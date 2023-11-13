Польские дальнобойщики не достигли соглашения с Украиной

Протестующие на границе с Украиной представители польских автоперевозчиков заявляют о провале переговоров с украинской стороной по важным для них финансовым вопросам.

Представители польских автоперевозчиков заявили в понедельник, 13 ноября, что новые переговоры с украинскими властями не смогли положить конец спору о нечестной с их точки зрения конкуренции со стороны транспортных предприятий Украины.

По мнению поляков, ослабление правил доступа в ЕС после вторжения России в Украину привело к наплыву украинских конкурентов, что серьезно сказалось на их личных доходах. В ответ на это польские дальнобойщики с 6 ноября начали блокировать три основных пограничных перехода польско-украинской границы. По данным полиции Польши, протестующие сотрудники транспортных компаний позволяют проехать легковым машинам, но препятствуют въезду в страну грузовиков, пропуская только один грузовой автомобиль в час.

В понедельник делегация протестующих дальнобойщиков встретилась с представителями украинского и польского правительств. "Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил в социальных сетях один из лидеров акции протеста в приграничном польском городе Дорогуск.

При отсутствии решения ситуация на границе усугубляется

Польские транспортные компании хотят добиться восстановления использования разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовых транспортных средств. Эти разрешения Евросоюз отменил после нападения России на Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально данные меры действовали один год, а минувшим летом их продлили до июня 2024 года.

Дальнобойщики Польши также критикуют электронную систему регистрации для выезда из Украины после завершения поставок, что приводит к длительному ожиданию, которое, по словам протестующих, может достигать 11-12 дней.

По данным польской таможенной службы, в результате блокирования движения польскими транспортными компаниями по состоянию на понедельник, 13 ноября, очередь со стороны польского Дорогуска увеличилась до 1300 грузовиков, которые надются проехать на территорию Украины. Кроме этого, еще 500 фур ожидали пересечения границы с Украиной на КПП Гребенное.

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