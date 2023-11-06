  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаПольша

Польские фуры блокировали переходы через границу с Украиной

Ольга Лебедева
6 ноября 2023 г.

Транспортные копании в Польше протестуют против более дешевой конкуренции из Украины. На нескольких погранпереходах они пропускают легковые автомобили и блокируют проезд грузовиков.

https://p.dw.com/p/4YTqC
Вереница грузовиков на границе Украины и Польши
Граница Украины и Польши (фото из архива)Фото: Roman Baluk/REUTERS

В знак протеста против украинской конкуренции десятки польских перевозчиков блокировали несколько пограничных переходов на границе с Украиной. Протестующие сотрудники польских транспортных компаний позволяют проехать легковым автомобилям, но препятствуют въезду в страну грузовиков, сообщило в понедельник, 6 ноября, агентство PAP со ссылкой на польскую полицию. По этим данным, пропускается только один грузовой автомобиль в час.

Грузовые перевозчики таким образом выражают протест против действий украинских конкурентов, предлагающих более дешевые транспортные услуги. Они требуют, в том числе, чтобы украинские компании могли перевозить грузы через Польшу только при наличии специального разрешения, а исключения должны составлять только гуманитарные и военные грузы, отмечает PAP. Кроме того, польские транспортники жалуются на ущемление их прав в Украине. Чтобы доставить из Украины грузы в Польшу, необходима электронная регистрация, которая включает время ожидания до 12 дней, при этом в Польше таких требований нет, указывают они.

Как отмечает "Украинская правда", блокированы переходы в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Между тем, в Госпогранслужбе Украины сообщили о затруднении движения грузового транспорта в направлении трех пунктов пропуска в обе стороны. "Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.", - отмечается в заявлении.

Посол Украины в Польше призвал отменить блокаду

Между тем посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских перевозчиков отменить блокаду. Данный шаг он назвал "болезненным ударом в спину Украине", страдающую от российской агрессии. "Коридоры солидарности между Украиной и ЕС под угрозой. Призываем прекратить блокаду границы", - написал он в соцсети X. 

Необходимость получения украинцами разрешений на перевозку грузов ЕС отменил после начала полномасштабного российского вторжения с целью поддержки украинской экономики. Первоначально данные меры действовали один год, а минувшим летом их продлили до июня  2024 года.

Смотрите также:

Почему Польша отказала Украине в оружии. DW Новости

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Украинские военные прибыли в Польшу, чтобы освоить управление танками Leopard-2. На передовой они могут появиться уже в ближайшие недели. Танки могут быть использованы украинской армией для наступления.
Политика14 февраля 2023 г.02:11 мин.
external

В Украине - технологический бум, несмотря на войну (28.12.2022)

В Украине - технологический бум, несмотря на войну (28.12.2022)

Многие компании украинской IT-индустрии получают заказы из солидарности или благодаря своей хорошей репутации. Некоторые работают в эмиграции и используют свою прибыль для финансирования обороны страны.
Экономика и бизнес28 декабря 2022 г.04:09 мин.
Сбор урожая зерновых под Одессой

Варшава и Киев добились прорыва на переговорах по экспорту украинского зерна

Варшава и Киев добились прорыва на переговорах по экспорту украинского зерна

В вопросе экспорта зерна из Украины между Киевом и Варшавой достигнут прорыв: транзит через Польшу будет ускорен благодаря тому, что контроль переносится с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеду.
Политика3 октября 2023 г.