польских грузоперевозчиков". В случае, если переговоры с Украиной и с ЕС не принесут результатов, партия требует, чтобы Польша в одностороннем порядке расторгла договор о коридорах солидарности с Украиной.

Глава "Конфедерации свободы и независимости" и зампредседателя Сейма Кшиштоф Босак повторил эти требования во время демонстрации перед зданием представительства Еврокомиссии в Варшаве. "Мы здесь потому, что ожидаем от польского правительства, что оно наконец начнет представлять Польшу - не какие-нибудь утопические международные доктрины, не какие-нибудь наднациональные интересы, а интересы Польши, от которых зависит государственный бюджет и доходы поляков", - заявил он.

Протесты против блокады границы

Но блокада границы ведет к убыткам и польских фирм, которые, сотрудничают с Украиной. Поэтому сейчас в Польше все громче голоса тех, кто выступает против блокады. "Поляки и украинцы! Мы боремся рука об руку, а Россия использует этот конфликт" - такой лозунг можно было прочесть на одном из транспарантов на прошлой неделе во время акции протеста у здания польского Сейма.

В ней приняли участие сотрудники гуманитарных организаций, волонтеры и активисты. Долгое ожидание на границе замедляет поставку жизненно важных гуманитарных грузов, но также и грузов для каждодневного потребления, которые сейчас труднодоступны в Украине, отмечали демонстранты. В петиции, адресованной главе польского парламента, протестовавшие указали не только на экономические и гуманитарные вопросы, но и подчеркнули, что конфликт спровоцирован и подогревается российской пропагандой.

Блокада на КПП "Ягодин - Дорохуск" закончилась 11 декабря Фото: Monika Sieradzka/DW

4 декабря министры транспорта стран-членов ЕС провели заседание, посвященное вопросу блокады границы с Украиной. Кроме Польши, конфликт затронул также логистические предприятия из Венгрии и Словакии. Требования Польши и Словакии по введению для украинских компаний разрешений, существовавших до войны, отклонила еврокомиссар по транспорту Адина-Йоханна Валеан.

"Я призываю всех к благоразумию и к тому, чтобы как можно скорее открыть границы", - заявила она, указав на то, что границы с Польшей заблокированы, хотя страна является сторонником европейской помощи Украине. Выход из сложившейся ситуации требует незамедлительного решения. И это станет первым испытанием для нового леволиберального правительства Польши во главе с премьером Дональдом Туском.

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