Блокада границы с Украиной: чего требуют польские водители

Польские транспортные компании заявляют, что украинцы "украли" у них европейский рынок. О продолжающемся кризисе - в репортаже DW с польско-украинской границы.

У пропускного пункта "Дорогуск - Ягодин" на польско-украинской границе выстроилась 30-километровая очередь из фур. Украинские водители не могут попасть обратно в Украину из-за блокады КПП польскими перевозчиками, а те, в свою очередь, протестуют против дешевой конкуренции со стороны соседнего государства.

Украинские грузовики стоят посреди поля, поблизости нет ни одного продовольственного магазина, до которого можно было бы добраться пешком. "Я жду уже две недели, скоро будет три, почти без воды, почти без еды, есть только несколько примитивных туалетов, - жалуется один из украинских водителей. - Мы здесь - политические заложники".

Пограничный переход "Дорохуск - Ягодин" расположен на самом коротком пути между Варшавой и Киевом. Но и остальные КПП на границе с Украиной также заблокированы. На каждом из них скопились уже сотни грузовиков.

"Коридоры солидарности" для гуманитарных грузов

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Евросоюз создал так называемые "коридоры солидарности", чтобы облегчить грузовые перевозки между странами ЕС и Украиной. Это было нужно, в первую очередь, для доставки гуманитарной и военной помощи, а также для экспорта зерна, который стал практически невозможен из-за блокады Россией украинских портов. В то же время украинским водителям был облегчен въезд в ЕС. Теперь выданные в Украине водительские права и удостоверения профессиональных водителей признаются и в ЕС.

Украинские водители жалуются на тяжелые условия в очереди на границе Фото: Monika Sieradzka/DW

В результате произошла "экспансия" украинских транспортных компаний на рынке ЕС, объясняет Ежи - предприниматель в сфере грузовых перевозок из города Бяла-Подляска, расположенного недалеко от польско-украинской границы. "Украинцы обходятся дешевле, им не нужно соответствовать европейским стандартам, поэтому у них есть большие преимущества, - сетует он. - Им разрешено перевозить любой груз в Европе по более низкой цене, в то время как мы, польские перевозчики, должны соответствовать всем стандартам ЕС и платить дорогие взносы на социальное страхование".

По его словам, все это позволило украинским компаниям завоевать большую часть рынка - за счет польских перевозчиков. Раньше украинские компании выполняли 60% трансграничных перевозок, а польские - 40%. Теперь соотношение составляет 90% к 10% в пользу украинцев, утверждает собеседник DW.

Протест против привилегий для украинцев

Ежи состоит в недавно созданном "Комитете для защиты прав транспортных компаний и работодателей в сфере логистики". Именно эта организация и стала инициатором акции протеста на польско-украинской границе. Вместе со своим коллегой Мареком Оклинским Ежи отрабатывает 24-часовую смену дежурства в небольшой палатке. Рядом с ней стоят два грузовика, на которых висят транспаранты с лозунгами польских перевозчиков.

Марек Оклинский Фото: Monika Sieradzka/DW

Их главное требование - вернуть обязательные разрешения на перевозки для водителей из стран, не входящих в ЕС, которые упразднили для украинских водителей. Это позволило бы польским транспортным компаниям вернуть утраченную долю рынка, объясняет Оклинский.

Он говорит, что с пониманием относится к чрезвычайной ситуации в Украине. Протест дальнобойщиков не направлен против срочно необходимых грузов, подчеркивает активист: "Нет никаких проблем с гуманитарными и военными перевозками. Их пропускают без очереди. То же касается и грузов со скоропортящимися продуктами".

Между тем для всех остальных фур действует правило, по которому через границу пропускают только три машины в час. Чтобы проверить груз украинцев, польские перевозчики просят показать им сопроводительные документы.

Нарушения и коррупция

"Я уже видел прицепы с роскошными автомобилями, которые были официально зарегистрированы как военная помощь и поэтому их пропускали без очереди", - говорит один из протестующих, который не захотел указывать свое имя. О подобных случаях писали и польские СМИ.

"На украинской стороне границы процветает коррупция. За взятку в 600 евро границу можно пересечь без проблем. В то же время некоторые таможенные службы "специализируются" на регистрации коммерческих товаров как колонн с гуманитарной или военной помощью", - возмущаются польские предприниматели в интервью DW.

Гнев украинских водителей

Украинские водители тоже взвинчены. После начала блокады и они попытались перекрыть въезд в Украину для польских фур. Теперь пограничный переход охраняют вооруженные польские полицейские.

"Поляки мстят нам за то, что им тоже приходится ждать на украинской стороне, но мы, водители, в этом не виноваты. Неправда, что мы отнимаем у них работу. В конце концов, у них есть весь европейский рынок", - говорит разгневанный водитель из города Ковеля Волынской области Украины.

"Послабления, которые украинцы получили от ЕС, морально оправданны, считает Павел из Харькова. "Мы единственные, кто ездит в зону боевых действий. Польский водитель доезжает максимум до Львова, разгружается там и уже чувствует себя героем. Потом он быстро едет домой и еще обижается, что ему приходится ждать на границе".

В чем Украина упрекает Польшу

Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач несколько раз посетил своих соотечественников на пограничном переходе в Дорохуске, чтобы передать водителям еду. Он предупреждает о серьезных последствиях блокады для Украины. "Через территорию Республики Польша мы получаем около 30 процентов всего необходимого для нашего энергетического сектора, - отмечает Деркач. - Если цистерны с топливом будут простаивать в очереди, это вызовет серьезные проблемы и может привести к энергетическому кризису".

Протестующие польские водители Фото: Monika Sieradzka/DW

Ситуацию усугубили смерти двух украинских водителей, стоявших в очереди на пересечение границы. И хотя обе смерти произошли по естественным причинам, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил в Facebook, что ограничение грузоперевозок польскими демонстрантами угрожает жизни и здоровью людей.

Разочарование обеих сторон

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал кризис и попытался снять напряженность. "Думаю, нам нужно дать нашим соседям немного времени", - сказал он в кулуарах одной из конференций в Киеве. "Мы справимся с этой ситуацией", - добавил он с уверенностью. Однако для украинских водителей, которым сейчас приходится стоять на морозе, это слабое утешение.

Польские перевозчики тоже разочарованы своими политиками. Переговоры о ситуации на польско-украинской границе ведутся на уровне правительств двух стран. Но партия "Право и справедливость", потерявшая по результатам парламентских выборов 2023 года большинство в нижней палате польского парламента, занята, в первую очередь, внутренними конфликтами в правом лагере и попытками не утратить власть, полагают польские транспортные компании. Новое же правительство появится в Польше не раньше середины декабря. После провалившихся попыток договориться демонстранты объявили, что намерены продолжать блокаду границы как минимум до начала февраля.

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