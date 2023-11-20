Украина и Польша будут судиться с бастующими перевозчиками

По данным Украины, обе страны уже готовят иски польским компаниям о возмещении убытков, причиненных двухнедельным блокированием их дальнобойщиками польско-украинской границы.

Иски против компаний-перевозчиков, представители которых заблокировали движение на польско-украинских пунктах пропуска, будут поданы в ближайшее время. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" в понедельник, 20 ноября, заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины Владимир Балин.

"Ситуация фактически критическая, и на сегодня мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше", - сказал Балин. По его словам, перед адвокатами стоят две актуальные задачи: как можно быстрее разблокировать границу и "выяснить, кто виноват и кто будет платить убытки". "Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", - добавил он.

Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время. "Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать бастующим", - сказал он. По данным вице-президента АсМАП, все информация о лицах, давших разрешения на блокировку границы, станет доступна вечером 21 ноября.

Протесты длятся третью неделю

Десятки польских перевозчиков 6 ноября начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. По данным полиции Польши, протестующие сотрудники транспортных компаний позволяют проехать легковым машинам, но препятствуют въезду в страну грузовиков, пропуская только один грузовой автомобиль в час.

Польские транспортные компании хотят добиться восстановления использования разрешений на въезд в Евросоюз для украинских грузовых транспортных средств. Эти разрешения ЕС отменил после нападения России на Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально данные меры действовали один год, а минувшим летом их продлили до июня 2024 года.

Переговоры не увенчались успехом

Делегация протестующих дальнобойщиков 13 ноября встретилась с представителями украинского и польского правительств. "Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил в социальных сетях один из лидеров акции протеста в приграничном польском городе Дорогуск.

Пограничники ежедневно наблюдают регулярный рост числа грузовиков на пограничных пунктах Ягодин-Дорогуск, Краковец-Корчева, Рава-Русская-Хребене. В настоящий момент число грузовых машин на польско-украинской границе приблизилось к 3000.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи украинским водителям, которые остаются заблокированными на границе с Польшей.

Заторы создают проблемы Украине

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, польские протестующие, блокирующие приграничные пункты с Украиной, несмотря на обещания, часто не пропускают даже грузовики с гуманитарной помощью и топливом. "Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с горючим и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из министерства", - написал Деркач в Facebook .

Смотрите также: