Дальнобойщики Словакии заблокировали КПП на границе Украины

Словацкие транспортные компании в четверг, 16 ноября, заблокировали единственный пункт пересечения границы с Украиной для грузовых автомобилей в знак протеста против нечестной, как утверждается, конкуренции со стороны транспортных предприятий Украины, сообщает агентство dpa.

Акция словацких дальнобойщиков прошла на пункте пропуска Ужгород-Вышне Немецкое. По словам главы транспортной ассоциации "Унас" Станислава Скала, протест был задуман и как демонстрация солидарности с польскими коллегами, которые устраивали аналогичные блокады на польско-украинской границе.

Скала назвал блокаду "предупредительной", поскольку акция изначально была ограничена одним часом. Дальнобойщики при этом предупреждают о возможной постоянной блокаде, в том числе и для легковых автомобилей, если их требования не будут выполнены.

Привилегии для украинских дальнобойщиков

Словацкие дальнобойщики, как и их польские коллеги, хотят добиться восстановления обязательных разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков. Эти разрешения Евросоюз отменил после вторжения России в Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально эта мера действовали один год, но минувшим летом ее продлили до июня 2024 года.

Транспортные компании граничащих с Украиной стран не выдерживают конкуренции с более дешевыми перевозчиками из Украины, количество которых резко выросло из-за отсутствия требований о разрешениях.

В начале недели делегация протестующих дальнобойщиков из Польши встретилась с представителями украинского и польского правительств. "Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил в социальных сетях один из лидеров акции протеста в приграничном польском городе Дорогуск.

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