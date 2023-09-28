Денег нет. Водители фур из Восточной Европы бастуют в ФРГ

Более двух месяцев на одной из автостоянок в Гессене бастуют водители грузовиков из стран Восточной Европы, требуя от своего польского работодателя погасить долги по зарплате. Репортаж DW.

С середины июля водитель большегрузного автомобиля Кача живет на автостоянке под Грефенхаузеном на автобане А5, что недалеко от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Там же вместе с ним находятся еще более 80 водителей фур, которые бастуют, требуя от польской транспортной компании Mazur невыплаченную им зарплату. В основном это граждане Грузии и Узбекистана, но также Украины и Турции.

"Даром никто работать не будет"

Кача работает на Mazur уже три года, за 80 евро в день доставляя грузы по всей Европе. "Они всегда платили с опозданием или вычитали из зарплаты непонятную сумму", - сетует он в интервью DW. Теперь же дальнобойщик не получает зарплату уже несколько месяцев. В Грефенхаузене Кача вместе с 29 другими коллегами почти неделю, до понедельника, 25 сентября, держал голодовку. По рекомендации врачей акция протеста в такой радикальной форме была прекращена, но водители продолжают бастовать.

Чтобы добиться выполнения своих требований, некоторые водители грузовиков даже держали голодовку Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

У Романа договор с компанией Mazur с середины марта 2023 года. За рулем он был до 3 августа - в основном ездил по Германии, Австрии и странам Бенилюкса и знает, что должен зарабатывать более 80 евро в день. Обычно ему полагается минимальная зарплата, установленная в ФРГ. Однако требования водителя довольно скромные: "Я даже не хочу, чтобы мне платили как немцу, но даром никто работать не будет. Они должны заплатить то, что обещали".

По словам Романа, польская компания уже задолжала ему почти 6000 евро, он проводил недели и месяцы в своем грузовике - Mazur не оплачивала проживание в отеле, хотя работодатель обязан это делать после двух недель работы дальнобойщика.

Вторая акция протеста водителей фур

Это уже вторая забастовка на автобане А5 водителей грузовиков, работающих на Mazur. В апреле на той же стоянке бастовали более 60 человек. Та акция протеста вызвала широкий резонанс - особенно когда польская компания направила под Грефенхаузен сотрудников частного охранного агентства, чтобы забрать грузовики. В дело пришлось вмешаться немецкой полиции, прокуратура Дармштадта ведет расследование случившегося.

После примерно четырех недель той забастовки дальнобойщики достигли соглашения с работодателем. Mazur обязалась погасить долги. Но уже тогда условия труда водителей, занятых в сфере международных грузоперевозок, попали в заголовки публикаций в СМИ далеко за пределами Германии. Речь идет о людях, которые месяцами колесят по странам ЕС за низкую зарплату и при этом живут в своих машинах. И вдобавок ко всему - часто не получают обещанные нанимателем деньги.

Для дальнобойщиков "денег нет"?

Теперь грузовики, принадлежащие Mazur, припаркованы по обеим сторонам автобана в районе автостоянки у Грефенхаузена. На столбах развеваются флаги Грузии и Узбекистана, большие баннеры информируют о забастовке. "Mazur - должник. Денег нет" - написано на тенте, покрывающем кузов одной из фур.

Послание водителей грузовиков звучит однозначно Фото: Arne Dedert/dpa/picture-alliance

На другой - плакаты, демонстрирующие, какие фирмы сотрудничают с компанией Mazur. Среди них гиганты немецкой экономики - Deutsche Bahn, DHL, Audi, Dachser и другие. В их кодексах деловой этики указано, чего они ожидают от своих партнеров: соблюдения "прав человека, включая основные трудовые стандарты", а также "честного, ответственного и справедливого поведения".

Водители большегрузов, которые на этот раз бастуют уже десять недель, столкнулись с иной реальностью. Автоприцепы стали для них жилыми комнатами, поддоны служат столами, коробки - стульями. Рядом с фурами стоят газовые плиты, на которых варят лапшу или разогревают консервы. Питьевая вода - в канистрах, полотенца и белье сушатся на дверях машин. На автостоянке есть несколько мобильных туалетов. Единственный душ постоянно не работает. Приходится импровизировать. "Нагреваешь воду в канистре на солнце. Потом заходишь в пустой прицеп, вешаешь канистру и моешься", - говорит Роман.

Еда и посуда на поддонах: так проходит забастовка водителей грузовиков на австостоянке под Грефенхаузеном Фото: K. Domagala-Pereira/DW

На кабинах грузовиков висят наклейки с суммой задолженности компании Mazur перед каждым водителем. Общая сумма превышает полмиллиона евро. Но работодатель не хочет платить. "Это хищники!" - возмущается Эдвин Атема, представитель Нидерландской федерации профсоюзов (FNV) и Европейского профсоюза работников транспорта. Атема отстаивает интересы бастующих водителей в их конфликте с Mazur.

По мнению же польской компании, забастовка водителей - это "уголовное дело". Компания направила в прокуратуру "заявление о совершении уголовных преступлений - попытке вымогательства, а также о присвоении и краже транспортных средств и товаров", сообщили в Mazur Group в ответ на запрос DW. Дело расследуется польской и немецкой прокуратурами. "Независимо от этого мы также подали гражданские иски против водителей в связи с понесенными нами убытками", - добавляют в Mazur Group.

Проблемные цепочки поставок

На вопрос о том, как может закончиться забастовка водителей, профсоюзный активист Эдвин Атема отвечает так: "Очень просто. (Все завершится. - Ред.) через десять минут, если немецкие генподрядчики, допустившие это, заплатят водителям напрямую". Атема направил соответствующие письма в компании, чьи грузы находятся на автостоянке Грефенхаузен. Пока заплатили только две австрийские транспортные фирмы - по 20 000 евро каждая. И они же пообещали прекратить сотрудничество с Mazur. "Теперь ее крупные партнеры должны поступить так же", - убежден профсоюзный активист из Нидерландов.

Профсоюзный активист Эдвин Атема Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Забастовка в Грефенхаузене бросает тень на весь автотранспортный сектор и демонстрирует бесчеловечные условия труда, царящие в отрасли. По словам Атемы, генподрядчики компаний-экспедиторов являются главными виновниками, которые должны внести изменения в цепочки поставок. "После первой забастовки все генподрядчики Mazur заверили, что больше не будут работать с польской компанией. Но через несколько месяцев вновь появились в цепочке поставок", - сетует Эдвин Атема.

В июле Государственная инспекция труда Польши (PIP) провела проверки на предприятиях Mazur Group. Из представленных документов однозначно следовало, что водители получали зарплату согласно отработанному времени, но работали всего лишь по несколько десятков часов в месяц, пишет интернет-портал Trans.info. Когда после этого проверяющие попросили компанию предоставить данные тахографов и карточек водителей, такие файлы оказались повреждены и не поддавались расшифровке.

Водитель фуры: "Надежда умирает последней"

Немецкие и европейские политики приезжали в Грефенхаузен и пообещали помощь бастующим водителям. Министр труда ФРГ, социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) добился проведения специального аудита клиентов польской компании-экспедитора, а сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) лично обзвонил различные фирмы, которые дали согласие пересмотреть свои цепочки поставок.

Для многих водителей грузовиков итог забастовки - вопрос экономического существования Фото: K. Domagala-Pereira/DW

Между тем немецкие профсоюзы и разные общественные организации поддерживают бастующих - приносят им еду, напитки и необходимые вещи. В близлежащих городах спортклубы предоставили свои душевые в распоряжение дальнобойщиков, а местные жители подарили им велосипеды. "Мы благодарны за любую помощь. Без нее мы бы не справились", - признается водитель из Грузии Заал.

Он и его коллеги пока держатся, но некоторые из бастующих, похоже, уже потеряли надежду. "Я не думаю, что Лукаш Мазур (глава Mazur Group. - Ред.) нам заплатит", - говорит водитель Сергей, которому польская компания, по его словам, должна 7500 евро. Роман тоже ждать устал, но еще сохраняет проблеск надежды. Так же, как и Заал. "Мы будем бороться до конца. Я просто хочу получить деньги за свою работу", - подчеркивает дальнобойщик из Грузии. И заключает: "Надежда умирает последней".

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