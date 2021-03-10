 За что можно полюбить стоянки на автобанах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.03.2021

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Культура и стиль жизни

За что можно полюбить стоянки на автобанах

Как хорошо наматывать километры на знаменитых немецких автобанах! Но когда-нибудь все-таки нужно остановиться, отдохнуть. Где и как?

Съезд с автобана на придорожную стоянку

Заправки, автосервис, рестораны и закусочные, туалеты, душевые, киоски со всякой всячиной, детские площадки, лужайки для выгула собак… Бывает также, что есть небольшие мотели и церкви. Вот, пожалуй, и всё, что можно увидеть на немецких Raststätte – местах остановок и отдыха на автобанах. Почему же журналист Флориан Вернер (Florian Werner) написал о них целую книгу, да еще назвал ее: "Признание в любви"? Что особенного в этих в высшей степени прозаических местах?

Германия в миниатюре

Придорожные стоянки на автобанах называются по-немецки Raststätte. Одним словом на русский язык перевести трудно. Тут соединены два понятия: "Rast" - остановка, привал, отдых, передышка - и "Stätte" - место. Не вдаваясь в филологические и формально-бюрократические тонкости (помимо слова Raststätte в немецком обиходе есть еще ряд других родственных ему понятий), можно сказать, что речь идет об обустроенных пространствах, своего рода островках, где можно не только, что называется, размять ноги, перекусить, купить что-нибудь в дорогу, сходить в туалет, заправить и помыть машину, но и, как это делают дальнобойщики, припарковать свою фуру и выспаться. Иногда даже провести здесь целый день, потому что по воскресеньям фуры могут ездить по немецким автобанам только в исключительных случаях.

В воскресенье на стоянке у автобана: фуры отдыхают

В воскресенье на стоянке у автобана: фуры отдыхают

Флориан Вернер считает это сосредоточение сервисных предприятий Германией в миниатюре. И уже в первой главе своей книги признает: объект его любви не пользуется особой благосклонностью немцев. Raststätte слывет олицетворением заурядности, исключительно функциональным местом, в котором останавливаются лишь по мере необходимости для того, чтобы наполнить бензобак или сходить в туалет. К тому же здесь всё очень дорого, и тот же туалет - платный."Недовольство ценами на автобане является составной частью национального фольклора, а на качество предлагаемой там еды жалуются абсолютно все", - пишет Флориан Вернер. Тем не менее, в обществе, в котором личная мобильность считается фундаментальным правом, значение сервисных стоянок на автобане постоянно растет, утверждает автор.

По всей Германии работают примерно 450 больших, "полнокомплектных" стоянок с ресторанами, автосервисом и так далее на автобанах. Ежегодно на них останавливаются около полумиллиарда водителей. Это существенно больше, чем число посетителей Кельнского собора, туристов у Бранденбургских ворот и гостей Октоберфеста вместе взятых, подчеркивает автор. Здесь работает много людей в качестве обслуживающего персонала, дальнобойщики проводят тут большую часть своего свободного времени...  "Посещение придорожных мест отдыха Raststätte, - убежден Флориан Вернер, - может рассказать нам очень много о культуре, истории страны и ментальности ее жителей".

Ботаник, полицейский и дальнобойщик

Автор книги выбрал в качестве отправной точки своих исследований одну конкретную стоянку - Garbsen Nord (Гарбзен Север). Почему именно ее? Эта стоянка находится в своеобразном "автострадном центре" Германии. Garbsen Nord расположена на автомагистрали А 2, протянувшейся с востока на запад страны (из-за большого числа фур, следующих из Польши в направлении Рурской области, далее в голландский Роттердам и обратно, она получила прозвище "Варшавской аллеи"), и недалеко от автобана А 7, который представляет собой ось, протянувшуюся с севера на юг.

Стандартные блюда в ресторанах на стонках у автобана

Стандартные блюда в ресторанах на стонках у автобана

Здесь, в Garbsen Nord, Флориан Вернер снял номер в мотеле, в котором и начал работать над книгой. Среди запланированных и неожиданных встреч автора - и арендатор стоянки, и некий безымянный персонаж, собирающий там бутылки и философствующий по ходу дела о религии, и глава общества, оказывающего первую психологическую помощь потерпевшим аварию.

Комиссар полиции Франк Лëпер (Frank Loeper) рассказал автору книги о распространенных правонарушениях в Garbsen Nord, среди которых, например, неуплата за бензин на автозаправке. Ботаник Юрген Федер (Jürgen Feder) поведал о биологическом разнообразии ареала, где, по его словам, встречаются целых пять разных биотопов. Удалось Флориану Вернеру и разговорить дальнобойщика по имени Давид, который охотно рассказал о своем детстве, когда его отец, тоже дальнобойщик, брал его с собой в поездки. А вот свою "святая святых", то есть кабину фуры, Давид любопытному писателю не показал. Почему? В общем, и у банальной немецкой стоянки на автобане есть свои секреты.

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    Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

    Автор: Максим Нелюбин


 

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