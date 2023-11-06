Польские фуры блокировали переходы через границу с Украиной

Транспортные копании в Польше протестуют против более дешевой конкуренции из Украины. На нескольких погранпереходах они пропускают легковые автомобили и блокируют проезд грузовиков.

В знак протеста против украинской конкуренции десятки польских перевозчиков блокировали несколько пограничных переходов на границе с Украиной. Протестующие сотрудники польских транспортных компаний позволяют проехать легковым автомобилям, но препятствуют въезду в страну грузовиков, сообщило в понедельник, 6 ноября, агентство PAP со ссылкой на польскую полицию. По этим данным, пропускается только один грузовой автомобиль в час.

Грузовые перевозчики таким образом выражают протест против действий украинских конкурентов, предлагающих более дешевые транспортные услуги. Они требуют, в том числе, чтобы украинские компании могли перевозить грузы через Польшу только при наличии специального разрешения, а исключения должны составлять только гуманитарные и военные грузы, отмечает PAP. Кроме того, польские транспортники жалуются на ущемление их прав в Украине. Чтобы доставить из Украины грузы в Польшу, необходима электронная регистрация, которая включает время ожидания до 12 дней, при этом в Польше таких требований нет, указывают они.

Как отмечает "Украинская правда", блокированы переходы в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Между тем, в Госпогранслужбе Украины сообщили о затруднении движения грузового транспорта в направлении трех пунктов пропуска в обе стороны. "Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.", - отмечается в заявлении.

Посол Украины в Польше призвал отменить блокаду

Между тем посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских перевозчиков отменить блокаду. Данный шаг он назвал "болезненным ударом в спину Украине", страдающую от российской агрессии. "Коридоры солидарности между Украиной и ЕС под угрозой. Призываем прекратить блокаду границы", - написал он в соцсети X.

Необходимость получения украинцами разрешений на перевозку грузов ЕС отменил после начала полномасштабного российского вторжения с целью поддержки украинской экономики. Первоначально данные меры действовали один год, а минувшим летом их продлили до июня 2024 года.

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