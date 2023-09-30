Водители фур в ФРГ закончили стачку из-за долгов по зарплате

Водители-дальнобойщики, бастующие в федеральной земле Гессен в центральной части Германии в знак протеста против задолженностей по зарплате, завершили стачку. Достигнуто соглашение с работодателем - польской компанией, заявил в субботу, 30 сентября, профсоюзный активист Эдвин Атема из Нидерландов, которого водители уполномочили вести переговоры от их имени.

Транспортная фирма в письменной форме заверила, что отзывает иски к водителям. Кроме того, компания пообещала, что не будет подавать новые иски в Германии или какой-либо иной стране, указал Атема. Несколько недель назад эта фирма подала в прокуратуру Дармштадта иск о вымогательстве и не отвечала на запросы СМИ.

Участники забастовки начали получать деньги, сообщил активист, не назвав конкретные суммы. Таким образом, продолжение стачки не имеет смысла, добавил Атема. Грефенхаузен стал для польской транспортной компании аналогом Ватерлоо, заявил профсоюзный активист, проводя параллели с поражением французского императора Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.

Водители говорят о долгах работодателя в полмиллиона евро

Около 80 дальнобойщиков, большинство которых составляют граждане Узбекистана и Грузии, более двух месяцев назад разбили лагерь на одной из площадок для отдыха на автобане в районе Грефенхаузена. Многие из водителей грузовиков жаловались, что не получали зарплату уже несколько месяцев. По их словам, общая сумма долга превысила 500 000 евро.

В середине сентября примерно 30 бастующих объявили голодовку. Спустя неделю акцию протеста в такой радикальной форме прекратили по рекомендации врачей. Бастующих поддержали немецкие профсоюзы и различные общественные организации.

Эксперт DGB напомнил о соблюдении норм в области перевозок

Между тем член правления Объединения немецких профсоюзов (DGB) Штефан Кёрцель (Stefan Körzell) призвал извлечь из инцидента в Грефенхаузене политические уроки - на европейском уровне, а также на федеральном и земельном уровнях. По его словам, бастующим дальнобойщикам удалось помочь благодаря большому количеству пожертвований. Польским властям придется навсегда отозвать у транспортной фирмы лицензию, считает представитель DGB.

События в Грефенхаузене не являются единичным эпизодом, указал Кёрцель. Решение, найденное в данном случае, не устраняет проблем в международных автомобильных перевозках. "Продолжение эксплуатации на дорогах Европы можно предотвратить только в том случае, если соблюдение существующих правил будет последовательно проверяться", - подчеркнул он.

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