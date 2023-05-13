Кто и почему блокирует погранпереход между Польшей и РБ?

С 9 мая представители некоторых транспортных компаний Польши начали частично блокировать дорогу возле терминала в Корощине у пункта пропуска "Кукурыки" (с белорусской стороны здесь находится КПП "Козловичи" около Бреста). Участники акции протеста требуют запретить въезд в Польшу полуприцепам с белорусской и российской регистрацией, а также прекратить работу компаний из Беларуси и Украины на территории Польши.

Чем недовольны польские грузоперевозчики

Польские власти разрешили блокировку дороги возле терминала в Корощине в течение месяца (до 9 июня), однако сами дальнобойщики намерены протестовать в течение двух недель, чтобы привлечь внимание правительства. По информации местных СМИ, в первые дни акции участие в ней приняли около сотни грузовиков.

Грузовики на польско-белорусской границе Фото: A. Petrovich/DW

Протестующие заявляют, что их конкуренты из Беларуси придумали хитрую схему, которая позволяет обходить санкции, введенные в ЕС против белорусских и российских грузоперевозчиков. "Они захватывают наш рынок, пользуясь тем, что создали свои фирмы в Польше. - рассказывает один из польских дальнобойщиков. - Сама фура у них - на польских номерах, а прицепы, на которые санкции не распространяются, имеют белорусскую регистрацию. Получается, что после пересечения границы белорусы этот груз могут везти дальше в Москву, а нам можно ехать только до Бреста”.

Участники протеста считают, что таким образом создается недобросовестная конкуренция, от которой местный бизнес несет убытки. "Мы не понимаем, почему, введя запрет на тягачи, оставили разрешения на прицепы: если запрещено одно, значит должно быть запрещено и другое", - говорит еще один протестующий на терминале в Корощине.

При этом полной блокировки движения на границе нет: участники акции пропускают по одной фуре в час, а транспорт с животными и скоропортящимися грузами проходит без задержек. Эту информацию подтвердили в белорусском Госпогранкомитете и сообщили, что на утро 12 мая в очереди на выезд в Польшу находилось около двух десятков фур.

Что думают о ситуации дальнобойщики из Беларуси

Белорусские водители большегрузов доводы своих польских коллег, участвующих в протесте, воспринимают скептически. Александр, администратор одного из популярных чатов дальнобойщиков, рассказывает, что и сам возил прицепы на белорусских номерах, но сейчас проблемы не видит: "В прошлом году я тоже возил прицеп в Германию и Бельгию на выгрузку, но сейчас таких случаев очень мало".

По мнению Александра, недовольство польских перевозчиков прежде всего связано с тем, что в этой стране после введения санкций в отношении РБ и РФ зарегистрировалось много белорусских компаний: "Их фуры ездят на польских номерах, заняли свою нишу на рынке грузоперевозок, и это не всем местным дальнобойщикам нравится - вот они и бастуют".

КПП "Козловичи" Фото: A. Petrovich/DW

Александр не думает, что акция протеста приведет к каким-то негативным последствиям для белорусских перевозчиков в Польше: "В конце марта нынешнего года уже была похожая история, когда польские водители большегрузов блокировали дороги возле Варшавы, но все осталось по-прежнему".

А вот другой белорус-дальнобойщик Николай не исключает, что нынешняя ситуация все-таки может отразиться на дальнейшей работе белорусских транспортных фирм в Польше: "Могут ввести какие-то ограничения по "дозволам" (разрешения на проезд по территории иностранного государства. - Ред.), но вряд ли это скажется, к примеру, на очередях на границе. Все-таки для протеста не зря выбрали время, когда этих очередей нет".

В протестах участвует местная транспортная "мафия"?

Михал из Польши, владелец небольшой транспортной фирмы, говорит, что нынешний протест не отражает мнение всех перевозчиков. "Это обыкновенная конкурентная борьба, только не совсем честная. Да, есть такая проблема, что белорусских фирм стало много в Польше, но они работают на тех же условиях, как и я, - рассказывает Михал. - Я не лезу в эту ситуацию, у меня есть работа: ищу новые рынки, заказчиков. Мне некогда заниматься глупостью. Разрешили фирмам регистрироваться, а сейчас их запретить? Польша - европейское государство, и здесь места для работы всем хватает".

Трасса на Варшаву Фото: A. Petrovich/DW

Еще жестче высказался белорус Алексей, который работает логистом в транспортной компании на востоке Польши. Он уверен, что нынешнюю акцию устраивают те, кто не особо стремиться работать. По словам Алексея, инициаторами протеста выступают представители только нескольких фирм: "Они всегда жалуются, как им тяжело жить. Это просто местная транспортная мафия. Там несколько десятков семейных компаний, которые считают, что этот рынок - только для них. А тут появились белорусы, которые не боятся рисковать".

Мужчина уверен, что на самом деле проблема не в белорусских перевозчиках, а в том, что стало меньше грузов и ситуация на рынке быстро меняется. "Польский учредитель моей компании тоже говорит, что ему не нравится, когда здесь появилось много белорусских фирм, - рассказывает Алексей. - Но он к этому спокойно относится. Потому что понимает: эти фирмы работают официально и платят налоги".

Акция протеста и очереди на границе

Белорусские дальнобойщики, работающие в Польше, обращают внимание, что похожая акция с 4 мая проходит у пункта пропуска "Дорохуск" на польско-украинской границе. Там водители польских фур также заблокировали подъезд к КПП, пропуская по одной фуре час и транспорт с гуманитарными грузами. В итоге очередь на въезд из Украины в Польшу здесь, по информации украинской стороны, выросла до пяти тысяч грузовиков и растянулась на 50 километров.

На белорусско-литовской границе Фото: DW

Как отмечает администратор чата дальнобойщиков Александр, большие очереди ранее были и в "Козловичах" около Бреста, но только потому, что он остается единственным пунктом пропуска для грузового автотранспорта на белорусско-польской границе. "Когда польская сторона закрыла пункт пропуска в Бобровниках, у водителей фур было предчувствие коллапса на границе, - вспоминает Александр. - Но ситуация нормализовалась, кто-то поехал на Литву, а затем белорусские власти приняли свои контрмеры".

Под этими контрмерами дальнобойщики подразумевают требование белорусской стороны, чтобы польские фуры пересекали границу только на белорусско-польском участке. Ранее грузовики из Польши могли въезжать-выезжать в Беларусь также со стороны Литвы и Латвии. Так что нынешний протест, возможно, связан и с этими ограничениями, которые увеличивают маршрут для дальнобойщиков.

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